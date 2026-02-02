Três obstáculos que podem travar o crescimento do seu negócio — e como superá-los

No ritmo acelerado das empresas de alto crescimento, manter o foco em estratégias de longo prazo pode parecer um luxo.

Para muitos profissionais responsáveis pelo desenvolvimento de negócios — seja na liderança de uma startup ou na operação de uma área comercial — lidar com a pressão por resultados imediatos, a agenda cheia e o medo da rejeição faz parte da rotina.

Mas, segundo Elizabeth Grace Saunders, coach de gestão de tempo com 17 anos de experiência, há formas práticas de manter a consistência, recuperar a autoconfiança e sustentar o crescimento mesmo em cenários desafiadores. As informações foram retiradas de Fast Company.

1. Foco total nos clientes atuais, nenhum investimento nos futuros

Um dos erros mais comuns entre profissionais de negócios é dedicar toda a energia aos clientes já conquistados e adiar — por dias ou semanas — ações que atraem novos, o que acarreta em um pipeline vazio lá na frente.

A solução, segundo Saunders, passa por duas atitudes simples e estratégicas:

Estabeleça metas concretas e mensuráveis. Exemplo: fazer 10 follow-ups por dia ou marcar 5 reuniões de prospecção por semana.

Crie gatilhos de rotina. Faça as ações de desenvolvimento antes de abrir o e-mail ou almoçar, por exemplo. Esses hábitos criam consistência e evitam a procrastinação.

2. A sequência de ‘nãos’ abala sua confiança

Rejeição faz parte do jogo. Mas quando ela vem em série, é fácil perder a confiança e começar a evitar o “pedido”, seja uma proposta, uma reunião ou uma tentativa de expansão.

Saunders explica que isso ativa uma espiral de dúvidas: “E se a próxima tentativa também falhar? E se eu não bater a meta? E se meu time for impactado?” Para romper esse ciclo, é preciso racionalizar os dados.

Se a taxa de conversão esperada é de 20%, a cada 10 propostas recusadas, uma pode sim virar negócio. Persistência aqui é cálculo, não esperança cega.

3. O volume de tarefas vira desculpa para adiar o que importa

Mesmo com metas claras e disposição, a rotina pode engolir as ações que geram crescimento real. A urgência fala mais alto e o tempo parece escasso, mas esse é justamente o momento de priorizar.

A coach propõe um replanejamento de reservar blocos do seu dia — com hora marcada — apenas para atividades de desenvolvimento de negócios. Como qualquer tarefa crítica, elas precisam estar na agenda com o mesmo peso de uma reunião importante.

