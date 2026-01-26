O bilionário que troca jantares de gala por lavar a louça

Bill Gates: confira a rotina do bilionário fundador da Microsoft (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 12h39.
Bill Gates não começa o dia com reuniões nem revisando planilhas. Começa em silêncio. Entre 5h e 7h da manhã, enquanto boa parte do mundo ainda dorme, ele está em meditação — sem celular, sem internet, sem agenda. E depois? Vai para a esteira, mas não para ouvir música: assiste a aulas de história, ciência e filosofia.
Essa rotina austera e meticulosamente organizada é menos sobre riqueza e mais sobre foco. Gates divide seus dias em blocos de cinco minutos, lê por horas todos os dias, tira “semanas para pensar” sozinho no mato e ainda lava a louça todas as noites.
Não é exagero dizer que sua rotina é uma planilha viva, objetiva, calculada e construída para maximizar impacto.
Gates acorda cedo e dedica os primeiros minutos à meditação sem estímulos externos, duas a três vezes por semana. Depois, uma hora de esteira com vídeos da série Great Courses, unindo atividade física e aprendizado.
Ele pula o café da manhã com frequência. Seu dia começa, de fato, com uma lata de Coca Diet, por volta das 9h30, no escritório. O almoço é prático: fast food, consumido rápido, sem grandes rituais.
Cada dia útil de Gates é dividido em blocos de cinco minutos — 288 unidades de tempo, com tarefas distribuídas de forma estratégica. A técnica evita distrações e revela padrões de uso do tempo, além de impedir a procrastinação.
À tarde, o foco é leitura. Gates dedica cerca de cinco horas semanais a temas como políticas públicas, saúde global e inteligência artificial. Ele lê jornais como The New York Times, The Wall Street Journal e The Economist — não por hábito, mas como parte da pesquisa que embasa decisões estratégicas da fundação.
Duas vezes por ano, Gates se isola numa cabana com uma mala cheia de livros e anotações. Nada de telefone, internet ou reuniões. São dias reservados à reflexão estratégica, à leitura profunda e ao planejamento de longo prazo.
Esse ritual, que ele chama de Think Week, tem um objetivo claro: pensar sem interrupções. É quando ele revisa ideias, antecipa disrupções tecnológicas e define o rumo de suas iniciativas filantrópicas.
Depois de anos sacrificando o sono durante a era Microsoft, Gates passou a priorizar sete a oito horas de descanso por noite. À noite, ele lê livros físicos — sem telas — para facilitar o sono. E mantém um hábito curioso: lava a louça todos os dias. Considera a atividade uma forma de “limpar a mente” antes de dormir.
Desde maio de 2025, Gates anunciou que doará toda sua fortuna de US$ 108 bilhões até 2045, quando a Fundação Gates será encerrada.
Em paralelo, sua empresa Gates Ventures investe em energia limpa, educação interdisciplinar, pesquisa sobre Alzheimer e novas tecnologias.
Gates participa ativamente de fóruns globais como Davos e Sun Valley. Em 2025, afirmou que a inteligência artificial permitirá uma semana de trabalho de dois dias em até uma década. Segundo ele, “o propósito da vida não é apenas fazer trabalhos”.
Essa visão já orienta parte das ações da fundação, que investe em iniciativas para preparar países em desenvolvimento para os impactos da automação.
A rotina de Gates não é sobre conforto. É sobre sistema. A divisão em blocos curtos, o tempo reservado à leitura, os retiros sem internet e o controle do próprio tempo mostram que o segredo não está no dinheiro, mas na estrutura.
Mesmo com bilhões à disposição, Gates mantém uma vida austera — com fast food, louça para lavar e muita leitura. O diferencial não é o capital. É o que ele faz com as 24 horas do dia.