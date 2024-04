CRM&Bônus se junta à Microsoft para elevar uso de IA no negócio

Incorporar inteligência artificial (IA) ao negócio tornou-se estratégia recorrente em variados setores. Algumas empresas, eventualmente, demonstrarão que apenas surfaram na onda, atendendo aos interesses de seus departamentos de marketing. Outras, contudo, se tornarão referências no uso da IA para impulsionar processos, fortalecer a saúde financeira e aprimorar produtos e serviços ao cliente.

O caso da CRM&Bônus, liderada por Alexandre Zolko e conhecida por popularizar o giftback no varejo brasileiro, adiciona uma nuance interessante. Com a inteligência artificial como parte integrante de sua concepção – dado que seu Software as a Service (SaaS) sempre utilizou a tecnologia para potencializar o envio de descontos, através de whatsapp service, marketplace e gestão de carrinho –, a empresa busca agora avançar para um patamar superior de inovação.

Segundo Eduardo Vieira, CTO da empresa, uma movimentação estratégica foi realizada através de uma parceria de nuvem com a Microsoft, acessando uma série de ferramentas de IA da DataBricks. Esta colaboração é vista como um passo importante da CRM&Bônus em direção à hiper-personalização no e-commerce, com o objetivo de tornar as experiências de compra online mais assertivas e personalizadas.

"Fato é que a IA já marca presença em nossa capacidade de entregar bônus e recomendações extremamente relevantes ao usuário, baseadas em sua atividade pregressa e preferências. Isso é viabilizado por nossa análise de dados aprofundada, potencializada pela inteligência artificial para melhor compreender e antecipar o comportamento do consumidor", aponta Fernando Ruicci, diretor de dados da CRM&Bônus.

Para os clientes da CRM&Bônus, a inteligência artificial se manifesta inicialmente no painel CRM, o carro-chefe da empresa, e no Vale Bônus. Ruicci antecipa que, em breve, a IA desempenhará papel central em decisões estratégicas, desde a formatação da interface do e-commerce, indicando lojas alinhadas ao perfil de cada cliente, até na comunicação direta com os consumidores, baseada em análises comportamentais e interações passadas.

Atualmente, a CRM&Bônus apresenta uma receita anual recorrente (ARR) na casa dos R$ 200 milhões. No portfólio, além do CRM&Back, inclui-se o Vale Bônus (giftback agnóstico), o CRM360 (solução de gestão para lojistas) e o Whatsapp Service. A empresa também é reconhecida no meio das startups por gerar caixa desde o terceiro mês de operação, com uma margem bruta de 80%.