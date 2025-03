Eles gravavam vídeos juntos na adolescência. Hoje, têm receita de US$ 20 milhões

Ao longo de uma década, os americanos Sam Golbach e Colby Brock saíram do anonimato como adolescentes tímidos do Kansas para se tornarem influenciadores de sucesso, com uma receita de US$ 20 milhões em 2024. O dado é do Business Insider.

Grande parte desse valor veio da marca de roupas XPLR, que, embora não leve seus nomes, carrega a essência do relacionamento da dupla e das aventuras que os tornaram famosos no YouTube.

Com 14 milhões de seguidores, o duo conquistou também uma rede de fãs leais que ajudou a alavancar o crescimento de seus negócios.

Como tudo começou?

A história de Sam e Colby começou na época do Vine, ainda em 2013. Adolescentes, gravavam vídeos no aplicativo de vídeos de até 6 segundos e rapidamente conquistaram milhões de visualizações.

Com o fim do app, muitos influenciadores migraram para o YouTube no ano seguinte. O desafio: passar a criar conteúdo que podem durar minutos e até horas. Ao longo dos anos, a dupla de amigos foi adaptando o conteúdo feito no YouTube para ver qual formato atingiria o maior número de visualizações.

Os vídeos que deram certo eram focados em investigações paranormais e visitas de lugares abandonados. Hoje, é o "carro-chefe" do canal, dedicado ao conteúdo de exploração. Seu público é majoritariamente infantil e adolescente.

Três anos depois, Sam e Colby atingiu o marco de 1 milhão de inscritos. Mas, como muitos criadores de conteúdo, não quiseram se limitar ao YouTube e decidiram lançar a própria marca de roupas, a XPLR.

Diferente da competição, a dupla não colocou seus rostos ou nomes estampados em nenhum lugar. A aposta foi criar algo com “significado”, inspirado pela amizade deles e o conceito de "explorar" – essencial para a marca.

Quanto Sam e Colby ganham?

Em 2024, as vendas online da marca atingiram US$ 7,7 milhões, enquanto as lojas físicas, como Zumiez e Hot Topic, contribuíram com US$ 5,3 milhões. O vínculo com essas varejistas foi decisivo para o crescimento da marca, especialmente após um teste de vendas bem-sucedido durante a Black Friday de 2023.

Impulsionado pelo sucesso de programas como a competição do Mr. Beast na Amazon Prime Video, a dupla afirma estar em negociações com grandes produtoras. Dois longas com foco no paranormal já foram distribuídos em 170 e 350 telas pelos Estados Unidos, respectivamente, nos anos de 2023 e 2024. Juntos, geraram uma receita de US$ 1,4 milhão.

Conforme o Business Insider, Sam e Colby ganharam quase US$ 4 milhões somente com os anúncios em vídeos no YouTube. Os patrocínios de marca, as famosas "publis", geraram US$ 900 mil.