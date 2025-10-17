Ecossistema de inovação criado por universidade no Paraná projeta faturar R$ 769 milhões neste ano

O ecossistema de inovação brasileiro segue em ritmo acelerado de expansão e consolida e se consolida como o principal polos empreendedor da América Latina. Segundo o Mapeamento do Ecossistema Brasileiro de Startups 2024, realizado pela Abstartups (Associação Brasileira de Startups), o Brasil contava com de 17 mil startups registradas em 2024. A previsão para 2025 é de um crescimento superior a 30%, superando a marca de 20 mil startups em operação no país.

Parte significativa dessas empresas nasce em comunidades que impulsionam a tecnologia, como a HOTMILK, ecossistema de inovação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), que reúne mais de 140 startups e faturou R$ 521 milhões em 2024. A estimativa para 2025 é de R$ 769 milhões, um incremento de 47% em comparação ao ano anterior.

Um levantamento recente mostra que cerca de 40% das startups apoiadas pelo hub foram fundadas por ex-alunos da universidade e essas empresas correspondem a R$ 177 milhões do faturamento total, reforçando o papel da academia como um verdadeiro berço de soluções inovadoras.

Além disso, 52% dos colaboradores que atuam no hub são estudantes ou ex-alunos da universidade, evidenciando a forte integração entre formação acadêmica e prática empreendedora. O impacto dessas iniciativas vai além da criação de empresas: startups universitárias contribuem para a inovação tecnológica, geração de empregos e fortalecimento do ecossistema de inovação do Paraná.

Para apoiar o crescimento dessas iniciativas, a HOTMILK mantém o Programa Evolution, um dos principais motores de desenvolvimento de startups universitárias no estado. Voltado para alunos e ex-alunos da PUCPR, o programa oferece aceleração sem custo, com acesso a mentorias especializadas, capacitações com profissionais experientes e conexão direta com fundos de investimento.

“A universidade deixou de ser apenas um espaço de formação acadêmica para se tornar um ambiente de experimentação e criação de negócios. Quando o estudante tem acesso a mentoria, estrutura e conexões de mercado, a inovação deixa de ser teoria e vira prática”, destaca Marcelo Moura Fernandes, Diretor do Ecossistema de Inovação da PUCPR.

Soluções personalizadas

Entre as startups criadas por ex-alunos está a software house Bindflow, que nasceu da observação de oportunidades no mercado de consultoria e da disposição de um grupo de profissionais em transformar experiência prática em inovação. “Trabalhávamos juntos em uma empresa de consultoria, observamos padrões e oportunidades que entendemos ser possível explorar, então compramos o risco e decidimos empreender”, conta Jeferson Passos, COO da Bindflow.

Outra startup que ilustra o potencial do ecossistema é a 4kst, uma deep tech, spin-off do Centro de Pesquisas em Inteligência artificial da universidade. É pioneira nos estudos de Adaptive AI e possui um algoritmo próprio de data stream learning.

A empresa ajuda organizações a resolver problemas complexos com alto nível de assertividade, unindo a experiência de pesquisadores em IA a um time altamente qualificado de cientistas de dados. “Cada solução que desenvolvemos é personalizada para os desafios e objetivos de cada cliente, garantindo resultados consistentes e relevantes ao longo do tempo”, destaca Riccardo Lanzuolo, CEO e Co-Founder da 4kst ao lado do professor doutor Fabrício Enembreck, CTO e cofundador da empresa, além de pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da PUCPR, onde orienta dissertações de mestrado e doutorado.

Mais de 200 laboratórios

A HOTMILK é o ecossistema de inovação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), a universidade privada mais inovadora do país, segundo o Ranking Universitário Folha (RUF) 2024, que reúne mais de 140 startups.

Considerado o principal ecossistema de inovação do Paraná e posicionado entre os maiores do Brasil no Ranking Top Ecossistemas 2024 pelo 100 Open Startups, a HOTMILK atua em diferentes frentes: consultoria de inovação e inovação aberta, educação corporativa na área de inovação, conexões com startups e planos de membro corporates e de membros startups.

São 11 mil metros quadrados, mais de 200 laboratórios de pesquisa preparados para o desenvolvimento de projetos de P&D, auditórios para eventos corporativos e networking e mais de 3 mil metros quadrados, equipados para o desenvolvimento de projetos de realidade virtual, aumentada e 3D, que recebem mensalmente 9 mil visitantes.

Ao longo de sua trajetória, a universidade já acelerou mais de 350 startups, conectou mais de 3,5 mil startups a grandes empresas e foi responsável pela intermediação de mais de 230 negócios.