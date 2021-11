SAP NOW Brasil: transformação digital com Cesar Cielo para um RH do futuro

Dono de três medalhas olímpicas (uma de ouro e duas de bronze) e ainda recordista mundial nos 50 e 100 metros de nado livre, Cesar Cielo não esquece do que aprendeu com um treinador de basquete, nos Estados Unidos, que costuma assessorar lendas como Lebron James. “Quis saber o que ele ensinava a atletas desse porte no primeiro dia”, lembrou o ex-atleta brasileiro no início de uma mesa-redonda promovida pela SAP Brasil.

A resposta do treinador: ensino eles a amarrar o tênis. Aparentemente simples, é um ensinamento digno do Senhor Miyagi, o mestre de Daniel San em Karatê Kid. “Quando os jogadores de basquete amarram o tênis melhor, correm mais rápido, saltam mais rápido e ficam mais protegidos contra lesões”, Cielo explicou.

Serve de analogia para qualquer profissional, afirma o ex-nadador. “No home office, muita gente tem optado por almoçar mais tarde ou pular o almoço em nome da produtividade. Mas são decisões que podem comprometer a saúde a longo prazo”, lembrou ele, que defende que é impossível se tornar um campeão sem se concentrar nas tarefas mais básicas.

“Como está sua nutrição? Se estiver ruim, seu desempenho inevitavelmente estará comprometido”, explicou. Para ele, há uma diferença entre atingir a excelência, que equivale a cumprir 100% do necessário, e o extraordinário, que corresponderia a hipotéticos 101%. “Esse 1% a mais é a base da mentalidade de campeão”, argumentou Cielo.

Para obter essa porcentagem extra é preciso se empenhar até nas tarefas mais simples, para começo de conversa. Controlar o estado emocional é outra regra de ouro. “Passam a bola para Lebron James nos últimos instantes de uma partida porque sabem que ele não vai falhar”, disse Cielo. “E ele não vai falhar porque não está pensando ‘e se eu perder’. Já entrou em quadra sabendo o que é preciso fazer para vencer”.

Outro ensinamento de Cielo para sagrar-se campeão: cerque-se de pessoas que elevem seu nível de exigência. “Pessoas com certo poder emocional sobre você, que te jogam para baixo, não vão te ajudar a conquistar seu objetivo”, concluiu o medalhista.

Fez todo o sentido a participação de Cielo na mesa-redonda, cujo tema foi a gestão do capital humano em diferentes ângulos na era da transformação digital.

O debate deu continuidade à edição de 2021 do SAP NOW Brasil, um dos maiores eventos digitais de tecnologia do país, também organizado pela SAP Brasil, líder de mercado no segmento de software para aplicativos empresariais.

SAP NOW Brasil: mesa-redonda contou com a participação de Cesar Cielo; Marcus Almeida, da SAP; da futurista Sabina Deweik; Renato Fiochi, do Grupo Gestão RH; e da jornalista esportiva, Carol Barcellos

RH do futuro

Na conferência, executivos como Rosi Balabram, Chief People Officer na Via, e Juliano Loureiro, Head of Human Resources da Petrobras, compartilharam suas visões sobre as tendências e os desafios para o RH do futuro. Todas as conversas podem ser conferidas no site do Portal da Empresa Inteligente.

Já a mesa-redonda se debruçou sobre transformações culturais em empresas, quebra de paradigmas e estratégias para melhorar experiências, performances, aprendizado, saúde e motivação, inclusive sob a ótica do esporte.

“Para os funcionários de uma companhia e para um atleta, manter a motivação, cuidar da saúde mental e buscar a superação são metas igualmente importantes”, disse a jornalista Carol Barcellos, apresentadora do evento.

Da mesa-redonda também participaram, além de Cielo, Marcus Almeida, vice-presidente de Success Factors da SAP; Renato Fiochi, CEO do Grupo Gestão RH; e Sabina Deweik, futurista, pesquisadora, consultora, educadora e palestrante especializada no assunto.

Trechos do SAP NOW Brasil foram reproduzidos durante o debate. Em um deles, Laura Parada, HXM Value Advisor da SAP, perguntou o seguinte para Victor Queiroz, COO da Next, e Leilane Borges, especialista em inovação, cultura e transformação organizacional da Vivo: o que não pode faltar na estratégia para consolidar a transformação cultural de uma empresa?

“Ao longo de um processo de mudança, que gera insegurança e medo, é fundamental que haja um espaço para todos perguntarem e exporem suas vulnerabilidades”, afirmou Victor. “É muito importante engajar todo mundo, pois a nova cultura não pode ser imposta por uma liderança, precisa ser construída em conjunto”. Ao que Leilane acrescentou: “Se a empresa quer dar autonomia, precisa ter clareza do que espera”.

Ninguém tem dúvida, afinal, de que a experiência de trabalho vem mudando nos últimos anos, seja para reduzir a rotatividade de funcionários, seja para melhorar a produtividade e a agilidade organizacional dos colaboradores. Tudo isso, naturalmente, reduz as expectativas negativas dos clientes e minimiza o risco de dano às marcas e a fuga de investidores. Portanto, o RH do futuro precisa focar em experiências que importam para as pessoas que conduzem os negócios.

Outro ensinamento do SAP NOW Brasil 2021 e da mesa-redonda com a participação de Cesar Cielo: substitua a complexidade global por simplicidade guiada. Em outras palavras, prepare-se para lidar com o compliance global, as regulamentações locais, a diversidade, a inclusão e o bem-estar dos colaboradores e, ao mesmo tempo, tenha visibilidade total de todo o pessoal. Com isso, você poderá automatizar os processos e liberar tempo para o trabalho mais estratégico.

Também é importante criar experiências individualizadas e significativas para os colaboradores. Outra dica: saia de processos de planejamento de remuneração isolados e propensos a erros e ofereça aos colaboradores visibilidade do pagamento com uma visão holística da remuneração total. Por fim, é preciso ir além da aprendizagem tradicional. Crie uma cultura de curiosidade e crescimento e contribua para a formação de colaboradores fortes e experientes. Com campeões no seu time, a companhia vai mais longe.