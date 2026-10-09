Starbucks pode comprar Chipotle? A aposta bilionária que colocaria CEO de volta ao antigo comando

O que uma das maiores redes de cafeterias do mundo teria a ganhar ao comprar uma gigante da comida mexicana? Para a Starbucks, a resposta pode estar na expansão dos negócios, e em um executivo que conhece bem as duas empresas.

A rede americana de cafeterias teria trabalhado com assessores nos últimos meses para avaliar uma possível aquisição da Chipotle Mexican Grill, segundo informações publicadas pelo Financial Times.

Se avançar, a operação poderá movimentar dezenas de bilhões de dólares e reunir novamente Brian Niccol, atual CEO da Starbucks, à rede de restaurantes que comandou durante seis anos, antes de assumir a gigante do café, em 2024.

Por enquanto, a possível aquisição está no campo das especulações. Não há confirmação de uma proposta formal nem de negociações entre as duas companhias.

Procurada pela EXAME, a comunicação da Starbucks global, que fica nos Estados Unidos, afirmou que a empresa não comenta rumores e especulações.

"Como política, não comentamos rumores e especulações. Nossa equipe está totalmente focada na execução da estratégia Back to Starbucks", afirmou.

A Starbucks acrescentou que mantém confiança em seu potencial de crescimento de longo prazo e que divulgará os resultados do quarto trimestre, incluindo as projeções para o ano fiscal de 2027, ainda neste mês.

Brian Niccol, CEO da Starbucks global: comandou durante seis anos a Chipotle, antes de assumir a gigante do café, em 2024 (Bloomberg / Colaborador/Getty Images)

O que está por trás da possível aquisição?

A especulação surge em um momento em que Starbucks e Chipotle enfrentam desafios distintos no mercado americano.

De um lado, a Starbucks tenta recuperar seu desempenho e reconquistar consumidores por meio da estratégia ‘Back to Starbucks’, liderada por Niccol.

O plano inclui investimentos de pelo menos US$ 500 milhões em funcionários, em uma tentativa de melhorar a experiência dos clientes e fortalecer as operações.

A recuperação, no entanto, tem um custo. Em dois anos, a margem operacional ajustada da companhia recuou de 16,7% para 14,4%, refletindo a pressão sobre a rentabilidade do negócio.

Do outro lado, a Chipotle enfrenta uma desaceleração no fluxo de consumidores, além do aumento dos custos de alimentos e mão de obra, fatores que pressionam os resultados da rede.

Uma eventual combinação dos negócios reuniria duas marcas de grande alcance nos Estados Unidos, mas também exigiria que a Starbucks administrasse uma aquisição de grande porte enquanto executa seu próprio plano de recuperação.

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Uma operação de US$ 39 bilhões

O tamanho da operação seria um dos principais obstáculos para uma eventual aquisição.

A Chipotle tem valor de mercado estimado em aproximadamente US$ 39 bilhões, enquanto a Starbucks está avaliada em cerca de US$ 107 bilhões, considerando os valores mencionados na reportagem.

Isso significa que a empresa de comida mexicana equivale a mais de um terço do valor de mercado da gigante do café.

Segundo a análise apresentada pelo Financial Times, uma aquisição desse porte provavelmente exigiria uma combinação de endividamento e emissão de ações, o que poderia aumentar a pressão financeira sobre a Starbucks.

Além disso, o preço final poderia superar o valor de mercado da Chipotle, caso fosse necessário oferecer um prêmio aos acionistas para viabilizar a transação.

Chipotle Mexican Grill, localizado no Aventura Mall, em Miami, Flórida, Estados Unidos. (Photo by: Jeffrey Greenberg/Universal Images Group via Getty Images) (Jeff Greenberg / Colaborador/Getty Images)

O potencial de expansão internacional da Chipotle

Apesar dos desafios financeiros, uma possível aquisição também abriria oportunidades de crescimento.

A Chipotle possui quase 4 mil restaurantes nos Estados Unidos, mas sua presença internacional ainda é limitada, com aproximadamente 100 unidades fora do mercado americano.

A Starbucks, por sua vez, conta com uma operação internacional consolidada, experiência na gestão de uma marca global e conhecimento de diferentes mercados consumidores.

Nesse cenário, a estrutura internacional da companhia poderia ajudar a acelerar a expansão da Chipotle para outros países, ampliando a presença da rede mexicana fora dos Estados Unidos.

A eventual compra também marcaria um movimento estratégico para a Starbucks, que passaria a ter uma participação mais expressiva no segmento de alimentação, além de seu negócio tradicional de cafeterias.