Frotas que utilizam a tecnologia da Geotab podem apresentar uma redução de até 40% nas colisões

Uma pesquisa da Geotab revela que a adoção de estratégias proativas de segurança na gestão de frotas pode reduzir os índices de colisões de maneira representativa. Em 2023, frotas que usaram os recursos de segurança da Geotab apresentaram uma redução de 40% nas taxas de colisão em relação às que não usaram. Com base nessa diferença, estima-se que mais de 3.500 incidentes poderiam ter sido evitados no último ano se mais veículos tivessem adotado essas funcionalidades.

Com mais de duas décadas de atuação global, a Geotab é líder em soluções para transporte conectado. A companhia auxilia mais de 50 mil clientes corporativos em 160 países do mundo e é dona de um ecossistema que combina software, hardware e uma série de integrações para ajudar gestores de frotas a não só reduzir acidentes, mas também a cortar custos e tornarem suas operações de logística mais sustentáveis.

Por meio da telemática, tecnologia que combina a tradicional telemetria veicular com o uso da inteligência de dados, a Geotab oferece um sistema capaz de monitorar os veículos em tempo real, coletando dados a respeito do estado do motor, quilometragem percorrida, consumo de combustível e até como o motorista está conduzindo o veículo.

Ao entender se o condutor está respeitando os limites de velocidade, utilizando o cinto de segurança e evitando hábitos de condução distraída ou agressiva (frenagens, curvas e acelerações bruscas), é possível prever e limitar situações de risco, que podem ocasionar acidentes e outros danos.

Além disso, a telemática da Geotab conta com uma ferramenta de reconstrução de colisão, que consegue entender, passo a passo, o que aconteceu em um momento de choque do veículo, garantindo mais compreensão sobre as causas do evento.

“Se a cada trecho percorrido pudermos evitar uma colisão, ao multiplicar esse impacto por uma frota inteira, com centenas ou milhares de veículos operando em diferentes rotas, podemos ter resultados bastante significativos. Por isso, treinar bem os condutores e oferecer exercícios de conscientização pode ser fundamental para salvar vidas e obter melhorias”, avalia Eduardo Canicoba, vice-presidente da Geotab no Brasil.

IA para análises em tempo real

Na Geotab, a inteligência artificial (IA) é uma das bases do sistema que ajuda gestores de grandes frotas comerciais em diferentes tarefas. Hoje, a empresa canadense conta com mais de 4,3 milhões de assinaturas ativas, sendo capaz de processar mais de 75 bilhões de pontos de dados todos os dias.

A partir das informações coletadas, o software da empresa utiliza aprendizado de máquina para sugerir melhorias operacionais, elevando a capacidade de tomadas de decisão mais estratégicas. O sistema gera análises preditivas sobre a frota e mostra comparativos de benchmark com dados da própria base de veículos conectados.

“A análise feita pela IA consegue identificar comportamentos de risco, ajudando a prevenir falhas veiculares antes que elas se tornem um problema”, explica Canicoba. “Tudo isso resulta em economia de tempo e custo, além de permitir uma resposta rápida e eficaz a possíveis problemas identificados”, complementa..

Experiência intuitiva

Além da IA, hoje a Geotab faz uso extensivo de Big Data Analytics, telemática de alta precisão, e das plataformas de IoT para atender seus clientes em todo o mundo. A missão da companhia é sempre simplificar para os gestores o acesso aos insights, transformando o processo de análise de dados das frotas em uma experiência bastante intuitiva.

Entre as novidades para o mercado, o próximo lançamento da Geotab é o Geotab Ace, que atua como um assistente digital, fornecendo respostas imediatas e orientadas por dados às perguntas dos usuários. Ainda em fase de testes, esse sistema utiliza recursos de IA generativa para fornecer informações sobre as frotas e os veículos em uma linguagem acessível e de fácil compreensão. Por meio dele, não é mais necessário um alto nível de especialização técnica para obter insights valiosos, incluindo métricas preditivas sobre colisões, emissões de carbono e calendário de manutenções.

Segundo a empresa, por meio das suas soluções, as informações mais relevantes para cada operação ficam disponíveis em uma plataforma unificada, permitindo uma visão abrangente e detalhada. Isso facilita a identificação e a correção de gargalos, reduzindo o risco de erros e melhorando a eficiência operacional e de custos.

Na prática, a proposta tem dado bons resultados: uma pesquisa realizada pela Geotab, entre janeiro e fevereiro de 2024, mostra que cerca de 60% dos profissionais de frotas nos Estados Unidos consideram a inteligência de dados essencial para reduzir os custos operacionais por meio de melhor manutenção e agendamento de reparos nos veículos.

O levantamento também destaca que 31% dos gestores estão usando insights de dados para medir e acompanhar o progresso da sustentabilidade. Além disso, nos próximos três anos, os profissionais entrevistados veem a expansão da inteligência de dados na operação de frotas, incluindo mais dados, monitoramento em tempo real e melhores percepções sobre o veículo e o motorista que o opera.

“O monitoramento e a análise de dados são essenciais para que os gestores tenham insights valiosos e, dessa forma, possam garantir frotas cada vez mais eficientes, seguras e sustentáveis. Acompanhar e ter controle sobre as métricas ajuda na tomada de decisões em relação à saúde financeira da operação, traz mais visibilidade sobre a pegada de carbono e o número de acidentes, proporcionando inteligência para salvar vidas e traçar o caminho para um futuro melhor”, reflete Canicoba.

Para os próximos anos, o mercado de tecnologia para frotas deve continuar em expansão. De acordo com um levantamento realizado pela plataforma de pesquisa MarketsandMarkets, o mercado global de softwares de telemática para veículos movimentou US$ 8,1 bilhões em 2023, com projeção que o setor alcance cerca de US$ 16,1 bilhões até 2030.