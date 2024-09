Sólides compra RHGestor para crescer entre as PMEs que estão mais para o 'M' do que o 'P'

Uma das principais empresas de tecnologia para o departamento de recursos humanos no Brasil, a mineira Sólides anuncia nesta segunda-feira (16) a aquisição da paranaense RHGestor.

A compra de 100% das ações da companhia de Maringá, no norte do Paraná, não teve os valores divulgados. A liderança da RHGestor continuará no dia a dia da operação e assumirá a liderança da unidade de negócios RHGestor dentro da Sólides. Os funcionários da RHGestor serão totalmente incorporados pela Sólides.

É a terceira aquisição após a Sólides captar 530 milhões de reais numa rodada com o fundo americano Warburg Pincus, em 2021. Foi o maior aporte já realizado numa empresa de tecnologia para o RH no Brasil.

Desde então, a Sólides foi às compras de empresas com alguma solução complementar ao que é oferecido pela Sólides.

Em abril de 2022, a empresa mineira comprou a Tangerino, empresa também de Belo Horizonte desenvolvedora de um software para funções do departamento pessoal como o controle de ponto.

Exatamente dois anos mais tarde, a Sólides assume o controle do braço de folha de pagamento digital da 2easy, outra empresa especializada na gestão de processos para recursos humanos.

Em ambos os casos, as aquisições serviram para complementar os serviços da Sólides, uma empresa fundada em 2010 com a proposta de ser uma plataforma para as PMEs encontrarem de tudo um pouco para a gestão do seu RH.

Entre os primeiros produtos da Sólides foram ferramentas de análise de dados para o RH — algo que o mercado convencionou chamar de people analytics.

Eram ferramentas até então inacessíveis para o orçamento de uma pequena empresa como análises comportamentais dos funcionários, o Profiler.

Num país como o Brasil, onde a taxa média de rotatividade demissional supera os 50% e é uma das maiores do mundo, as empresas PMEs clientes desse produto de análise comportamental da Sólides tiveram um índice médio de rotatividade de 17,9%, nas contas da companhia.

Por que comprar a RHGestor

A compra da RHGestor vem num momento de expansão acelerada de alguns dos clientes da Sólides, que estão mais para o 'M' do que para o 'P' da sigla PME.

"Em meio ao crescimento da Sólides, a gente percebeu que precisava de um sistema que atendesse bem os nossos clientes que também estão ganhando musculatura", diz Mônica Hauck, fundadora e CEO da Sólides.

"Elas vão exigindo mais densidade de software, mais funções, e a gente viu na RHGestor uma ferramenta muito natural para esses serviços."

Na prática, a RHGestor tem as mesmas funções da Sólides, mas o software está mais preparado para atender empresas com maior número de funcionários.

Um exemplo é a função de abertura de um processo seletivo: o sistema da RHGestor está preparado para fluxos que demandem mais de uma aprovação em companhias com muitos níveis hierárquicos.

Com a aquisição, a Sólides amplia o rol de clientes. Até então, a companhia atendia empresas entre 10 e 1.000 funcionários. Agora, com a RHGestor, a ambição é capturar negócios acima dos 1.000 e até 10.000 funcionários.

"Esta aquisição marca um novo capítulo na história da Sólides. Nos últimos anos e meses, uma enorme quantidade de demanda de empresas de maior porte que nos procuravam não tinha uma solução feita para eles, pois nossa plataforma Sólides foi concebida pensando nos pequenos e médios negócios do Brasil", diz Ale Garcia, também fundador da Sólides.

"Agora, temos um produto capaz de atender a mesma empresa desde pequena, com 10 colaboradores, até superar a marca de 1000 colaboradores sem que seja necessário sair do nosso ecossistema."

Fundada em 2019, pelos empreendedores César Carvalho e Wilson Teixeira, a RHGestor cresce de forma acelerada. Em dois anos, multiplicou o resultado em seis vezes, com uma taxa de crescimento superior a 140% ao ano e gerando lucro.

Atualmente, a empresa soma mais de 500 clientes, entre médias e grandes empresas, e tem 250.000 vidas dentro da sua plataforma.

Como está a Sólides

A compra da RHGestor vem num momento de expansão acelerada também para a Sólides. A companhia tem cerca de 30.000 clientes, cuja mão de obra somada supera 8 milhões de vidas.

Em 2021, na época do aporte do fundo Warburg Pincus, a empresa tinha 10.000 clientes.

"A gente tem adquirido uma média de 1.300 novos clientes todos os meses", diz Hauck. "A gente está num ritmo muito acelerado."

Para além das aquisições, a Sólides também lançou produtos nos últimos dois anos.

Em março do ano passado, a Sólides lançou o Radar de Rotatividade, uma ferramenta preditiva que ajuda a antecipar o momento de um funcionário pedir as contas. Em abril, apresentou a Escola de Pessoas, uma plataforma online dedicada à educação continuada em gestão de pessoas com mais de 100.000 alunos cadastrados.

Em maio de 2023, a Sólides anunciou a chegada do seu cartão de benefícios flexíveis, o Sólides Benefícios, marcando a sua entrada na área de Benefícios Corporativos. Em junho, apresentou seu Portal de Vagas, com dezenas de milhares de vagas todos os meses e em todo o país. Tudo isso está reunido num superapp para os recursos humanos.

Em meio a tudo isso, apostou em eventos regionais, chamado Conectarh, para levar conteúdo sobre RH em cidades muito distantes do eixo Rio-São Paulo, como Belém, Manaus, Recife e Curitiba. Os encontros costumam reunir mais de 400 pessoas, normalmente líderes do RH de PMEs até então sem acesso a esse tipo de conteúdo.

"Apesar de tudo o que fizemos ao longo dos últimos anos, temos a mais absoluta convicção de que estamos apenas começando a arranhar a superfície de um mercado endereçável muito maior", diz Hauck.

"Mais do que uma nova aquisição, a compra da RHGestor é mais um importante passo dentro da nossa visão estratégica de sermos cada vez mais o principal parceiro do RH nas pequenas e médias empresas de todo o Brasil, que respondem por quase 80% dos novos empregos formais no país."