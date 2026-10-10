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Brasil tem 11 empresas no ranking de melhores empregadores de 2026; confira

Lista avalia salário, oportunidades de crescimento, equilíbrio entre vida pessoal e profissional e reputação corporativa

Petrobras é a empresa brasileira mais bem colocada do ranking (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Petrobras é a empresa brasileira mais bem colocada do ranking (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 11h57.

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A Petrobras é a empresa brasileira mais bem colocada no ranking World’s Best Employers 2026 (“Melhores Empregadores do Mundo”), divulgado pela revista Forbes.

A estatal ficou na 74ª posição entre 900 companhias de 52 países e superou nomes como Netflix, Amazon, Heineken, Mercedes-Benz Group e Mastercard. No total, o Brasil emplacou 11 empresas na lista.

Como foi feito o ranking

A lista foi elaborada pela Forbes em parceria com a empresa de pesquisa de mercado Statista. O objetivo é identificar as companhias que oferecem trabalho significativo, remuneração de alto nível e treinamento em novas tecnologias, entre outros benefícios.

Para chegar ao resultado, foram ouvidos mais de 300 mil funcionários em mais de 50 países. Entre os fatores avaliados estão salário, oportunidades de crescimento, equilíbrio entre vida pessoal e profissional e reputação corporativa.

As pesquisas foram feitas online, de forma independente das empresas, e os participantes tiveram o anonimato preservado. Os respondentes indicavam seu local de trabalho em uma pergunta aberta, com opção de preenchimento automático. Eram elegíveis as companhias com mais de 1.000 funcionários e atuação global.

As brasileiras no ranking

  1. Petrobras — 74º lugar
  2. Embraer — 132º lugar
  3. Gerdau — 274º lugar
  4. Vale — 278º lugar
  5. Natura — 342º lugar
  6. Banco do Brasil — 409º lugar
  7. Nubank — 428º lugar
  8. Votorantim — 576º lugar
  9. Bradesco — 626º lugar
  10. Braskem — 635º lugar
  11. Suzano — 775º lugar

As 10 melhores empresas para trabalhar no mundo

  1. Microsoft (Estados Unidos)
  2. Delta Air Lines (Estados Unidos)
  3. Shopify (Canadá)
  4. Costco Wholesale (Estados Unidos)
  5. NVIDIA (Estados Unidos)
  6. Adobe (Estados Unidos)
  7. Apple (Estados Unidos)
  8. Sony Group (Japão)
  9. Alphabet (Estados Unidos)
  10. Lego Group (Dinamarca)
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