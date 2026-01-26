O bilionário que troca jantares de gala por lavar a louça

Bill Gates não começa o dia com reuniões nem revisando planilhas. Começa em silêncio. Entre 5h e 7h da manhã, enquanto boa parte do mundo ainda dorme, ele está em meditação — sem celular, sem internet, sem agenda. E depois? Vai para a esteira, mas não para ouvir música: assiste a aulas de história, ciência e filosofia.

Essa rotina austera e meticulosamente organizada é menos sobre riqueza e mais sobre foco. Gates divide seus dias em blocos de cinco minutos, lê por horas todos os dias, tira “semanas para pensar” sozinho no mato e ainda lava a louça todas as noites.

Não é exagero dizer que sua rotina é uma planilha viva, objetiva, calculada e construída para maximizar impacto.

Manhãs de contemplação e aprendizado

Gates acorda cedo e dedica os primeiros minutos à meditação sem estímulos externos, duas a três vezes por semana. Depois, uma hora de esteira com vídeos da série Great Courses, unindo atividade física e aprendizado.

Ele pula o café da manhã com frequência. Seu dia começa, de fato, com uma lata de Coca Diet, por volta das 9h30, no escritório. O almoço é prático: fast food, consumido rápido, sem grandes rituais.

Trabalho segmentado em blocos de cinco minutos

Cada dia útil de Gates é dividido em blocos de cinco minutos — 288 unidades de tempo, com tarefas distribuídas de forma estratégica. A técnica evita distrações e revela padrões de uso do tempo, além de impedir a procrastinação.

À tarde, o foco é leitura. Gates dedica cerca de cinco horas semanais a temas como políticas públicas, saúde global e inteligência artificial. Ele lê jornais como The New York Times, The Wall Street Journal e The Economist — não por hábito, mas como parte da pesquisa que embasa decisões estratégicas da fundação.

Isolamento produtivo: o poder das Think Weeks

Duas vezes por ano, Gates se isola numa cabana com uma mala cheia de livros e anotações. Nada de telefone, internet ou reuniões. São dias reservados à reflexão estratégica, à leitura profunda e ao planejamento de longo prazo.

Esse ritual, que ele chama de Think Week, tem um objetivo claro: pensar sem interrupções. É quando ele revisa ideias, antecipa disrupções tecnológicas e define o rumo de suas iniciativas filantrópicas.

Noites de descanso e rituais simples

Depois de anos sacrificando o sono durante a era Microsoft, Gates passou a priorizar sete a oito horas de descanso por noite. À noite, ele lê livros físicos — sem telas — para facilitar o sono. E mantém um hábito curioso: lava a louça todos os dias. Considera a atividade uma forma de “limpar a mente” antes de dormir.

Foco atual: filantropia acelerada

Desde maio de 2025, Gates anunciou que doará toda sua fortuna de US$ 108 bilhões até 2045, quando a Fundação Gates será encerrada.

Em paralelo, sua empresa Gates Ventures investe em energia limpa, educação interdisciplinar, pesquisa sobre Alzheimer e novas tecnologias.

Engajamento internacional e visão sobre IA

Gates participa ativamente de fóruns globais como Davos e Sun Valley. Em 2025, afirmou que a inteligência artificial permitirá uma semana de trabalho de dois dias em até uma década. Segundo ele, “o propósito da vida não é apenas fazer trabalhos”.

Essa visão já orienta parte das ações da fundação, que investe em iniciativas para preparar países em desenvolvimento para os impactos da automação.

Disciplina como vetor de impacto

A rotina de Gates não é sobre conforto. É sobre sistema. A divisão em blocos curtos, o tempo reservado à leitura, os retiros sem internet e o controle do próprio tempo mostram que o segredo não está no dinheiro, mas na estrutura.

Mesmo com bilhões à disposição, Gates mantém uma vida austera — com fast food, louça para lavar e muita leitura. O diferencial não é o capital. É o que ele faz com as 24 horas do dia.