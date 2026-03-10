A empresa que prevê enchentes e cresceu 68% em um ano

Desastres naturais têm ocorrido com mais frequência em todo o mundo. No Brasil, recentemente, temporais que atingiram a Zona da Mata mineira deixaram mais de 70 mortos, milhares de pessoas desabrigadas e um rastro de destruição em diversas cidades.

A Fractal Engenharia e Sistemas oferece a organizações públicas e privadas instrumentos para antecipar eventos extremos, planejar respostas e reduzir perdas humanas e materiais.

Fundada em 2010, reúne dados sobre nível da água, volume de rios, intensidade de chuvas e informações captadas por sensores de monitoramento de barragens. O material é coletado em diferentes fontes meteorológicas e processado por um sistema proprietário desenvolvido ao longo de mais de uma década.

A empresa foi fundada por Henrique Lucini Rocha, de 40 anos, formado em engenharia sanitária ambiental, com mestrado na mesma área pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e pós-graduação em segurança de barragens pela Universidade Federal da Bahia.

O trabalho desenvolvido levou a Fractal Engenharia e Sistemas a entrar no ranking EXAME Negócios em Expansão. Em 2024, a companhia faturou R$ 11,5 milhões, um crescimento de 68% em relação aos 12 meses anteriores, quando registrou receita líquida de R$ 6,85 milhões.

Origem do negócio

A vontade de Henrique empreender surgiu no final do mestrado. A decisão foi influenciada pelos eventos climáticos severos que atingiram o Vale do Itajaí em 2008, com alagamentos, deslizamentos e centenas de mortes.

Henrique passou a se perguntar sobre como o conhecimento desenvolvido na universidade poderia ser convertido em sistemas de alerta antecipado capazes de salvar vidas.

Essa mesma preocupação estava presente em Pedro Guilherme de Lara. Formado em engenharia sanitária, possui mestrado em engenharia hidráulica aplicada, também pela UFSC. Durante o curso, participou do desenvolvimento de uma metodologia de análise probabilística de ruptura de barragens, que depois foi aplicada na Fractal.

Os dois se conheceram na universidade, quando eram bolsistas no laboratório de hidrologia. Ali começaram a discutir como levar ao mercado as soluções desenvolvidas no ambiente acadêmico. "Havia uma carência de inovação e aprofundamento técnico no mercado", relata Pedro.

Soluções oferecidas

Quando Henrique decidiu abrir a empresa, convidou Pedro para participar do projeto. Mas, naquele momento, o colega optou por permanecer na empresa em que trabalhava. A mudança ocorreu em 2015, quando se tornou sócio.

Naquela mesma época aconteceu o rompimento da barragem de Fundão, da Samarco, em Mariana (MG), o que ampliou a demanda por profissionais e serviços voltados à segurança de barragens e estruturas de contenção.

Segundo Pedro, esse contexto aumentou a procura por estudos especializados e marcou o início dos principais contratos da Fractal na área. A metodologia desenvolvida no mestrado passou a ser aplicada diretamente nos projetos da empresa.

Hoje, a companhia atua em duas frentes principais. A primeira está ligada à plataforma de inteligência climática, que reúne soluções computacionais e serviços de análise para antecipação de eventos extremos.

A segunda envolve atividades relacionadas a compliance, regulação e segurança de barragens. Henrique explica que, embora sejam soluções distintas, dialogam entre si, já que eventos climáticos podem comprometer a integridade de barragens e usinas hidrelétricas.

As soluções são proprietárias e desenvolvidas internamente desde o início do projeto. Em vez de apenas apresentar dados meteorológicos, o sistema define cenários específicos e apoia decisões operacionais. A Defesa Civil de Santa Catarina utiliza, por exemplo, informações da Fractal para organizar ações preventivas.

Resultados recentes e próximos passos

O ano de 2025 foi avaliado como positivo pelos executivos. A empresa ajustou pontos da plataforma tecnológica e conquistou contratos que começaram neste ano. Também organizou um plano de desenvolvimento com horizonte até 2027.

A sede da empresa fica em Florianópolis. Atualmente, conta com 43 funcionários e a expectativa é chegar a 50 ainda este ano.

Outro objetivo é estruturar o setor comercial para ampliar a geração de oportunidades nos segmentos de energia, mineração e governo, consolidar o posicionamento como solução hidroclimatológica e ampliar a carteira de clientes.

Ao mesmo tempo, avalia mercados internacionais, com atenção ao mercado europeu, onde iniciou um projeto como parte da estratégia de exportação de tecnologia.

"A nossa solução pode ser aplicada em qualquer região do planeta", diz Henrique.

Mas o fundador afirma que a expansão para outros países está condicionada ao fortalecimento da base de clientes no Brasil e à obtenção de resultados consistentes que sustentem esse movimento.

"Nosso intuito em 2026 é realizar um plantio consistente de oportunidades para, a partir do próximo ano, termos uma colheita robusta", diz o fundador da Fractal.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.