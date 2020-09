De Hummer a F150: ícones beberrões que se tornarão ambientalmente corretos

Os vultosos investimentos da indústria automotiva vêm aumentando consideravelmente a eficiência energética dos veículos. Mas não foi sempre assim. Mesmo ícones entre os entusiastas acabavam “incomodando” pelo seu alto consumo de combustível – em relação a modelos de menor porte – e níveis de emissões.

Agora, as montadoras se preparam para vender versões mais limpas de veículos que continuam sustentando uma legião de fãs.

As empresas já vêm lançando versões elétricas e híbridas de modelos campeões de vendas, como é o caso do Golf, da Volkswagen; Fiat 500; Toyota Corolla, entre outros.

Mas são os carrões emblemáticos que agora ganharam a atenção das montadoras e vão chegar ao consumidor em versões mais limpas. Confira alguns deles:

Defender

Defender híbrido plug-in Defender híbrido plug-in

Do Reino Unido para o mundo, há 70 anos a Land Rover ganha seguidores e o fora-de-estrada Defender tem público cativo. Nesta semana, a marca mostrou sua versão híbrida plug-in, com cerca de 43 quilômetros de autonomia no modo exclusivamente elétrico.

Hummer

Teaser do Hummer 100% elétrico Teaser do Hummer 100% elétrico

Pode-se dizer que a Hummer causava “amor e ódio” (até a sua extinção em 2010). Tornou-se símbolo de status nos Estados Unidos, mas recebia críticas justamente por ser um veículo que ocupa (muito) espaço com bastante consumo de combustível. Nas últimas semanas, porém, a General Motors vem divulgando teasers do novo modelo 100% elétrico da marca GMC, de 1.000 hp de potência. O formato novo será de uma picape. Atrairá novos apaixonados na versão zero emissões?

F-150

Protótipo do F-150 elétrico: capaz de puxar 10 vagões Protótipo do F-150 elétrico: capaz de puxar 10 vagões

A picape F-150, da Ford, dispensa apresentações: há quatro décadas é o veículo mais vendido do mercado americano. A montadora anunciou recentemente sua versão híbrida para não ficar de fora de um mercado que está em grande transformação.

RAM 1500

RAM com motor ecodiesel RAM com motor ecodiesel

A RAM, conhecida por suas grandes picapes, deve lançar em breve uma versão “híbrida leve” da sua campeã de vendas 1500, com um sistema elétrico que dá apoio ao motor principal — mas não chega a movimentar o veículo. Com o mecanismo, espera-se que consuma muito menos combustível.

Bronco

Bronco na versão a combustão Bronco na versão a combustão

Sem confirmação oficial, a Ford deve lançar uma versão híbrida do fora-de-estrada Bronco. Aliás, o modelo icônico acaba de retornar ao mercado após 24 anos.

Todos estes modelos não têm previsão de chegada ao Brasil.