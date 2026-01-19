Empresa de SC fatura R$ 500 milhões, turbina comando e acelera expansão

A Softplan, uma das maiores empresas de software do país e líder em soluções para a gestão pública, anunciou a chegada de três novos executivos para reforçar sua estrutura de comando em um momento de crescimento acelerado.

A empresa catarinense, com sede em Florianópolis, fechou 2025 com uma receita bruta de R$ 500 milhões e aposta no fortalecimento da governança para sustentar a expansão no Brasil e na América Latina.

Os novos nomes são Bruno Klassmann, que assume como CFO (Chief Financial Officer); Andrey Abreu, novo COO (Chief Operating Officer); e Márcio Huri, que passa a ocupar a diretoria comercial. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (12) pelo CEO Marcio Santana, que destacou que o movimento se tornou estratégico após a cisão do grupo, realizada no ano passado, quando a Softplan passou a se dedicar exclusivamente ao setor público.

“Eram posições para as quais estávamos buscando reforços. Os profissionais são referência no mercado e chegam para nos ajudar a superar desafios, ampliar nossos negócios e gerar mais valor para os clientes, que no final é o que realmente importa”, afirmou Santana.

Com 35 anos de atuação, a empresa atende hoje mais de mil clientes e impacta mais de 201 milhões de brasileiros por meio de suas plataformas. Suas soluções são usadas por cerca de 1 milhão de profissionais do sistema de Justiça — entre juízes, promotores, defensores públicos, procuradores e advogados — e concentram aproximadamente 40% das causas que tramitam na Justiça Estadual no país.

A companhia também atua em áreas como Infraestrutura e Obras e Processos Administrativos e Digitais, incluindo a gestão 100% digital de 193 mil quilômetros de rodovias.

Governança financeira

Como CFO, Bruno Klassmann passa a liderar as áreas financeiras, administrativas e de Gente & Cultura da Softplan, que hoje conta com mais de 1.500 colaboradores. Economista e contador, com mestrado em Economia pela UFRGS, o executivo traz no currículo passagens por empresas de tecnologia, serviços financeiros e educação digital. Foi CFO do Grupo Alura, além de ter atuado como CFO e COO na Appmax e em posições executivas no Grupo Agibank.

Na nova função, Klassmann terá como missão fortalecer a gestão financeira integrada e apoiar a geração de valor no longo prazo, em um contexto no qual a empresa já realizou 13 aquisições desde 2018. “O financeiro precisa ter protagonismo dentro da operação e da execução do negócio, garantindo a sustentabilidade no longo prazo”, afirmou. Entre os desafios, ele cita a incorporação de inteligência artificial e automação para tornar os modelos mais eficientes e perenes.

O novo COO, Andrey Abreu, assume a responsabilidade por todas as verticais de negócio e tecnologia da companhia. Formado em Administração e Desenvolvimento de Sistemas, com pós-graduação em Engenharia de Sistemas e Negócios e formação executiva em Harvard, Abreu construiu carreira na interseção entre estratégia, tecnologia, produtos e operações. Antes da Softplan, foi CTO e diretor executivo corporativo de Tecnologia e Produtos da MV, maior healthtech da América Latina.

Entre as prioridades estão a escalabilidade de produtos e plataformas e o fortalecimento da execução operacional. “A Softplan é a maior govtech do Brasil e da América Latina. Precisamos exprimir essa autoridade e ampliar a geração de valor junto aos nossos públicos”, disse.

Presença internacional

Com mais de 20 anos de experiência no ecossistema de tecnologia e governo, Márcio Huri assume a diretoria comercial com foco em acelerar o crescimento sustentável e fortalecer parcerias estratégicas. Ex-executivo da TOTVS, ele liderou operações voltadas ao setor público e acumulou experiência em estratégia comercial, gestão de grandes contas e expansão de negócios.

Na Softplan, Huri será responsável por ampliar a capilaridade das soluções e o relacionamento com governos e parceiros, em um momento em que a empresa avança em seu plano de internacionalização, com presença na Colômbia e no Peru, e conduz mais de 70 projetos públicos com financiamento externo.

Em 2025, além da cisão entre as operações voltadas aos mercados público e privado, a companhia lançou a Starian, marca dedicada ao mercado privado, ampliando o escopo estratégico do grupo. Com a nova formação do comando executivo, a empresa catarinense aposta em integração, escala e governança para sustentar o próximo ciclo de crescimento e consolidar sua posição como principal govtech da América Latina.