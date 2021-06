Volvo empresta carros de graça por 96h (e sem pegadinhas)

Nunca foi tão barato ter um carro de luxo: a Volvo simplesmente empresta qualquer modelo híbrido da marca para pessoas comuns. E não tem nenhuma pegadinha. É como se fosse uma locadora, exceto pelo fato de que não é necessário pagar nada pelo serviço — nem mesmo o seguro, já incluso. Além disso, não há limite de quilometragem e dá até para reservar o luxuoso XC90 Inscription de 504.950 reais.

Como funciona o programa Volvo Lovers

Frota: são 100 veículos disponíveis para empréstimo Frota: são 100 veículos disponíveis para empréstimo

“O Volvo Lovers foi criado para que as pessoas tenham uma experiência incrível a bordo de um híbrido. Sabemos que nossos carros não são acessíveis a todas as pessoas, mas queremos que a tecnologia, de alguma forma, seja. Não é um programa para vender ou só para emprestar para quem está interessado. É verdadeiramente para todas as pessoas”, diz Rafael Ugo, diretor de marketing na América Latina.

E não pense que haverá poucas unidades disponíveis para a ação, já que o fabricante separou 100 carros para participar da ação. Além do SUV topo de linha, fazem parte dessa frota os modelos XC40; XC60; S60; e S90, todos em diferentes opções de acabamento. Também estão disponíveis opções adaptadas a motoristas com deficiência. Em comum, todas as unidades são equipadas com motores híbridos.

Basta ter CNH válida. E é apenas isso

Para participar, basta ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida e se cadastrar no site da Volvo Lovers, no qual será necessário escolher o modelo desejado e a data de reserva. Todos os veículos vêm com tanque cheio e bateria carregada. Mas os usuários nem precisam se preocupar com abastecimento antes da devolução. Dá até para escolher datas nos feriados e fins de semana, mais concorridos.

“Cada pessoa assina um termo durante o período do empréstimo e se compromete a utilizar os veículos de acordo com as propostas para as quais eles foram concebidos [ou seja, não é para levar ao track day] e também a respeitar todas as leis de trânsito. Claro que imprevistos acontecem, só que avaliamos caso a caso”, afirma Ugo, que é o executivo responsável pela implementação desse projeto no Brasil.

Espaço: um local foi criado para a ação e tem comodidades para os usuários Espaço: um local foi criado para a ação e tem comodidades para os usuários

Todas as retiradas e entregas serão realizadas em um local especialmente criado para a ação, no bairro do Brooklin, em São Paulo. E, além dos carros, o fabricante disponibiliza um espaço de convivência com internet Wi-Fi, café e outros itens de lifestyle que remetem à história da empresa. Porém, antes de pegar as chaves e dirigir, é necessário assistir a uma breve aula que explica todas funcionalidades.

Empréstimo aos profissionais da saúde na pandemia

Essa ação será válida durante todo o ano e, em meio à pandemia, a Volvo chegou a ceder a frota para os profissionais de saúde que atuaram na linha de frente no combate à covid-19. Neste caso, a preferência era pelas pessoas que utilizavam o transporte público na locomoção até o trabalho. E, em 2020, a marca emprestou a frota a entidades como Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e Cruz Vermelha Brasileira.

Crescimento de 191% nas vendas em 2021

No acumulado até o mês de maio, a Volvo lidera o mercado de importados, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores (Abeifa): 3.056 unidades foram vendidas neste ano — com crescimento de 191% em relação ao mesmo período de 2020. E há um detalhe nisso tudo, pois, atualmente, os modelos da marca são oferecidos apenas na opção híbrida.