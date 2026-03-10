Três hotéis que transformaram o ciclismo em uma experiência de luxo

Ter bicicletas à disposição dos hóspedes é uma cortesia que hotéis de lazer oferecem há décadas, tanto nas pequenas quanto nas grandes cidades. Nos últimos tempos, no entanto, o segmento de hotelaria de alto padrão elevou o padrão do ciclismo para uma experiência de hospitalidade ultra-personalizada, na qual a bike é protagonista.

O movimento é um reflexo do crescimento do esporte pelo mundo. O mercado global de bicicletas e road bikes atingiu cerca de U$ 45,8 bilhões em 2024, com previsão de CAGR de 9% até 2031, segundo dados da IndexBox. O setor foi impulsionado sobretudo pela busca por bikes mais leves e modernas, ideais para o slow travel, o turismo sob duas rodas — um pilar atualmente na curadoria dos hotéis de luxo globais.

Do asfalto histórico do Mediterrâneo às trilhas rústicas da América Central, separamos três hotéis/propriedades com roteiros imperdíveis para conhecer de bibicleta. Confira:

Sicília: o pedal entre o mito e a tradição

No Verdura Resort, parte da prestigiada Rocco Forte Hotels na Sicília, o ciclismo é uma extensão da rica herança cultural italiana. O resort aproveita a localização para criar itinerários personalizados que atendem desde o ciclista amador ao veterano, sempre com o suporte de guias que dominam a narrativa histórica da região.

Um dos percursos mais emblemáticos leva o hóspede por 37 km até Sciacca. O trajeto passa pelas "cavernas vaporosas" do Monte Kronio, cavidades geológicas utilizadas como saunas naturais desde a antiguidade.

A recompensa final não poderia ser mais siciliana: uma parada no tradicional Zio Aurelio para saborear uma granita artesanal, seguida de um banho nas águas termais da cidade.

Para quem busca conexão com o passado clássico, o roteiro de 40 km até a praia de Piana Grande atravessa reservas naturais e falésias brancas até chegar ao sítio arqueológico de Heraclea Minoa, cenário de lendas sobre o combate entre Hércules e Érix.

Nicarágua: aventura e e-bikes na Costa Esmeralda

Se a Sicília foca no asfalto e na história, o Rancho Santana, na Nicarágua, aposta na adrenalina e na natureza bruta. Situado em uma propriedade privada de 2.700 acres ao longo da deslumbrante Costa Esmeralda, o resort transformou as falésias e florestas tropicais em um paraíso para o mountain bike.

Aqui, o diferencial tecnológico é a frota de e-bikes (bicicletas elétricas) de alto desempenho. Elas democratizam o acesso às trilhas mais íngremes e sinuosas da propriedade. Isso permite que o hóspede explore as cristas das montanhas com vista para o Oceano Pacífico sem o desgaste exaustivo do pedal analógico tradicional.

Os guias adaptam cada saída ao nível técnico do ciclista, o que transforma o passeio em um safari de observação da biodiversidade local, onde o silêncio do motor elétrico permite uma proximidade rara com a fauna da América Central.

Mallorca: santuário das montanhas Tramuntana

Mallorca é, reconhecidamente, um dos melhores destinos de ciclismo do mundo. Mas o Son Bunyola Hotel & Villas (membro da Preferred Hotels & Resorts) elevou a experiência a um patamar aristocrático.

O hotel ocupa uma finca histórica do século XVI, encravada nas montanhas Tramuntana, um patrimônio da Unesco que oferece algumas das estradas panorâmicas mais desafiadoras e belas da Europa.

A experiência "Son Bunyola Cycling Adventure" é um estudo sobre o equilíbrio entre esforço e recompensa. O programa de três dias inclui passeios guiados de quatro horas por subidas lendárias com vista para o Mar Mediterrâneo. Mas o verdadeiro luxo começa quando o pedal termina: o hotel oferece uma massagem deep tissue de uma hora, com uso óleos e ingredientes naturais inspirados na flora da ilha para a recuperação muscular.

O encerramento acontece em um antigo lagar de azeite da propriedade, onde uma degustação privada de vinhos conduzida pelo sommelier do hotel conecta o viajante ao terroir de Mallorca.