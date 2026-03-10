Negócios

Como a dor de um pequeno varejista virou um negócio de R$ 40 milhões

Criada por um ex-varejista para organizar o caixa das lojas, a plataforma hoje atende 15 mil pontos de venda e quer transformar a antecipação de recebíveis em estratégia.

Henrique Carbonell, CEO da F360:”Do balcão para trás, muitas vezes ainda é tudo feito na planilha“ (F360/Divulgação)

Isabela Rovaroto
Repórter de Negócios

Publicado em 10 de março de 2026 às 09h00.

Vender bem nem sempre significa ter dinheiro em caixa. No varejo brasileiro, a conta costuma fechar com atraso. Cartões parcelados, conciliações confusas, planilhas espalhadas e pouca visibilidade sobre o fluxo financeiro fazem parte da rotina de milhares de lojistas.

Henrique Carbonell conhece esse problema de perto. Antes de fundar uma empresa de tecnologia, ele estava do outro lado do balcão. Como varejista, convivia com uma gestão financeira improvisada, feita em planilhas e sistemas desconectados. A frustração virou negócio.

Em 2014, Carbonell decidiu criar uma plataforma voltada para organizar o back office financeiro das lojas. Nascia ali a F360, empresa que hoje atende mais de 15 mil pontos de venda no país e faturou cerca de 40 milhões de reais em 2024.

A proposta da plataforma é simples na teoria e complexa na prática. Integrar fluxo de caixa, contas a pagar e a receber, conciliação de cartões e outras rotinas financeiras em um único sistema. A ideia é dar ao varejista uma visão clara do dinheiro que entra, do dinheiro que sai e do que sobra no fim do mês.

“O varejo brasileiro sempre foi muito forte do balcão para frente. Mas, do balcão para trás, muitas vezes ainda é tudo feito na planilha”, diz Carbonell. “Criamos a empresa justamente para resolver esse pedaço da operação.”

Hoje, a base da F360 inclui redes conhecidas do varejo e do franchising, como Havaianas, Hering, Chilli Beans, Arezzo, Burger King e Kopenhagen. Em muitos casos, a plataforma é utilizada por franqueados dessas redes para centralizar a gestão financeira de suas lojas.

Entrada no food e grandes clientes

Parte do crescimento recente da empresa veio da expansão para novos mercados. Um dos movimentos mais relevantes foi a entrada mais forte no setor de alimentação, especialmente a partir de soluções voltadas a auditoria de recebíveis de plataformas de delivery como o iFood.

Segundo Carbonell, essa frente abriu um mercado importante para a empresa. Restaurantes que operam em aplicativos de entrega costumam lidar com diferentes taxas, prazos e repasses, o que torna a conciliação financeira mais complexa.

“Quando começamos a auditar os recebíveis do iFood, isso destravou um mercado enorme. Restaurantes têm muita dificuldade de entender exatamente o que estão recebendo das plataformas”, afirma.

Outro movimento foi a entrada em clientes maiores. Tradicionalmente voltada para pequenos e médios varejistas e redes de franquias, a empresa passou a atender também grandes companhias que buscavam uma solução específica para conciliação de recebíveis.

Mesmo utilizando sistemas de gestão mais robustos, esses clientes passaram a usar a plataforma como uma camada complementar de controle financeiro.

“A gente percebeu que muitas empresas grandes têm ERPs muito fortes, mas ainda enfrentam dificuldades na parte de conciliação de recebíveis”, diz o CEO.

O avanço da empresa acompanha o crescimento do próprio mercado de franquias no país. Segundo dados da Associação Brasileira de Franchising, o setor movimentou cerca de 273 bilhões de reais em 2024.

A F360 afirma ter ampliado a receita em cerca de 30% no último ano e projeta alcançar aproximadamente 55 milhões de reais em faturamento anual em 2025.

Parte da expansão também veio de mudanças na estratégia comercial. A empresa passou a investir mais em marketing digital, produção de conteúdo e mídia paga para atrair novos clientes, além de apostar em eventos e na construção de uma comunidade voltada a varejistas.

“A gente percebeu que precisava estar mais próximo do varejo. Não só vendendo software, mas ajudando a discutir gestão”, diz Carbonell.

Do software ao crédito

Depois de crescer com ferramentas de gestão financeira, a empresa agora quer avançar para um território mais sensível no varejo: o crédito.

A nova aposta da companhia é uma solução que integra a antecipação de recebíveis na plataforma de gestão. Na prática, o sistema permite que o varejista antecipe vendas feitas no cartão diretamente dentro da ferramenta que já usa para controlar o caixa.

A antecipação de recebíveis não é novidade no setor. Pelo contrário. É uma prática comum entre lojistas que precisam transformar vendas parceladas em dinheiro imediato para pagar fornecedores, salários ou despesas do dia a dia.

O problema é que essa decisão costuma ser tomada no improviso.

“Hoje, muitos varejistas antecipam recebíveis quando já estão no aperto”, diz Carbonell. “A nossa visão é que isso pode virar uma ferramenta de gestão, usada de forma planejada.”

A proposta é que o varejista consiga visualizar melhor seu fluxo de caixa e decidir, dentro da própria plataforma, quando faz sentido antecipar vendas. A ideia é transformar uma operação emergencial em uma decisão estratégica.

IA e novos serviços

Além do crédito, a empresa também aposta no uso mais intenso de inteligência artificial dentro da plataforma. A tecnologia vem sendo usada para automatizar processos e simplificar tarefas que antes exigiam trabalho manual.

Segundo o CEO, a expectativa é usar a IA para melhorar a análise de dados financeiros dos clientes e tornar a gestão mais previsível.

“A quantidade de informação gerada por uma operação de varejo é enorme. Se você consegue organizar e interpretar esses dados, consegue tomar decisões melhores”, afirma.

A empresa também tem ampliado sua presença em setores específicos do varejo, como academias, supermercados e postos de combustível, além do franchising, que continua sendo um dos principais focos da companhia.

Para Carbonell, o cenário atual do varejo tende a separar operações bem organizadas das que ainda funcionam no improviso.

“Muita empresa quebra não porque o negócio é ruim, mas porque não tem controle financeiro. Falta visibilidade sobre o caixa”, diz Carbonell.

Se depender da tese da F360, a próxima disputa do varejo brasileiro não será apenas por vendas, mas pelo controle do caixa.

