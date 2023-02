Gupy vai às compras mais uma vez e adquire catarinense Pulses

Um ano depois de receber um dos investimentos mais significativos já feitos para uma plataforma de RH na América Latina, a Gupy foi às compras e estendeu a lista de empresas adquiridas em seu mais novo ecossistema para a área de recursos humanos. Nesta terça-feira, 28, a HRTech anuncia a aquisição da Pulses, plataforma catarinense de gestão de pessoas.

Essa é a terceira aquisição da Gupy — segunda desde o cheque parrudo de R$ 500 milhões dos fundos Softbank e Riverwood. Em outubro de 2021, a Gupy adquiriu a startup maranhense Niduu, inaugurando sua atuação no nicho de educação corporativa. Meses depois, comprou sua principal concorrente: a Kenoby.

As aquisições da Gupy

A disposição em sair comprando a concorrência ou negócios com propostas adjacentes ao seu produto principal, uma plataforma de recrutamento e seleção de candidatos, está relacionada ao desejo da Gupy em se tornar líder no setor de RH.

De uns anos para cá, a startup ampliou o rol de produtos e serviços oferecidos aos clientes — em essência, empresas de grande porte que fazem uso da plataforma da Gupy para realizar processos seletivos e aplicar os famosos testes comportamentais e habilidades.

A primeira tentativa da empresa para ir além do recrutamento foi em 2021, com a compra da Niddu, de educação corporativa. Desde então, os cursos e treinamentos da Niduu dobraram as receitas do braço de educação corporativa da Gupy, considerando a receita da Niduu antes da aquisição, e o número de clientes dobrou, para mais de 600 empresas.

A iniciativa faz parte da estratégia de crescimento da Gupy, que, com este passo, amplia seu ecossistema de soluções e passa a alcançar outras áreas dentro do RH, com a missão de impulsionar os negócios no atual cenário, que têm enfrentado desafios como reestruturações internas e busca por eficiência operacional.

Agora, com a Pulses, a intenção é prolongar o contato com as empresas clientes e, na ponta, os funcionários delas. Para isso, a Gupy passará a oferecer às mais de 3.000 empresas usuárias uma plataforma de gestão de talentos baseada no acompanhamento de dois pilares:

engajamento;

clima organizacional

“Vimos na Pulses a peça que faltava”, diz Mariana Dias, cofundadora e CEO da Gupy, em entrevista à EXAME.

O que faz a Pulses

Fundada em 2016 por cinco empreendedores de Itajaí (SC), a Pulses usa people analytics para ajudar os profissionais de RH e gestores a mensurar e criar estratégias para clima, cultura organizacional e engajamento de funcionários. Para isso, desenvolveu uma plataforma própria que alimenta, em tempo real, bancos de dados dos recursos humanos de empresas com avaliações de desempenho contínuas, por exemplo.

O propósito, no final das contas, é reduzir os turnovers e criar equipes mais produtivas e engajadas. “Sempre acreditamos que pessoas certas nos lugares certos podem ser mais felizes e produtivas”, diz Dias.

A aproximação com a Pulses, segundo Dias, aconteceu há anos — a Gupy era usuária da plataforma, e os empreendedores velhos conhecidos da liderança da HRTech. Os fundadores passam a ser líderes da unidade de negócios recém-criada da Gupy e voltada à gestão de pessoas.

A sinergia entre as duas empresas também se deu no público-alvo das duas companhias. A Pulses, assim como a Gupy, atende clientes de médio e grande porte. Ao todo, são mais de 1.000 empresas, entre elas Loft, Petz e Stone. Em ritmo acelerado de crescimento, a Pulses tem sobrado sua receita nos últimos anos: em 2022, a empresa teve receita anual recorrente de 17 milhões de reais.

Com Pulses, a Gupy passa a somar mais de 4.000 clientes e 36 milhões de usuários, entre pessoas candidatas e colaboradoras de empresas que utilizam seu ecossistema de soluções. Além disso, o número de colaboradores passa a ser 20% maior, chegando a 750 pessoas.

Os planos da Gupy

O momento atual do mercado de tecnologia motivou uma nova aquisição em meados de um ano que promete ser ainda mais desafiador para o ecossistema de startups e empresas de tecnologia. Com uma enxurrada de empresas aderindo aos famigerados “layoffs” (ou demissões em massa) e sob pressão constante para a entrega de resultados e por eficiência operacional, o olhar atento à satisfação dos funcionários ganha peso adicional.

"“Olhar para temas como saúde mental, engajamento e satisfação é vital. Funcionários engajados são não apenas mais felizes, mas contribuem para a criação de empresas bem-sucedidas e mais lucrativas — e isso é uma regra global”" Mariana Dias, CEO da Gupy

Sem revelar o valor da transação, Dias afirma que a compra da Pulses utiliza mais uma parcela do investimento captado há exatos 12 meses. “Somos uma empresa que tem pouca queima de caixa. Usamos essa capital para crescer organicamente, por inovações internas, ou inorganicamente, com M&As — e continuará sendo assim”, diz.

Já nesse primeiro momento, a solução da Pulses será disponibilizada a todos os clientes da Gupy, A expectativa da HRTech é de que, nos próximos dois anos, 50% dos clientes utilizem ativamente o serviço.