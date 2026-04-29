Quais são os maiores supermercados de Goiás? Veja quanto eles faturam

O varejo alimentar brasileiro segue como um dos setores mais resilientes da economia. Em 2025, movimentou R$ 1,145 trilhão, o equivalente a 9,02% do PIB nacional, segundo o Ranking ABRAS 2026. Com mais de 439 mil lojas e cerca de 9 milhões de empregos diretos e indiretos, o setor avança puxado por escala, eficiência e pela expansão de novos formatos, especialmente o atacarejo.

Nesse cenário, Goiás desponta como um mercado em crescimento, com redes locais ganhando musculatura e ampliando presença em diferentes regiões do estado. Ainda que distante dos maiores polos do país em volume de faturamento, o estado mostra um padrão comum ao interior brasileiro: crescimento puxado por operadores regionais e forte presença de modelos de baixo custo.

O desempenho das redes goianas reflete uma tendência nacional: o avanço do atacarejo como principal vetor de crescimento. Com foco em preço e volume, o modelo tem ampliado participação tanto entre consumidores finais quanto pequenos comerciantes.

Ao mesmo tempo, redes menores seguem expandindo de forma regional, ocupando cidades médias e reforçando a capilaridade do setor, movimento típico de mercados em desenvolvimento.

Os maiores supermercado de Goiás

Os dados do ranking mostram um contraste claro. Na liderança, o Costa Atacadão (Grupo JC) aparece com R$ 7,8 bilhões em faturamento, ocupando a 18ª posição no ranking nacional e concentrando boa parte da receita entre as maiores redes do estado.

A partir daí, o mercado muda de patamar. A segunda colocada, Comercial Reis, registra R$ 950 milhões, menos de um sétimo do faturamento do líder. Esse desnível revela um setor ainda em consolidação, com espaço para crescimento e ganho de escala entre os demais players.

Para além do líder, a maior parte das empresas ainda opera abaixo da marca de R$ 1 bilhão, o que indica um mercado competitivo, mas fragmentado.

Posição de Goiás Posição Nacional Empresa Faturamento 1º 18º Costa Atacadão (Grupo JC) R$ 7,8 bilhões 2º 93º Comercial Reis R$ 950 milhões 3º 157º Supervi Distribuidor R$ 437 milhões 4º 196º Supermercado Pro Brasil R$ 329 milhões 5º 227º Cabral e Maia R$ 272 milhões 6º 231º Supermercado Moreira R$ 264 milhões 7º 247º G.S. Comércio de Produtos Alimentícios R$ 238 milhões 8º 335º Centro Comercial Conquista R$ 120 milhões 9º 443º Frederico Ferreira Lopes R$ 70 milhões

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