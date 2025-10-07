'Acreditamos no poder das conexões para inspirar o empreendedorismo', diz presidente do LIDE RS/SC

Delton Batista é presidente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul do LIDE , grupo de líderes empresariais que reúne empresários e CEOs das principais organizações do Brasil e que juntas representam 52% do PIB privado do país. Economista por formação e com larga experiência no comando da área comerciual de grandes corporações, Delton tem se dedicado a aproximar lideranças e empreendedores que ainda estão em busca "do seu lugar ao sol" para compartilhar conhecimento. Somente neste ano foram mais de 60 fóruns, entre SC e RS, ,além de missões para o exterior. "Nós acreditamos no poder das conexões e na troca de expieriências como fonte de inspiração para o empreededorismo. O associativismo é, sem dúvida, um dos pilares do crescimento sustentável na Região Sul", diz. Confira a seguir a entrevista concedida por Delton à EXAME.

Qual o papel do associativismo para a dinâmica empreendedora na região Sul do Brasil?

Eu diria que as conexões entre empresários geradas através do compartilhamento de experiências, trajetórias, aprendizados e acertos nas diversas fases de crescimento das empresas são o fator de inspiração para outros ingressarem e continuarem no caminho do empreendedorismo. No caso do LIDE, instituição que une líderes de todos os segmentos da iniciativa privada, terceiro setor, e do poder público, realizamos uma agenda permanente que impulsiona a evolução das empresas e consequentemente grande impacto no desenvolvimento regional.

Você citou a palavra inspiração. O quanto aprender com relatos de outros empresários pode realmente ajudar na construção de novas histórias de sucesso?

O exemplo arrasta, especialmente em um país onde o ambiente não é convidativo para tomada de riscos e empreender. Para líderes em crescimento, ver de forma próxima quem conseguiu superar as dificuldades e fazer acontecer faz toda a diferença. Em nossos fóruns participam por exemplo líderes de empresas que se desenvolveram, seja ampliando o tamanho de organizações familiares ou muitas vezes partindo do zero e se tornando bilionárias. Nomes inspiradores como Ricardo Faria, o “Rei do Ovo”, João Adibe CEO da Cimed, Pedro Bartelle CEO da Vulcabras, Jaimes Almeida, presidente do Grupo Almeida Júnior, Dayane Titon Diretora da Baly Brasil, Aurélio Pavinato, Presidente da SLC Agrícola, César Gomes, presidente da Portobello, Aline Eggers CEO da Fruki, além de empresas destaque no “Ranking Negócios em Expansão” e em matérias da Exame, como Arnaldo Glavam CEO do Grupo AG Capital, Felippe Prates CEO da Novalogic, e Diego Ramos CEO da Teltec Solutions, entre tantos outros. Além de empresários, são convidados ainda nos eventos de conteúdo e relacionamento, líderes institucionais como os presidentes do BRDE, OAB, ACAFE, e CREA, e autoridades nacionais como os governadores Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Jorginho Mello, e Eduardo Leite, entre outros. O grupo de líderes empresariais LIDE cultiva uma extensa rede de presenças de prestígio nos encontros que organizamos na região Sul do país.

Qual a relação que pode ser estabelecida entre o crescimento das empresas e o desenvolvimento regional?

No caso dos estados do Sul, com destaque para empreendedores dos segmentos da indústria, agronegócio, varejo, tecnologia, e economia criativa, o associativismo empresarial no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina conecta os principais líderes de uma economia em ascensão. Temos pautas variadas como inovação, responsabilidade social empresarial, e cidades inteligentes, onde reunimos grandes empresários, especialistas, e principais autoridades em uma agenda de mais de 60 fóruns por ano, em cidades em franco desenvolvimento como Joinville, Caxias do Sul, Itajaí, Passo Fundo, Balneário Camboriú e Gramado, nas capitais Florianópolis e Porto Alegre, além de encontros na Casa LIDE São Paulo, na Av. Faria Lima, centro financeiro do país, e presença de empresários regionais em eventos internacionais em metrópoles como Nova York, Londres, Milão, e Dubai. Quando os empresários que fazem o PIB, investidores, formadores de opinião, lideranças de instituições e do setor público, se encontram para dialogar sobre caminhos de desenvolvimento regional, o poder de impacto positivo na sociedade não tem limites. E, por outro lado, a sociedade, o mercado, o consumidor, tem atribuído cada vez maior atenção e valor para empresas, marcas, e lideranças que se posicionam, que abraçam causas de impacto e se comprometem com desenvolvimento das suas comunidades, empresas que tem reputação construída através de crenças e atitudes que beneficiam a todos, construindo uma relação de confiança. Reputação se tornou a principal medida de valor na nova economia.

O Lide é parceiro na organização do Oktoberfest Summit, que ocorre na próxima semana. Qual a importância do evento, que será realizado durante a maior festa germânica das Américas, em Blumenau?

A Oktoberfest celebra este ano sua edição especial de número 40, consolidada como um dos maiores cases de impacto da economia criativa e de sucesso de uma parceria público privada no segmento de turismo. Em paralelo ao evento, teremos a primeira edição do “Oktoberfest Summit” um fórum corporativo que reunirá as principais lideranças empresariais, especialistas e autoridades ligadas ao setor com objetivo de discutir as boas práticas de maneira a replicar os aprendizados em outras festas regionais. Abordaremos temas como uso de tecnologias para segurança, ações de sustentabilidade que podem ser desenvolvidas nos eventos, a geração de emprego e renda na cadeia do turismo, e de como marcas podem agregar valor aos seus consumidores através do marketing em eventos temáticos e de experiência.

As empresas exportadoras passaram a enfrentar o tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos. Existe alguma “receita” para enfrentar este tipo de turbulência, mesmo com a recente conversa entre os dois presidentes?

Além da necessária e fundamental diplomacia comercial com os Estados Unidos, é hora de buscar novos mercados, e o LIDE Global tem intensificado a agenda de fóruns internacionais onde levamos empresários de todo Brasil para se conectarem com empresas, instituições, fundos de investimentos, e autoridades de diversos países. Dia 31/10 agora, por exemplo, realizaremos encontro bilateral em Londres, dia 25/11 em Roma, e dia 27/11 em Paris, dentro do contexto da discussão do acordo Comunidade Europeia e Mercosul. Este não realizamos eventos empresariais no Marrocos, para acesso ao mercado africano, e em Mumbai, para ampliar relações do Brasil com o potencial de mercado da Índia. A diversificação de clientes é a melhor blindagem para qualquer tipo de empresa ,especialmente em um ambiente de constante transformação e incertezas. E isso vale mesmo para quem não exporta. O anúncio de tarifas inéditas feito pelo governo norte-americano, o principal comprador do mundo, para todos os países com tem relações comerciais, na verdade nos lembra de uma verdade muitas vezes esquecida pelas empresas e líderes: clientes por diversas motivações podem mudar sua estratégia e rever seu planejamento a qualquer tempo, afetando o que parecia estável. No caso do Sul do Brasil, nossas empresas, referências em excelência de seus produtos e serviços, precisam agora rapidamente melhorar para também sermos referência em marketing e vendas.