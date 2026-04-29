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Quais são os maiores supermercados de Goiás? Veja quanto eles faturam

Na liderança, o Costa Atacadão (Grupo JC) aparece com R$ 7,8 bilhões em faturamento. Veja ranking completo

Costa Atacadão: rede acumulou R$ 7,8 bilhões em 2025 (Abaas/Reprodução)

Costa Atacadão: rede acumulou R$ 7,8 bilhões em 2025 (Abaas/Reprodução)

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 29 de abril de 2026 às 06h00.

O varejo alimentar brasileiro segue como um dos setores mais resilientes da economia. Em 2025, movimentou R$ 1,145 trilhão, o equivalente a 9,02% do PIB nacional, segundo o Ranking ABRAS 2026. Com mais de 439 mil lojas e cerca de 9 milhões de empregos diretos e indiretos, o setor avança puxado por escala, eficiência e pela expansão de novos formatos, especialmente o atacarejo.

Nesse cenário, Goiás desponta como um mercado em crescimento, com redes locais ganhando musculatura e ampliando presença em diferentes regiões do estado. Ainda que distante dos maiores polos do país em volume de faturamento, o estado mostra um padrão comum ao interior brasileiro: crescimento puxado por operadores regionais e forte presença de modelos de baixo custo.

O desempenho das redes goianas reflete uma tendência nacional: o avanço do atacarejo como principal vetor de crescimento. Com foco em preço e volume, o modelo tem ampliado participação tanto entre consumidores finais quanto pequenos comerciantes.

Ao mesmo tempo, redes menores seguem expandindo de forma regional, ocupando cidades médias e reforçando a capilaridade do setor, movimento típico de mercados em desenvolvimento.

Os maiores supermercado de Goiás

Os dados do ranking mostram um contraste claro. Na liderança, o Costa Atacadão (Grupo JC) aparece com R$ 7,8 bilhões em faturamento, ocupando a 18ª posição no ranking nacional e concentrando boa parte da receita entre as maiores redes do estado.

A partir daí, o mercado muda de patamar. A segunda colocada, Comercial Reis, registra R$ 950 milhões, menos de um sétimo do faturamento do líder. Esse desnível revela um setor ainda em consolidação, com espaço para crescimento e ganho de escala entre os demais players.

Para além do líder, a maior parte das empresas ainda opera abaixo da marca de R$ 1 bilhão, o que indica um mercado competitivo, mas fragmentado.

Posição de GoiásPosição NacionalEmpresaFaturamento
18ºCosta Atacadão (Grupo JC)R$ 7,8 bilhões
93ºComercial ReisR$ 950 milhões
157ºSupervi DistribuidorR$ 437 milhões
196ºSupermercado Pro BrasilR$ 329 milhões
227ºCabral e MaiaR$ 272 milhões
231ºSupermercado MoreiraR$ 264 milhões
247ºG.S. Comércio de Produtos AlimentíciosR$ 238 milhões
335ºCentro Comercial ConquistaR$ 120 milhões
443ºFrederico Ferreira LopesR$ 70 milhões

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