Iguatemi: Compra do Pátio Higienópolis e Pátio Paulista vem com R$ 1,478 bi em investimentos

A Iguatemi anunciou hoje a assinatura do contrato para a aquisição das totalidades das ações e quotas das empresas responsáveis pelos shoppings Pátio Higienópolis e Pátio Paulista, totalizando um valor de R$ 2,585 bilhões. A transação foi previamente divulgada pela empresa em dezembro de 2024.

No fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Iguatemi também informou que já firmou compromissos de investimento no valor de R$ 1,478 bilhões com parceiros financeiros e coproprietários para a operação.

Os recursos serão destinados à operação por meio da subscrição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) emitidos pela Iguatemi PPPH, com lastro em uma dívida da empresa.

A companhia ainda recebeu manifestação de interesse de outros investidores, que podem aportar cerca de R$ 250 milhões adicionais. Entretanto, a transação não depende da participação desses investidores para ser concluída.

Com a reorganização societária que será implementada após o fechamento da operação, a Iguatemi e a Iguatemi PPPH passarão a ser responsáveis por cerca de 30% do Pátio Higienópolis e 11% do Pátio Paulista, com um investimento de aproximadamente R$ 700 milhões, sendo R$ 490 milhões pagos à vista na conclusão do negócio e o restante ao longo de 24 meses, corrigido pela variação do CDI.

A operação já foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), e o contrato de compra e venda está sujeito às condições precedentes habituais para este tipo de transação.

A Iguatemi projeta que, ao final de 2025, alavancagem será inferior a 2 vezes, "refletindo a forte posição financeira após a operação".