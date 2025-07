Van social do Carrefour leva apoio humanizado a pessoas em vulnerabilidade social

Nos últimos anos, o Brasil tem enfrentado um agravamento das desigualdades sociais, marcado pelo crescimento da pobreza urbana e de pessoas em situação de rua nos grandes centros. Esse cenário, que expressa os desafios para as redes de proteção social e a complexidade dos ciclos de exclusão, exige respostas coletivas, coordenadas e, sobretudo, humanas.

Presente em todos os estados brasileiros, o Grupo Carrefour Brasil acompanha diariamente os efeitos dessa realidade. Em muitas unidades da rede, especialmente em regiões de alta vulnerabilidade social, é comum o contato com pessoas que procuram por alimentos, itens de higiene, escuta e acolhimento. Para além das respostas pontuais, a companhia tem buscado desenvolver soluções estruturadas, alinhadas com sua política socioassistencial e com o compromisso de enfrentar de forma sistêmica a fome e as desigualdades.

Foi nesse contexto que nasceu a Van de Apoio Social, uma iniciativa que se propõe a oferecer uma escuta qualificada e encaminhamentos responsáveis para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Atuando nos entornos das lojas, com equipes multidisciplinares compostas por assistentes sociais, psicólogos e outros profissionais, a van representa uma nova forma de abordar o tema no setor privado: com responsabilidade, respeito e articulação com a rede pública de proteção.

“Acreditamos que o enfrentamento das desigualdades exige mais do que ações pontuais. É preciso oferecer caminhos concretos de inclusão e pertencimento social, a partir de uma escuta genuína e do fortalecimento dos vínculos com os serviços públicos”, analisa Marcelo Tardin, vice-presidente de transformação e RH do Grupo Carrefour Brasil.

Abordagem humanizada

Diferentemente de ações assistencialistas ou soluções de segurança tradicionais, a Van de Apoio Social atua com uma abordagem centrada na dignidade humana. O atendimento é feito de forma reservada e respeitosa, a partir da construção de vínculos e do mapeamento das necessidades de cada pessoa acolhida.

A iniciativa contempla encaminhamentos para uma ampla rede de serviços públicos, como regularização de documentação, assistência em saúde física e mental, reintegração educacional, inserção no mercado de trabalho e acolhimento institucional, sempre respeitando os direitos e a autonomia das pessoas atendidas.

Tardin destaca que a abordagem da Van de Apoio Social prioriza a conexão genuína e o respeito, reconhecendo que é um tema complexo que não se resolve rapidamente. A proposta é construir uma ponte entre a vulnerabilidade e os serviços públicos, conectando essas pessoas a possibilidades reais de inclusão e cuidado.

“Entendemos que é necessária uma abordagem diferente com as pessoas: ouvi-las genuinamente e dar um encaminhamento que forneça uma ajuda especializada. Trata-se de uma iniciativa que parte da escuta, do reconhecimento da complexidade de cada história e da busca por soluções possíveis dentro do território. Não se trata de oferecer respostas prontas, mas de construir, junto com o poder público e a sociedade, alternativas reais de cuidado e inclusão. E isso tem se mostrado bastante efetivo”, explica o executivo.

Primeiros resultados

A efetividade citada por Tardin pode ser conferida desde os primeiros pilotos do projeto. Até o momento, a van social atendeu aproximadamente 530 pessoas. Dessas, cerca de 170 pessoas já foram encaminhadas para pontos de soluções disponibilizadas pelo poder público, que incluem instituições como CAPS (Centros de Atenção Psicossocial), CRAS, CREAS, bancos de emprego e casas de acolhimento.

A operação foi inicialmente implementada em São Paulo, com atuação também em municípios da região metropolitana, como Osasco, e no litoral norte paulista, em São Sebastião.

A van permanece sempre estacionada nos pontos de atendimento, onde o acolhimento acontece de forma segura e reservada. Com o sucesso dos pilotos, o plano da empresa é expandir a atuação do projeto para todo o Brasil.

“A mobilidade da van permite que ela seja direcionada para onde há maior necessidade, baseando-se em cenários específicos de cada loja, permitindo uma atuação transversal em diferentes bandeiras do Grupo, como Atacadão, Sam’s Club e Carrefour”, explica Tardin.

Um compromisso contínuo com a transformação social

A Van de Apoio Social integra uma estratégia mais ampla de impacto social do Grupo Carrefour Brasil, alinhada aos compromissos de ESG e à visão de que o setor privado tem um papel ativo na construção de um futuro mais justo e inclusivo.

Além da Iniciativa da van social, a companhia tem atuado em outras frentes, como doações estruturadas de alimentos, programas de formação e empregabilidade.

“Temos um papel social importante e que hoje se estrutura em três pilares centrais: Combate à Fome e às Desigualdades, Proteção do Planeta e Biodiversidade e Inclusão e Diversidade. Estamos sempre buscando ações que contribuam para a sociedade”, diz Tardin.

Um exemplo recente é a Cartilha de Bodycams, desenvolvida após a experiência da implementação dos equipamentos nas lojas do Grupo. Nela, a companhia traz aprendizados e instruções de como qualquer empresa do varejo, ou que lide com um número considerável de clientes no dia a dia, pode também implementar a solução.

“A Van de Apoio Social é mais um exemplo de como a iniciativa privada pode colaborar com o poder público e a sociedade na construção de soluções reais para situações complexas, mostrando que, quando há compromisso e disposição para o diálogo, o impacto social é real”, finaliza o executivo.