Sovos passa a oferecer plataforma completa de compliance fiscal

Depois de adquirir a Taxweb, em 2020, a Sovos — líder global em soluções para tratamento de tributos e compliance fiscal —, anunciou recentemente a compra da Fit Sistemas, fornecedora brasileira em soluções fiscais para a geração de obrigações acessórias em nuvem, SPEDs e mensageria.

Com isso, a empresa disponibiliza agora uma solução que atende a todos os pilares do gerenciamento dos tributos digitais. Na entrevista a seguir, Paulo Z. Castro, country manager da Sovos no Brasil, fala sobre a aquisição e comenta o novo momento da digitalização da gestão tributária no país.

EXAME Solutions – É possível atender o ambiente tributário brasileiro utilizando uma plataforma única?

Paulo Z. Castro – Sim. Desenvolvemos uma solução 360 graus, que envolve a recepção e a emissão de notas, o cálculo dos tributos, a guarda dos documentos fiscais e a auditoria da emissão das obrigações acessórias. Assim, liberamos o empresário a seguir a vocação de seu negócio, enquanto levamos automação e inteligência para a gestão tributária. É complexo construir uma plataforma assim. Por isso adquirimos companhias modernas e complementares, nascidas na nuvem para acelerar este processo.

Qual é o objetivo da empresa com a aquisição da Taxweb e, agora, da Fit Sistemas?

Estamos fazendo um grande investimento em meio à crise. Saltamos de 50 para 250 funcionários no Brasil, e fizemos duas aquisições em 11 meses. Consideramos que, já que o cenário tributário brasileiro é complexo, precisamos transformar esse desafio em solução. Com a compra dessas duas joias brasileiras, conseguimos oferecer uma plataforma robusta, completa, segura e em nuvem. As empresas brasileiras precisam disso, principalmente em um cenário de pandemia, onde as operações das empresas estão descentralizadas, agora nas residências de seus funcionários, e as mudanças na legislação, em diferentes estados, se tornaram diárias, o que cria um ambiente de insegurança jurídica.

Qual é o papel da Sovos do Brasil em relação às outras empresas do grupo fora do país?

Posicionamos a Sovos do Brasil como um centro de excelência e desenvolvimento de soluções fiscais. O nível de digitalização dos documentos eletrônicos, que começou no país a partir de 2008, proporcionou um grande desenvolvimento da área fiscal nacional. Aproveitando a competência brasileira, criamos soluções para a Itália e a Bulgária, que só recentemente implementaram a nota fiscal eletrônica. À medida que a Sovos cresce em resposta à aceleração das mudanças fiscais e regulatórias em todo o mundo, somos guiados pelo princípio de que nossa estratégia global de conformidade fiscal é fortificada por nossos investimentos em expertise local.

