Como a dor de um pequeno varejista virou um negócio de R$ 40 milhões

O avanço da empresa acompanha o crescimento do próprio mercado de franquias no país. Segundo dados da Associação Brasileira de Franchising, o setor movimentou cerca de 273 bilhões de reais em 2024.
A F360 afirma ter ampliado a receita em cerca de 30% no último ano e projeta alcançar aproximadamente 55 milhões de reais em faturamento anual em 2025.
Parte da expansão também veio de mudanças na estratégia comercial. A empresa passou a investir mais em marketing digital, produção de conteúdo e mídia paga para atrair novos clientes, além de apostar em eventos e na construção de uma comunidade voltada a varejistas.
“A gente percebeu que precisava estar mais próximo do varejo. Não só vendendo software, mas ajudando a discutir gestão”, diz Carbonell.
Do software ao crédito
Depois de crescer com ferramentas de gestão financeira, a empresa agora quer avançar para um território mais sensível no varejo: o crédito.
A nova aposta da companhia é uma solução que integra a antecipação de recebíveis na plataforma de gestão. Na prática, o sistema permite que o varejista antecipe vendas feitas no cartão diretamente dentro da ferramenta que já usa para controlar o caixa.
A antecipação de recebíveis não é novidade no setor. Pelo contrário. É uma prática comum entre lojistas que precisam transformar vendas parceladas em dinheiro imediato para pagar fornecedores, salários ou despesas do dia a dia.
O problema é que essa decisão costuma ser tomada no improviso.
“Hoje, muitos varejistas antecipam recebíveis quando já estão no aperto”, diz Carbonell. “A nossa visão é que isso pode virar uma ferramenta de gestão, usada de forma planejada.”
A proposta é que o varejista consiga visualizar melhor seu fluxo de caixa e decidir, dentro da própria plataforma, quando faz sentido antecipar vendas. A ideia é transformar uma operação emergencial em uma decisão estratégica.
IA e novos serviços
Além do crédito, a empresa também aposta no uso mais intenso de inteligência artificial dentro da plataforma. A tecnologia vem sendo usada para automatizar processos e simplificar tarefas que antes exigiam trabalho manual.
Segundo o CEO, a expectativa é usar a IA para melhorar a análise de dados financeiros dos clientes e tornar a gestão mais previsível.
“A quantidade de informação gerada por uma operação de varejo é enorme. Se você consegue organizar e interpretar esses dados, consegue tomar decisões melhores”, afirma.
A empresa também tem ampliado sua presença em setores específicos do varejo, como academias, supermercados e postos de combustível, além do franchising, que continua sendo um dos principais focos da companhia.
Para Carbonell, o cenário atual do varejo tende a separar operações bem organizadas das que ainda funcionam no improviso.
“Muita empresa quebra não porque o negócio é ruim, mas porque não tem controle financeiro. Falta visibilidade sobre o caixa”, diz Carbonell.
Se depender da tese da F360, a próxima disputa do varejo brasileiro não será apenas por vendas, mas pelo controle do caixa.