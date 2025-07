Por que investir no Rio Grande do Sul? Conheça os setores mais estratégicos do estado

O Rio Grande do Sul vive um novo momento econômico. Depois de uma série de reformas estruturais e de uma reorganização fiscal profunda, o estado vem chamando a atenção de grandes investidores. Só em 2024 foram anunciados mais de R$ 100 bilhões em investimentos privados.

Por trás desse movimento está uma combinação de fatores: infraestrutura energética limpa, mão de obra qualificada, ambiente regulatório mais claro e, principalmente, uma estratégia clara de onde e como crescer.

Motores do crescimento gaúcho

Um estudo realizado pelo governo do Rio Grande do Sul em parceria com a consultoria McKinsey identificou 12 setores com maior potencial de transformação da economia local até 2030. Na apresentação do escritório da agência em São Paulo, no dia 23 de junho (veja mais a seguir), foram destacadas seis apostas prioritárias, nas quais o estado já possui vantagens competitivas consolidadas. São elas:

Máquinas agrícolas

O RS lidera a produção nacional de máquinas agrícolas , com 65% das exportações brasileiras do setor. Empresas como Stara, John Deere e AGCO têm ampliado suas fábricas no estado com apoio de programas estaduais de incentivo. O mercado global deve movimentar R$ 160 bilhões até 2028.

“Entre outros incentivos, o estado tem um programa chamado Proed, que é um programa estadual de desenvolvimento industrial que oferece descontos de até 90% na aquisição de terrenos para novos investimentos em diversas áreas e indústrias, incluindo a de máquinas agrícolas”, destaca Rafael Prikladnicki, presidente da Invest RS.

A cadeia de semicondutores também está em expansão. Em Cachoeirinha, a empresa Tellescom anunciou investimento de até US$ 200 milhões para instalar uma nova fábrica. A catarinense Chipus também confirmou a abertura de centros de P&D no estado. Hoje, o RS concentra 40% das empresas do setor no Brasil. A meta é atrair R$ 70 milhões de investimentos até 2026.

Com energia limpa e clima favorável, o estado tornou-se um destino natural para grandes projetos de data centers . Em Eldorado do Sul, a Scala Data Centers já iniciou as obras do AI City, com R$ 3 bilhões investidos na fase inicial. O projeto, que prevê gerar 3 mil empregos diretos e indiretos, é o embrião do primeiro distrito industrial do Brasil dedicado exclusivamente ao setor.

Líder na produção de biodiesel , o RS também avança no uso de biometano e diesel verde . Um dos destaques é a construção de uma planta em Minas do Leão – a primeira grande planta produtora de biometano à base de resíduos sólidos urbanos no RS. O estado ampliou o crédito presumido de ICMS de 60% para 66,67% para estimular o setor.

Outro pilar da transição energética é o hidrogênio verde . O RS já firmou memorandos com empresas como Neoenergia, Ocean Winds e White Martins para desenvolver projetos na área. Um edital de R$ 102 milhões foi lançado para fomentar a cadeia produtiva e atrair novos empreendimentos.

No turismo, o foco está em nichos como enoturismo, natureza e patrimônio histórico. Gramado receberá um resort de R$ 1 bilhão até 2026. O estado é o segundo em número de regiões turísticas do país, com atrações como o Vale dos Vinhedos, os cânions da Serra e as Missões Jesuíticas.

Gigantes que já apostaram no estado

A onda de investimentos não se limita aos setores estratégicos. Companhias globais têm ampliado ou iniciado operações no território gaúcho. Entre elas estão a GM, que investirá R$ 7 bilhões até 2028 na expansão da fábrica em Gravataí; a Coca-Cola Femsa, com a modernização da planta em Porto Alegre; e a Epic Games, que criou o primeiro estúdio da empresa na América Latina, em Porto Alegre, após aquisição da Aquiris.

Inauguração do escritório da Invest RS, em SP: (da esq. para a dir.) Eduardo Lorea, VP da Invest RS, Ernani Polo, secretário de Desenvolvimento do RS; Eduardo Leite, governador do RS, e Rafael Prikladnicki (Mauricio Tonetto/Secom)

Plano Rio Grande: o caminho até 2030

Esse novo ciclo faz parte de uma estratégia mais ampla. Após reformas previdenciária, administrativa e fiscal, o governo do estado lançou o Plano Rio Grande, que visa dobrar

a taxa de crescimento médio anual do PIB até 2030.

São Paulo ganha uma “casa gaúcha”

Com o objetivo de estreitar o relacionamento com investidores, empresários e entidades, o governo do estado inaugurou em julho o escritório da Invest RS na capital paulista. A agência, criada para executar ações de atração de investimentos, ganhou um espaço permanente no coração financeiro do país.

“Este é um passo ousado, planejado e pensado desde a origem da Invest RS”, afirma Prikladnicki. “Queremos que este escritório seja um ponto de encontro para quem quer fazer negócios com o Rio Grande do Sul.”

O espaço será usado para reuniões com empresas, missões comerciais e apresentações institucionais. Aberto ao público, o local foi apelidado internamente de Casa Rio Grande do Sul. “Por conta do ajuste fiscal que nós fizemos no estado ao longo dos últimos anos, a máquina pública conseguiu dar melhores respostas para a sociedade, exigindo menos impostos. E isso tem favorecido bastante o ambiente de negócios no Rio Grande do Sul. Agora a gente quer mostrar isso tudo para o Brasil e para o mundo a partir também desse escritório que se instala aqui em São Paulo”, destacou Eduardo Leite, governador do RS, durante a inauguração do escritório.

Em seu site, a Invest RS também destaca oportunidades em 12 setores da economia, como fertilizantes, equipamentos médicos e produtos regionais. O material está disponível no site da agência.