Remoção de carbono hoje: uma oportunidade única para inovação?

Quando o Acordo de Paris foi firmado em 2015 por 196 nações, com o intuito de controlar as temperaturas globais, parecia que o mundo tinha dado um grande salto na salvaguarda do meio ambiente. No entanto, uma década depois deste acordo histórico, não estamos distantes de alcançar emissões neutras em carbono a nível global.

À medida que os países e as empresas lutam para cumprir os compromissos de emissões net-zero, surge uma oportunidade para o avanço tecnológico no setor. As projeções da McKinsey & Company indicam que os investimentos em tecnologias climáticas podem atingir de US$ 1,5 trilhão a US$ 2 trilhões no próximo ano.

O potencial para remoção de carbono

Dentre estas tecnologias, a remoção de dióxido de carbono (CDR) poderá desempenhar um papel fundamental nos objetivos globais de atingir o carbono zero, de acordo com o Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC) da ONU. Com os atuais níveis de financiamento sem precedentes, existem muitas oportunidades para novas empresas de tecnologia de remoção de carbono.

Além disso, as recentes tendências do mercado de créditos de carbono permitiriam que as empresas de remoção de carbono fossem lucrativas mesmo após o investimento inicial, no que será certamente uma nova era para a inovação climática.

Como pode ser visto na figura 1, os créditos de descarbonização baseados nessas tecnologias têm preços de mercado elevados, com uma média de mais de US$ 500 por tonelada de CO 2 removido. Juntamente à crescente procura de créditos de carbono devido às agendas de emissões líquidas zero das empresas, cria-se o cenário para outro aspecto de imensa oportunidade para a remoção de carbono. No ano passado, a Microsoft e a Frontier, um fundo apoiado por Stripe, Meta, Shopify e Alphabet, investiram centenas de milhões de dólares na compra de créditos de remoção de carbono. Este crescimento exponencial do mercado de créditos para remoção de carbono garante que, uma vez em funcionamento, essas novas tecnologias terão fortes fluxos de receitas para compensar os custos iniciais normalmente elevados de desenvolvimento e configuração até que a tecnologia ganhe escala.

Fig. 1. Preço médio do crédito de remoção de carbono 2022-2023 com base no método (Fonte: Statista, 2024) [1]Captura Direta do Oceano [2]Captura Direta de Ar com Armazenamento de Carbono [3]Bioenergia com Captura e Armazenamento de Carbono.

Com uma combinação de maior financiamento e lucratividade que permita a sua viabilidade, a descarbonização baseada na tecnologia poderá estar no centro das atuais iniciativas climáticas empresariais e nacionais. Além de serem uma forma fiável de capturar CO2 permanentemente, estas tecnologias oferecem uma série de co-benefícios, como maior segurança energética, criação de empregos e avanço agrícola. Agora, mais do que nunca, é um momento oportuno para promover a inovação naquele que é indiscutivelmente um dos setores mais importantes para o futuro do nosso mundo.