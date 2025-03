Menos de 4% dos vídeos postados no YouTube geram mais de 10 mil visualizações

Um estudo descobriu que os vídeos do YouTube com mais de 10 mil visualizações correspondem a apenas 3,67% do total de vídeos publicados na plataforma. Juntos, eles somam 93,61% do total de visualizações do YouTube. A pesquisa trouxe informações sobre o mundo de vídeos esquecidos na plataforma e indica que apenas cerca de 13% tem mais de mil visualizações.

O CEO do YouTube, Neal Mohan, destacou na carta de aniversário de 20 anos da plataforma em fevereiro deste ano, que os criadores de conteúdo estão se tornando as “novas startups de Hollywood” e que havia consolidação das operações profissionais ante a produção amadora dos primeiros anos da plataforma.

De acordo com a pesquisa, a maior parte dos vídeos publicados parecem não fazer parte da “economia de criadores”. Isso sugere a existência de um outro YouTube, utilizado principalmente para armazenar vídeos ou compartilhá-los com uma pequena audiência.

O YouTube contava com 9,8 bilhões de vídeos públicos na época de coleta da amostra, que aconteceu no fim de 2022. Eles apresentam uma média de 5,8 mil visualizações. Os pesquisadores extraíram dados de 18 trilhões de URLs antes de coletar uma amostra de dados grande o suficiente de 10 mil vídeos. 4,9% da amostra reunida pelos pesquisadores tinham nenhuma visualização, 4,44% tinha apenas uma visualização, 18,4% tinham menos do que cinco e 65,44% menos do que cem.

O artigo científico, publicado na revista Journal of Quantitative Description: Digital Media no fim de 2023, tinha por objetivo estudar a plataforma “para além das amostras enviesadas do YouTube”.