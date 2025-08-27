Negócios

Startup Summit: evento em Floripa tem criador da Siri, CTO da Amazon e estrela do Vale do Silício

Organizado pelo Sebrae Startups e pela ACATE (Associação Catarinense de Tecnologia), o evento que começa nesta quarta-feira deve reunir 10 mil pessoas

Startup Summit, em Florianópolis: Em dois dias, o evento realizado deve reunir pelo menos 10 mil participantes presenciais e 30 mil online (Divulgação/Divulgação)

Leo Branco
Leo Branco

Editor de Negócios e Carreira

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 06h01.

Com pouco mais de 500 mil habitantes, Florianópolis se afirma como um dos principais polos de inovação do Brasil.

A capital catarinense concentra o maior percentual do PIB nacional vinculado ao setor de tecnologia (25%), além de ser o centro com maior densidade de startups por habitante, dez vezes superior à de São Paulo. Atualmente, a Florianópolis abriga mais de 6 mil empresas de tecnologia, responsáveis por gerar 38 mil empregos diretos. Por isso, em 2024, a cidade ganhou o título de capital nacional das startups.

Com tantos números favoráveis ao empreendedorismo por ali, a cidade sedia o Startup Summit, um dos principais eventos para discussão de tecnologia e inovação no Brasil, em linha com os realizados em cidades de maior porte, como o Web Summit, no Rio de Janeiro, e o South Summit, em Porto Alegre.

A oitava edição do Startup Summit começa nesta quarta-feira, dia 27 de agosto. Em dois dias, o evento deve reunir pelo menos 10 mil participantes presenciais e 30 mil online.

Organizado pelo Sebrae Startups e pela ACATE (Associação Catarinense de Tecnologia), o evento é um dos maiores encontros do ecossistema de startups no Brasil, com foco na conexão entre empreendedores, investidores e grandes empresas.

A edição de 2025 terá uma estrutura ampliada e contará com 200 palestrantes distribuídos em 20 trilhas de conteúdo, abordando temas como Inteligência Artificial, Inovação Aberta, Varejo, Indústria 4.0, Fusões e Aquisições, entre outros. Serão nove palcos, uma plenária principal e 150 expositores.

O evento também espera a participação de 250 fundos de venture capital, que contribuirão para novas rodadas de investimento e parcerias comerciais.

O Startup Summit 2025 também se destaca pelo foco na interação entre startups e investidores. Serão disponibilizados espaços exclusivos para matchmaking, além de iniciativas como o LinkLab Open Day, que promove a interação entre startups e 250 corporações em programas de inovação aberta. Essas ações visam impulsionar o desenvolvimento de novos negócios e parcerias.

Palestrantes confirmados

Entre os palestrantes confirmados estão nomes internacionais como Tom Gruber, cocriador da Siri (Apple); Werner Vogels, CTO global da Amazon; Mois Navon, cofundador da Mobileye; e Benedict Evans, especialista do Vale do Silício em tendências tecnológicas.

O evento contará também com importantes lideranças brasileiras, como Carolina Strobel (Antler), Guilherme Horn (WhatsApp) e Diego Barreto (iFood).

"O Startup Summit é o momento em que mostramos para o Brasil e para o mundo o sucesso da tecnologia e inovação feita no nosso ecossistema, com Florianópolis como o centro desse hub internacional que a ACATE ajuda a construir", diz Diego Ramos, presidente da ACATE.

Uma das ações de democratização do evento é o Prêmio Sebrae Startups 2025, que selecionou 1.000 startups para participar gratuitamente da conferência. Essas empresas representam a diversidade e o potencial inovador de todas as regiões do país.

"O Sebrae é uma referência quando o assunto é startups. Hoje, representamos a maior plataforma de startups do país. Por meio dessas empresas, o Brasil vem criando oportunidade e gerando empregos", diz Décio Lima, presidente do Sebrae Nacional.

"O mundo da tecnologia não tem volta. O Sebrae sabe disso e cria condições para que um maior número de empreendedores possa receber o nosso apoio. Com este trabalho, buscamos associar sustentabilidade, inovação e inclusão. O mundo requer soluções inovadoras."

