Brasil tem 11 empresas no ranking de melhores empregadores de 2026; confira

A Petrobras é a empresa brasileira mais bem colocada no ranking World’s Best Employers 2026 (“Melhores Empregadores do Mundo”), divulgado pela revista Forbes.

A estatal ficou na 74ª posição entre 900 companhias de 52 países e superou nomes como Netflix, Amazon, Heineken, Mercedes-Benz Group e Mastercard. No total, o Brasil emplacou 11 empresas na lista.

Como foi feito o ranking

A lista foi elaborada pela Forbes em parceria com a empresa de pesquisa de mercado Statista. O objetivo é identificar as companhias que oferecem trabalho significativo, remuneração de alto nível e treinamento em novas tecnologias, entre outros benefícios.

Para chegar ao resultado, foram ouvidos mais de 300 mil funcionários em mais de 50 países. Entre os fatores avaliados estão salário, oportunidades de crescimento, equilíbrio entre vida pessoal e profissional e reputação corporativa.

As pesquisas foram feitas online, de forma independente das empresas, e os participantes tiveram o anonimato preservado. Os respondentes indicavam seu local de trabalho em uma pergunta aberta, com opção de preenchimento automático. Eram elegíveis as companhias com mais de 1.000 funcionários e atuação global.

As brasileiras no ranking

Petrobras — 74º lugar Embraer — 132º lugar Gerdau — 274º lugar Vale — 278º lugar Natura — 342º lugar Banco do Brasil — 409º lugar Nubank — 428º lugar Votorantim — 576º lugar Bradesco — 626º lugar Braskem — 635º lugar Suzano — 775º lugar

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