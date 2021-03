Volvo fabricará apenas carros elétricos a partir de 2030 com vendas on-line

A Volvo fabricará apenas carros elétricos em 2030 e as vendas acontecerão somente pela internet, anunciou nesta terça-feira a montadora sueca, que também confirmou à AFP que metade do objetivo será alcançado em quatro anos.

"Todos os nossos veículos elétricos serão vendidos apenas pela internet", declarou à AFP o CEO da Volvo Cars, Håkan Samuelsson. "Em 2025, metade de nossos carros serão elétricos e metade de nossas vendas acontecerão on-line", completou.

A Volvo, subsidiária do grupo chinês Geely, acelerará o processo a eletrificação de seus modelos e planeja "retirar de catálogo todos os seus modelos de combustão, incluindo os híbridos", informou a montadora em um comunicado.

Volvo apresentará nesta terça-feira seu segundo modelo 100% elétrico, o SUV C40, e prepara um pequeno modelo elétrico pensado para as estradas europeias.

A empresa também quer revolucionar seus canais de venda. "As pessoas podem ficar irritadas com a falta de transparência nos preços. O processo de compra continua sendo muito complicado, assim vamos simplificar o menu, com preços fixos em cada país", disse Håkan Samuelsson.

A Volvo resistiu a um 2020 dramático para a indústria do automóvel, com uma queda global das vendas de 6%, a 661.713 veículos.