Ele comprou uma empresa e fez ela crescer 171% em dois anos — agora quer fazer tudo de novo

A Syonet, empresa de software de CRM e marketing digital voltada ao setor automotivo, acaba de adquirir 100% da Campos Dealer, plataforma especializada em relacionamento com concessionárias agrícolas.

Com o negócio, a Syonet passa a controlar mais de 50% do market share no segmento e atinge mais de 4.200 clientes no total.

A Campos Dealer soma mil novas lojas à base da Syonet — que já atendia redes como Stellantis, Toyota e Hyundai — e amplia o alcance da companhia para o mercado de concessionárias de maquinário, com marcas como Valtra, John Deere e Massey Ferguson.

“Juntas, as duas plataformas devem movimentar mais de R$ 100 bilhões em transações em 2025, incluindo veículos, peças e serviços automotivos”, disse o paulista Caio Nascimbeni, CEO da Syonet.

Plano de expansão

A aquisição é parte de uma estratégia maior: desde que foi adquirida pelo search fund (quando o fundo capta recursos e adquire uma empresa já estabelecida) Atlante Capital, em 2023, a Syonet tem executado um plano de crescimento acelerado, que combina novas tecnologias com aquisições.

Entre os principais marcos, estão a chegada a 110 novos grupos de concessionárias, geração de 200 empregos diretos e a abertura de uma operação no México — porta de entrada para a América Latina.

A meta da empresa é crescer 50% em 2025 e alcançar R$ 106 milhões em receita recorrente anual, quase o triplo dos R$ 39 milhões de 2022, antes da entrada do fundo.

Por trás de um search fund

Antes de assumir a Syonet, Caio Nascimbeni já havia trilhado um caminho entre o empreendedorismo e o investimento em tecnologia.

Atuou por mais de três anos em um fundo especializado em empresas de software as a service e, antes disso, foi empreendedor entre 2014 e 2015, com uma loja física e um e-commerce de vinhos.

Essa trajetória combinada — parte empreendedora, parte analítica — levou Nascimbeni ao modelo de search fund, em que o empreendedor capta recursos de investidores para adquirir uma empresa promissora e assumir a operação.

O processo de aquisição foi longo. “Avaliamos mais de mil empresas. Foram dois anos e meio de pesquisa até chegar na Syonet”, diz.

Depois, vieram novos desafios. Assumir uma empresa gaúcha como CEO paulista exigiu mais do que plano de negócios.

“É natural existir receio sobre quem está chegando. Precisamos ser transparentes e construir os próximos passos juntos”, afirma Nascimbeni.

Segundo o executivo, a virada na empresa veio da combinação de três pilares: profissionalização da gestão, aceleração comercial e inovação em produtos.

O mesmo plano começa a ser replicado com a Campos Dealer, agora voltada ao setor agropecuário.

Nascimbeni destacou que o foco está em integrar a empresa aos produtos já oferecidos pela Syonet, como plataformas conversacionais, ferramentas de pós-venda e soluções de automação de marketing.

A ideia é gerar sinergia em um setor que, nos dois lados — urbano e rural —, se mostra em expansão.

Segundo a Anfavea, a produção de veículos no país deve crescer 8% em 2025, ultrapassando a marca de 3 milhões de unidades, enquanto o setor agro já representa quase um terço do PIB nacional.

Só em maio, as vendas de máquinas agrícolas somaram R$ 6,5 bilhões, segundo a Abimaq.

Movimento de consolidação

Com a compra, os fundadores da Campos Dealer permanecem na operação. O time da startup se junta aos mais de 250 funcionários da Syonet.

“A Campos Dealer é referência no agro e compartilha clientes com a Syonet, o que abre caminho para integração e vendas cruzadas”, afirma o CEO.

A empresa não descarta novas compras. “Devemos realizar ao menos mais uma aquisição estratégica em 2025”, afirmou Nascimbeni.

A transação foi assessorada por Demarest Advogados, pela Syonet, e pela LKC Capital e Timoner e Novaes Advogados, do lado da Campos Dealer. Nenhum valor foi divulgado.