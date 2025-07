Com IA e crescimento acelerado, Geotab transforma a gestão de frotas no país

Com dimensões continentais, infraestrutura desigual e altos custos operacionais, a logística no Brasil enfrenta desafios históricos. A dependência do modal rodoviário, que responde por mais de 60% da movimentação de cargas no país, expõe o setor a gargalos como diferentes condições das estradas, variações no preço e na qualidade de combustíveis e a dificuldade na gestão eficiente de frotas. Em um cenário marcado pela pressão por prazos, controle de custos e metas ambientais cada vez mais rigorosas, as empresas precisam repensar seus modelos operacionais.

É justamente nesse contexto que a tecnologia desponta como aliada estratégica. Soluções de telemática, análise de dados e inteligência artificial têm ganhado espaço como ferramentas indispensáveis para aumentar a eficiência e a segurança, reduzir custos e garantir uma maior previsibilidade na cadeia logística.

“A análise de dados permite o gerenciamento das frotas de forma detalhada. É possível, por exemplo, saber o desempenho dos motoristas, conferir o consumo de combustível do veículo, monitorar a emissão de gases poluentes, identificar ações como freadas e/ou acelerações bruscas, acompanhar a localização, entre outras coisas”, explica Eduardo Canicoba, vice-presidente da Geotab Brasil, empresa de origem canadense, líder em soluções de transporte conectado por meio de IA e telemática avançada.

Segundo o executivo, os dados coletados ajudam os gestores de frotas a tomar decisões importantes para o negócio. “Ao contrário de soluções básicas, como um GPS comum ou um telefone com mapa, oferecemos uma profundidade de dados que geram insights que permitem uma gestão muito mais eficaz”, diz.

Bilhões de dados para decisões assertivas

Gerar insights de valor é a especialidade da Geotab, graças à captação de dados completos e precisos por meio de um hardware avançado desenvolvido pela empresa. O hardware se integra a um sistema de software de telemática e IA enviando dados do veículo em tempo real, além de permitir a integração com um ecossistema com mais de 400 soluções ao redor do mundo.

“Um destaque é a videotelemetria, uma tendência crescente que integra câmeras para monitorar o motorista (fadiga, sono, uso de telefone, tabagismo) e o que acontece na rua ou na área de carga, contribuindo para uma frota muito mais segura e eficiente”, explica Canicoba.

A adaptabilidade da plataforma também chama a atenção. Com APIs abertas e integração facilitada, a Geotab atende desde empresas com centenas até milhares de veículos, ajustando suas funcionalidades conforme as necessidades específicas de cada operação. Isso garante flexibilidade e escalabilidade — atributos fundamentais em um ambiente logístico dinâmico como o brasileiro.

Além disso, a empresa investe continuamente em inovação e segurança da informação, garantindo que os dados das frotas estejam protegidos e que as soluções estejam em conformidade com legislações locais e internacionais, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Atualmente, a Geotab processa cerca de 80 bilhões de pontos de dados diariamente, a partir de 4,8 milhões de veículos conectados. Neste ano, a companhia ultrapassou 300 mil assinaturas ativas na América Latina, consolidando sua posição como líder em telemática na região.

A empresa, inclusive, foi reconhecida pela quarta vez consecutiva como a fornecedora número 1 de telemática comercial global pela ABI Research, destacando-se em inovação e implementação por sua plataforma aberta, grande número de casos de uso e qualidade de dados. Esse sucesso global se reflete no Brasil, onde a companhia celebra quatro anos de atuação.

“Estamos em um ótimo momento. O nosso crescimento tem sido superior a 100% a cada ano, e vemos diariamente como a tecnologia está impactando positivamente o transporte no mundo”, avalia Canicoba.

Investimento que traz retorno

Para quem já adotou a plataforma de gestão de frotas da Geotab, os resultados impressionam. Entre os ganhos diretos mais citados por clientes estão a economia com manutenção corretiva, a redução de incidentes, a melhora no comportamento dos motoristas e a otimização das rotas.

No caso da PepsiCo Brasil, empresa com uma frota de cerca de 30 mil veículos na América Latina, a companhia alcançou 90% no Índice de Condução Segura (ICS) após a implementação das soluções da Geotab. Esse índice avalia o comportamento dos condutores, considerando fatores como excesso de velocidade, aceleração e frenagem bruscas, consumo de combustível e outros dados críticos.

Segundo a PepsiCo, a melhoria na visibilidade e no controle operacional colaborou significativamente para a segurança e eficiência da frota.

Outra empresa que adotou a tecnologia como parte da sua estratégia de digitalização da cadeia logística foi o Mercado Livre. Considerado o maior e-commerce da América Latina, o grupo aumentou a eficiência de sua frota e obteve um maior controle sobre o desempenho e o comportamento dos motoristas. Com isso, otimizou rotas, aumentou a produtividade e avançou em sua jornada de sustentabilidade.

“Para algumas empresas, ainda há um paradigma sobre a tecnologia no transporte ser um custo, e não um investimento. E isso não poderia estar mais errado. Para além do ROI positivo, também vemos a redução nas emissões de poluentes e a diminuição de colisões nas estradas”, destaca o vice-presidente da Geotab.

Neste quesito, a plataforma também funciona como uma aliada importante de companhias com práticas ESG. Ao controlar emissões e consumo de combustível, a Geotab ajuda empresas a monitorar e reduzir seu impacto ambiental, além de promover uma cultura de direção mais consciente e segura, com impacto direto na reputação da marca e na satisfação dos clientes.

Além do posicionamento global, a Geotab tem consolidado sua presença no mercado brasileiro de frotas e logística, o que inclui a participação ativa nos principais eventos do setor, como Fenatran, AIAFA, Logística do Futuro e Ciclo Academy. Essa atuação estratégica, aliada ao reconhecimento por diversos prêmios, reforça a posição da companhia como uma referência em inovação e tecnologia, demonstrando seu compromisso contínuo com o avanço do transporte no país

Segundo a empresa, a expansão deve continuar. Eduardo Canicoba conta que a Geotab planeja um crescimento interno da equipe local, além do aumento de parceiras, a fim de alcançar novos clientes. “Queremos transformar o gerenciamento de frotas por meio da tecnologia e de dados, em todo o Brasil”, finaliza o executivo.