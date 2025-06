BTG Pactual abre inscrições para programa de capacitação em empreendedorismo social

Organizações sociais e negócios de impacto que buscam crescer mais em gestão e na captação de recursos têm agora uma nova oportunidade gratuita de formação. Estão abertas até 23 de julho as inscrições para o programa BTG Soma Empreendedorismo, promovido pelo BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), em parceria executiva com a AGO Social.

A iniciativa vai selecionar 12 instituições de todo o país que atuam com empreendedorismo e inclusão produtiva para um ciclo de capacitação com duração de oito meses, previsto para começar em setembro de 2025.

Os participantes terão acesso a consultorias individuais, mentorias com especialistas de mercado, encontros semanais online, eventos de networking e acompanhamento contínuo de profissionais do banco.

“O BTG Soma Empreendedorismo é uma das formas que encontramos de apoiar instituições que atuam na linha de frente das transformações sociais em seus territórios. Ao oferecer acesso a conhecimento, conexões e acompanhamento de qualidade, buscamos fortalecer esses negócios e ampliar seu impacto positivo”, afirma Mariana Oiticica, sócia e head de responsabilidade social do BTG Pactual.

Como será o curso e quem poderá participar?

Entre os conteúdos abordados estão temas como modelo de negócios, finanças, marketing e estratégia. Para participar, a organização precisa ter CNPJ ou estatuto social válido, no mínimo um ano de atuação formal, além de apresentar desafios claros em liderança, sustentabilidade financeira ou expansão de impacto.

Também é necessário que os representantes tenham dedicação integral à organização, sejam maiores de 18 anos e não estejam em outro programa de aceleração.

O que ganha com o curso?

Ao final do ciclo, os participantes que cumprirem os critérios de frequência e engajamento receberão certificado de conclusão e poderão acessar novas oportunidades de apoio e visibilidade.

Desde sua criação, o BTG Soma Empreendedorismo já impactou mais de 200 negócios sociais, reafirmando o compromisso do banco com o desenvolvimento local e o fortalecimento de lideranças periféricas.

Como se inscrever?

As inscrições são gratuitas e estão disponíveis até o dia 23 de julho. Para saber mais e realizar a inscrição, acesse o site do BTG Soma Empreendedorismo.