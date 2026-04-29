Um erro em uma planilha de comissão de vendas virou um negócio de R$ 14 milhões

O crescimento das empresas pode esbarrar em um problema silencioso no início, mas que tende a custar caro com o tempo. À medida que times comerciais crescem e o portfólio de produtos aumenta, calcular corretamente a remuneração variável, mais conhecida como comissão, deixa de ser uma tarefa simples.

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Os números ajudam a entender o tamanho do problema. Um dos clientes da SplitC, software especializado na automação de cálculos de remuneração variável, identificou um erro de centenas de milhares de reais causado por falhas em fórmulas. "Situações como essa são bastante comuns", conta o fundador e CEO Gabriel Segers.

Além disso, segundo dados da própria empresa, processos manuais podem levar semanas para serem concluídos. Já com automação, é possível reduzir em até 80% o tempo gasto. Outro fator crítico é a falta de clareza para os times.

Quando um profissional não entende quanto vai ganhar ou o que precisa fazer para melhorar sua remuneração, a tendência é se envolver menos, e a comissão, que deveria estimular o resultado, acaba perdendo efeito.

A SplitC surge para resolver esse conjunto de gargalos. A proposta é automatizar o cálculo de remuneração variável de ponta a ponta, o que significa substituir processos manuais por um sistema que conecta diferentes fontes de dados, aplica regras específicas e entrega os valores prontos com rapidez e precisão.

A remuneração variável é o valor que o funcionário recebe além do salário fixo, geralmente ligado a metas ou resultados. O sistema da SplitC funciona integrando diferentes ferramentas usadas pelas empresas, como plataformas de vendas e sistemas financeiros. A partir dessas informações, aplica regras que podem variar bastante de negócio para negócio.

Um dos principais pontos da solução é automatizar todo esse cálculo. Mesmo em empresas com dezenas de regras diferentes, o sistema consegue organizar e processar tudo sem depender de planilhas.

A plataforma também organiza a distribuição dessas informações: cada pessoa acessa apenas o que precisa, o que ajuda a evitar ruídos internos. Além disso, centraliza a comunicação, reunindo num único lugar as mensagens que antes ficavam espalhadas em diferentes canais; e gera relatórios, permitindo à empresa ter uma visão mais clara sobre custos e desempenho.

Quem fundou a SplitC?

A SplitC foi criada em 2020 pelos irmãos Gabriel Segers, de 30 anos, e Lucas Segers, de 33. Os dois são formados em análise e desenvolvimento de sistemas e começaram a carreira como programadores. Mesmo com uma trajetória estável, Gabriel sempre quis construir algo próprio e, sem referências próximas no empreendedorismo, aprendeu por meio de livros.

Ele conta que foi a partir desses conteúdos que entendeu que o melhor caminho era começar por um problema real. Ao lado do irmão, desenvolviam projetos paralelos à noite e nos fins de semana, enquanto ainda atuavam como CLT.

Uma das primeiras experiências foi um software para um negócio de lazer. O projeto não tinha grande potencial de mercado, mas serviu como aprendizado técnico, já que mostrou que era possível construir uma solução do zero e colocá-la para funcionar.

Pouco tempo depois, Gabriel aplicou esse mesmo raciocínio a outro problema. Ao conversar com um amigo do setor financeiro, ouviu uma reclamação. Ele perdia muito tempo para calcular comissões, que eram feitas manualmente, conta. Gabriel e Lucas, então, passaram a trabalhar juntos e os projetos foram evoluindo.

Não houve investimento. Tudo foi feito com ferramentas gratuitas e muita improvisação. Os primeiros resultados vieram rápido, e a empresa começou a gerar receita logo nos primeiros meses. Isso deu segurança para que Gabriel deixasse o emprego e se dedicasse integralmente ao negócio. Pouco tempo depois, Lucas seguiu o mesmo caminho.

Mesmo sem experiência em vendas, os dois aprenderam na prática. "Os livros sobre empreendedorismo e startups ensinaram o básico para começar", diz.

E deu certo. A SplitC figurou no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025 após registrar uma receita operacional líquida de R$ 8,1 milhões, 91% acima dos 12 meses anteriores. No ano anterior, a empresa fechou com R$ 14,3 milhões de receita.

O que mudou o negócio

Um dos momentos mais importantes da SplitC veio quando os irmãos perceberam que o mercado inicial, o setor financeiro, era limitado. A solução atendia um nicho específico e não permitiria crescer muito. "Tivemos que repensar tudo", afirma Gabriel.

O resultado foi a abertura para clientes maiores e mais diversos. Empresas de diferentes segmentos passaram a adotar a solução, como L'Occitane, Movida, Sólides, Sem Parar e Unimed. Atualmente, a empresa atende mais de 200 clientes e conta com cerca de 80 funcionários.

Entre os diferenciais, está o fato de os fundadores serem técnicos e de a empresa concentrar profissionais com esse perfil. Outro ponto importante é o cuidado com o atendimento ao cliente. A SplitC não atua apenas como fornecedora de software, mas também apoia as empresas na implementação e no uso da ferramenta.

A empresa já começou a dar passos fora do Brasil, com os primeiros clientes internacionais na América Latina. Ao mesmo tempo, há investimento em inteligência artificial para tornar todo o processo ainda mais rápido e simples.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

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Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.