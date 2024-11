"Vou pensar e te aviso": essas são as objeções mais comuns dos clientes – veja como respondê-las Saiba como contornar recusas com respostas eficazes para conquistar a confiança do cliente; aula gratuita ensina as melhores técnicas dos vendedores inabitáveis

Estratégia de vendas: como transformar objeções em oportunidades de negócio