Ellen Pompeo não vai sair de Grey's Anatomy: 'não vou deixar que lucrem com meu trabalho duro'

A atriz Ellen Pompeo revelou, neste domingo, em entrevista ao El País, que ainda não pretende se despedir definitivamente de Grey's Anatomy. Com a série acumulando mais de um bilhão de streams em 2024, Pompeo afirmou que se afastar por completo da produção faria "zero sentido, emocional ou financeiramente".

A série, que conta com 21 temporadas, continua sendo uma fonte significativa de receita para os estúdios e plataformas de streaming, que geram lucro com a imagem, a voz e as aparições dos atores.

"Se eu saísse completamente, todo mundo ganharia dinheiro com o meu trabalho de 20 anos, e eu não veria um centavo disso", destacou Pompeo, fazendo questão de mencionar o impacto financeiro que a série ainda proporciona, tanto para ela quanto para as partes envolvidas. "Para mim, não faz sentido que todo mundo lucra com o meu trabalho duro", completou.

O vínculo emocional de Pompeo com Grey's Anatomy também é claro. Segundo a atriz, a série ocupa um lugar especial no coração de muitos fãs e ela, por sua vez, deseja manter uma postura de gratidão. "Quero ter uma atitude de gratidão em relação ao programa", afirmou.

Advocacia pela equidade salarial

Pompeo também fez questão de reforçar a importância da união feminina na indústria. "Eu acredito que todas as mulheres precisam se unir e lutar pela equidade salarial", disse a atriz. Para ela, o apoio mútuo entre mulheres tem sido essencial ao longo de sua carreira. "Tive muitas mulheres muito gentis e solidárias comigo, e tentei fazer o mesmo por outras mulheres", completou.

Em 2018, Pompeo foi uma das atrizes que mais se destacou ao negociar um contrato de mais de 20 milhões de dólares anuais, com um salário de 575 mil dólares por episódio e bônus de sete dígitos.

Ela comentou sobre o impacto da idade e da experiência em sua capacidade de negociar melhores condições financeiras. "Com 48 anos, finalmente cheguei ao ponto de conseguir pedir o que mereço, algo que só vem com a idade", disse.

Além disso, a atriz revelou que a busca por segurança financeira foi uma das principais motivações em sua trajetória. "Escolhi me empoderar financeiramente para nunca ter que me esconder de predadores ou correr atrás de troféus", declarou Pompeo, destacando que sua escolha por independência financeira não foi um caminho fácil, mas sim uma decisão estratégica que garantiu sua liberdade profissional e pessoal.

"O melhor de tudo foi a segurança financeira", concluiu Pompeo, ressaltando o impacto positivo que a série teve em sua vida financeira.

A discussão sobre o abismo salarial entre os gêneros não se limita à indústria cinematográfica. De acordo com o Payscale's 2025 Gender Pay Gap Report, publicado recentemente, as mulheres ganham, em média, apenas 83 centavos para cada dólar recebido pelos homens, refletindo a persistente desigualdade salarial em diversas áreas.