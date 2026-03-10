Como a dor de um pequeno varejista virou um negócio de R$ 40 milhões

Vender bem nem sempre significa ter dinheiro em caixa. No varejo brasileiro, a conta costuma fechar com atraso. Cartões parcelados, conciliações confusas, planilhas espalhadas e pouca visibilidade sobre o fluxo financeiro fazem parte da rotina de milhares de lojistas.

Henrique Carbonell conhece esse problema de perto. Antes de fundar uma empresa de tecnologia, ele estava do outro lado do balcão. Como varejista, convivia com uma gestão financeira improvisada, feita em planilhas e sistemas desconectados. A frustração virou negócio.

Em 2014, Carbonell decidiu criar uma plataforma voltada para organizar o back office financeiro das lojas. Nascia ali a F360, empresa que hoje atende mais de 15 mil pontos de venda no país e faturou cerca de 40 milhões de reais em 2024.

A proposta da plataforma é simples na teoria e complexa na prática. Integrar fluxo de caixa, contas a pagar e a receber, conciliação de cartões e outras rotinas financeiras em um único sistema. A ideia é dar ao varejista uma visão clara do dinheiro que entra, do dinheiro que sai e do que sobra no fim do mês.

“O varejo brasileiro sempre foi muito forte do balcão para frente. Mas, do balcão para trás, muitas vezes ainda é tudo feito na planilha”, diz Carbonell. “Criamos a empresa justamente para resolver esse pedaço da operação.”

Hoje, a base da F360 inclui redes conhecidas do varejo e do franchising, como Havaianas, Hering, Chilli Beans, Arezzo, Burger King e Kopenhagen. Em muitos casos, a plataforma é utilizada por franqueados dessas redes para centralizar a gestão financeira de suas lojas.

Entrada no food e grandes clientes

Parte do crescimento recente da empresa veio da expansão para novos mercados. Um dos movimentos mais relevantes foi a entrada mais forte no setor de alimentação, especialmente a partir de soluções voltadas a auditoria de recebíveis de plataformas de delivery como o iFood.

Segundo Carbonell, essa frente abriu um mercado importante para a empresa. Restaurantes que operam em aplicativos de entrega costumam lidar com diferentes taxas, prazos e repasses, o que torna a conciliação financeira mais complexa.

“Quando começamos a auditar os recebíveis do iFood, isso destravou um mercado enorme. Restaurantes têm muita dificuldade de entender exatamente o que estão recebendo das plataformas”, afirma.

Outro movimento foi a entrada em clientes maiores. Tradicionalmente voltada para pequenos e médios varejistas e redes de franquias, a empresa passou a atender também grandes companhias que buscavam uma solução específica para conciliação de recebíveis.

Mesmo utilizando sistemas de gestão mais robustos, esses clientes passaram a usar a plataforma como uma camada complementar de controle financeiro.

“A gente percebeu que muitas empresas grandes têm ERPs muito fortes, mas ainda enfrentam dificuldades na parte de conciliação de recebíveis”, diz o CEO.