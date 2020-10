Rival da Tesla? GM revela “supertruck” Hummer 100% elétrico

A General Motors vai finalmente revelar na noite desta terça-feira, 20, em Detroit, um dos modelos mais aguardados pelos entusiastas do setor: a Hummer 100% elétrica. A marca foi um verdadeiro ícone na década de 1990, mas foi extinta em 2010. Agora, ela retorna na forma de uma picape zero emissões e espera-se que seja o primeiro veículo a brigar, de fato, com o Cybertruck, da Tesla.

Pode-se dizer que a Hummer causava “amor e ódio”. Tornou-se símbolo de status nos Estados Unidos, mas recebia críticas justamente por ocupar muito espaço com alto consumo de combustível.

Agora, o modelo promete 1.000 hp de potência e virá no formato de uma picape com baterias e zero emissões.

A GM está apostando em uma nova plataforma de veículos 100% elétricos para atrair os consumidores que querem produtos mais sustentáveis, um caminho sem volta na indústria automotiva global.

Recentemente, a montadora anunciou a compra de uma fatia de 11% na Nikola Motor, startup de caminhões elétricos que também vai lançar no mercado uma picape movida a eletricidade e células de hidrogênio, a Badger. O modelo vai ser produzido pela GM.

A montadora também anuncia nesta terça-feira sua fábrica zero emissões, a “Factory Zero”. Nela, serão fabricados os primeiros modelos sob a plataforma EV: a Hummer e o Cruise Origin, um veículo elétrico, autônomo e compartilhado. A expectativa é que outros modelos também entrem no pipeline de produção da nova operação.