Invest RS escolhe São Paulo como base para atrair investimentos para o estado

O Rio Grande do Sul fincou sua bandeira no centro financeiro do Brasil. Com apenas seis meses de operação, a Invest RS, agência de promoção de investimentos do estado, inaugurou um novo escritório na região da Faria Lima, em São Paulo. A missão da nova sede é clara: funcionar como ponte para atrair investimentos, gerar empregos e acelerar a entrada do estado no mapa nacional da inovação, da tecnologia e da indústria de ponta.

Até 2030, a meta do governo é dobrar a taxa de

crescimento médio anual do PIB e aumentar

em 20% a produtividade estadual

“Essa não é apenas uma sede física, mas é uma extensão de toda a inteligência de uma agência de promoção de investimentos”, disse o governador Eduardo Leite na cerimônia de inauguração. “Com um processo de seleção que trouxe capacidade técnica e intelectual, buscamos aproximar o Rio Grande do Sul das melhores oportunidades que observamos no mercado.”

Plano Rio Grande

A iniciativa faz parte do Plano Rio Grande, estratégia econômica elaborada após o estado reequilibrar suas contas com reformas fiscais, administrativas e previdenciárias. Agora, o governo aposta em uma nova combinação: energia limpa, mão de obra qualificada e ambiente de negócios mais eficiente.

“A verdade é que o estado recuperou sua capacidade de investimento, ajustou o teto de gastos, aderiu ao regime de recuperação fiscal e implementou uma ampla agenda de privatizações e concessões”, reforçou Leite. “Tudo isso viabilizou a criação da nossa agência de promoção comercial.”

R$ 100 bilhões foi quanto o estado atraiu de

investimentos em 2024 — salto expressivo frente

aos R$ 62,6 bilhões de 2023

R$ 5 bilhões em potencial e mais de 4 mil empregos

Na prática, a Invest RS atua em três frentes: inteligência de mercado, oferecendo dados e informações estratégicas para investidores; apoio a investidores, facilitando processos e conexões; e promoção de exportações, ajudando empresas gaúchas a acessar novos mercados.

Em apenas seis meses, a agência já mapeou 32 projetos ativos, dos quais dez estão formalizados, com um potencial de atrair R$ 5 bilhões em investimentos e gerar 4.466 empregos para o estado.

Semicondutores, data centers e a força de 12 setores estratégicos

O movimento em São Paulo é parte de uma ambição maior: alinhar o estado a 12 setores estratégicos, identificados em estudo conduzido com a consultoria McKinsey. Entre eles, destacam-se: cadeia agropecuária, semicondutores, transição energética, produtos e serviços digitais, máquinas agrícolas (65% da indústria nacional está no RS) e data centers.



A escolha seguiu critérios técnicos, como disponibilidade de recursos, capital humano, infraestrutura e potencial de inovação. Um dos resultados já concretos está no setor de semicondutores — o estado concentra 40% das empresas brasileiras da área.

Durante a inauguração da sede em São Paulo, dois acordos foram assinados: um com a Tellescom Semicondutores, que prevê R$ 1 bilhão para instalação de fábrica de componentes eletrônicos; e outro com a Chipus Microeletrônica, com investimento de até R$ 300 milhões em um centro de P&D em microeletrônica.

“O Rio Grande do Sul é o único estado com programa estadual de incentivos para semicondutores”, disse Rafael Prikladnicki, presidente da Invest RS. A expectativa é gerar mais de mil empregos qualificados só com o primeiro projeto.

A combinação de clima ameno e matriz energética 82% limpa torna o RS ideal para empresas de data centers e tecnologia. Além disso, a boa reputação do estado, considerado o mais seguro e quinto no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) também atraiu empresas como a americana Epic Games, conhecida pelo jogo Fortnite, que comprou a gaúcha Aquiris para estabelecer sua operação brasileira em Porto Alegre.

A capital do estado também sedia o South Summit Brasil, um dos principais eventos de tecnologia da América Latina, com mais de 23 mil participantes de 60 países. Esse ecossistema em expansão ajuda a consolidar o estado como referência em inovação e tecnologia no Brasil.

A expectativa agora com a nova sede da Invest RS em São Paulo é de que a presença na Faria Lima fortaleça a atuação do estado, conectando-o ao resto do mundo. “Mais do que um novo endereço, o escritório simboliza o compromisso do Rio Grande do Sul com um ambiente de negócios mais conectado, inovador e competitivo — abrindo espaço para que a economia gaúcha avance com mais protagonismo no cenário nacional e internacional”, reforça Eduardo Lorea, vice-presidente da Invest RS.