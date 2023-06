Startups de RH crescem no Brasil e já receberam US$ 1,9 bilhão em investimentos

A demanda por soluções inovadoras em recursos humanos fez com que as HRTechs (startups de recursos humanos) recebessem um total de US$ 1,9 bilhão em investimentos desde 2000, de acordo com o "HRTech Report 2023" do Distrito.

O relatório mostra um aumento progressivo ano a ano das HRTechs ⏤ que já somam 518 startups no Brasil. Considerando o período do estudo, entre 2000 e 2022, há um destaque para 2018, ano em que mais HRTechs foram fundadas no país, com um total de 74 startups surgindo nesse período.

"De 2017 a 2019, o mercado de startups ganhou destaque, incentivando a criação de empresas nesse formato em vários setores. É importante destacar que o fato de 2022 e 2023 apresentarem pouca expressividade está relacionado principalmente à imaturidade dessas soluções e à maior dificuldade em encontrá-las, e não necessariamente representa uma queda", diz Eduardo Fuentes, Head de Research do Distrito.

Sobre os principais desafios das áreas de RH, Fuentes explica que é possível dividir em três grandes blocos: recrutamento e seleção dos melhores candidatos; gerenciamento de equipes e processos em um ambiente digital e híbrido e capacitação, benefícios e gerenciamento destes talentos como forma de reter colaboradores.

Entre os diferentes benefícios, está o investimento em saúde e bem-estar dos colaboradores. De acordo com o estudo do Distrito, investir em programas de bem-estar tem demonstrado resultados positivos, uma vez que as empresas que adotam tais iniciativas têm uma redução de 26% nos custos com saúde e uma diminuição de 28% no número de atestados médicos.

Confira as dez maiores rodadas de investimento já recebidas por HRTechs:

2019

Gympass – USD 300 milhões

Pipefy - USD 45 milhões

2020

Unico - USD 109 milhões

2021

Gympass – USD 220 milhões

Unico - USD 121,6 milhões

Pipefy - USD 75 milhões

2022

Unico - USD 100 milhões

Sólides - USD 100 milhões

Flash - USD 100 milhões

Gupy - USD 94,3 milhões

Em quais soluções inovadoras o RH está apostando atualmente?

Para reter e buscar talentos, a tecnologia chegou nas áreas de recursos humanos, que têm investido em softwares que auxiliam na contratação, comunicação e aprimoramento da gestão.

O relatório do Distrito apresentou dados de um estudo da Weseek, que mostra que, durante a pandemia, aproximadamente 19% das organizações adotaram novas ferramentas. Dentre essas:

58% correspondem a softwares de videoentrevista

30% correspondem a softwares de comunicação interna

22% a softwares de recrutamento e seleção

“Diante da evolução do mercado de trabalho e do ambiente de negócios, as empresas perceberam a importância de contar com um RH protagonista, ágil, eficiente e orientado para resultados. As tecnologias adotadas pelas áreas de RH desempenham um papel crucial nesse processo, impulsionando a inovação e contribuindo para o sucesso organizacional”, explica Gustavo Gierun, CEO e cofundador do Distrito.