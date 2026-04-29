Quais são os maiores supermercados de Goiás? Veja quanto eles faturam

Costa Atacadão: rede acumulou R$ 7,8 bilhões em 2025 (Abaas/Reprodução)
Repórter de Negócios
Publicado em 29 de abril de 2026 às 06h00.
O varejo alimentar brasileiro segue como um dos setores mais resilientes da economia. Em 2025, movimentou R$ 1,145 trilhão, o equivalente a 9,02% do PIB nacional, segundo o Ranking ABRAS 2026. Com mais de 439 mil lojas e cerca de 9 milhões de empregos diretos e indiretos, o setor avança puxado por escala, eficiência e pela expansão de novos formatos, especialmente o atacarejo.
Nesse cenário, Goiás desponta como um mercado em crescimento, com redes locais ganhando musculatura e ampliando presença em diferentes regiões do estado. Ainda que distante dos maiores polos do país em volume de faturamento, o estado mostra um padrão comum ao interior brasileiro: crescimento puxado por operadores regionais e forte presença de modelos de baixo custo.
O desempenho das redes goianas reflete uma tendência nacional: o avanço do atacarejo como principal vetor de crescimento. Com foco em preço e volume, o modelo tem ampliado participação tanto entre consumidores finais quanto pequenos comerciantes.
Ao mesmo tempo, redes menores seguem expandindo de forma regional, ocupando cidades médias e reforçando a capilaridade do setor, movimento típico de mercados em desenvolvimento.
Os dados do ranking mostram um contraste claro. Na liderança, o Costa Atacadão (Grupo JC) aparece com R$ 7,8 bilhões em faturamento, ocupando a 18ª posição no ranking nacional e concentrando boa parte da receita entre as maiores redes do estado.
A partir daí, o mercado muda de patamar. A segunda colocada, Comercial Reis, registra R$ 950 milhões, menos de um sétimo do faturamento do líder. Esse desnível revela um setor ainda em consolidação, com espaço para crescimento e ganho de escala entre os demais players.
Para além do líder, a maior parte das empresas ainda opera abaixo da marca de R$ 1 bilhão, o que indica um mercado competitivo, mas fragmentado.
|Posição de Goiás
|Posição Nacional
|Empresa
|Faturamento
|1º
|18º
|Costa Atacadão (Grupo JC)
|R$ 7,8 bilhões
|2º
|93º
|Comercial Reis
|R$ 950 milhões
|3º
|157º
|Supervi Distribuidor
|R$ 437 milhões
|4º
|196º
|Supermercado Pro Brasil
|R$ 329 milhões
|5º
|227º
|Cabral e Maia
|R$ 272 milhões
|6º
|231º
|Supermercado Moreira
|R$ 264 milhões
|7º
|247º
|G.S. Comércio de Produtos Alimentícios
|R$ 238 milhões
|8º
|335º
|Centro Comercial Conquista
|R$ 120 milhões
|9º
|443º
|Frederico Ferreira Lopes
|R$ 70 milhões
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