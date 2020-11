Vale dá mais um passo para recuperar título de maior mineradora

A Vale foi autorizada a retomar as operações em uma mina na região norte do Brasil, em mais uma etapa para recuperar o título de maior produtora mundial de minério de ferro.

As autoridades da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade concederam à empresa as licenças necessárias para reiniciar e expandir as atividades em Serra Leste, no estado do Pará, que estão paralisadas desde janeiro de 2019, após atingirem os limites de extração sob licença anterior, disse a empresa em comunicado nesta sexta-feira.

Com a robusta demanda chinesa levando os preços do minério de ferro a níveis máximos em seis anos, a Vale está trabalhando para recuperar a produção perdida após o desastre na barragem de rejeitos de Brumadinho no início do ano passado, que a fez ser ultrapassada pelo Grupo Rio Tinto como o maior produtor do ingrediente siderúrgico. Também no Pará, a Vale está gastando US$ 1,5 bilhão para aumentar a capacidade da mina S11D.

Em Serra Leste, a Vale pretende produzir até 5 milhões de toneladas métricas no próximo ano e retornar à capacidade total em 2022. A modernização da planta permitirá que ela produza até 10 milhões de toneladas por ano a partir do primeiro semestre de 2023. No total, a Vale espera produzir 310 milhões de toneladas este ano antes de voltar à capacidade de 400 milhões de toneladas.