Quer perder menos gente na sua empresa? Pergunte a ele como

Tudo o que as empresas mais querem hoje em dia de seus funcionários é demonstrações contínuas de engajamento aos valores do negócio.

Daí a profusão de jargões dos times de recursos humanos como 'vestir a camisa', 'skin in the game', entre tantos outros, para definir o estado de alinhamento entre as expectativas dos funcionários e o da chefia da empresa.

No fim das contas, a mão de obra que está comprada com os valores da empresa costuma trabalhar com mais afinco e, quase sempre, entregar mais produtividade.

Beleza, mas como saber o grau de contentamento de um funcionário com a empresa onde trabalha?

O empreendedor carioca Hugo Godinho tem uma resposta simples à dúvida: preste atenção ao uso do computador da firma — e à interação do funcionário com as mensagens enviadas pelo time de RH.

O racional aqui é: quem está logado no equipamento durante o horário de expediente e, mais do que isso, faz um uso ativo do computador neste período (abre programas como Excel e Word ou responde os e-mails enviados pelos colegas) tem tudo para estar trabalhando de verdade. E, assim, está engajado.

O que faz a Dialog

Godinho é fundador da Dialog, uma empresa do Rio de Janeiro com tecnologia para comunicação interna dos clientes.

Na lista de soluções da Dialog está até um aplicativo com a função de ser uma espécie de rede social gerida pela própria empresa.

Por ali, funcionários podem interagir, comentar, criar grupos, responder pesquisas, consultar benefícios, ver controle do ponto e receber os informativos da comunicação interna.

O sistema da Dialog permite, portanto, checar se um funcionário está com o computador dele conectado para acessar essas soluções.

De posse dos dados de acesso de alguns clientes, Godinho quis entender a relação entre o uso rarefeito do computador e a chance de o funcionário sair da empresa.

Ou, no cenário oposto, comprovar se o funcionário com uso muito ativo do equipamento está, de fato, engajado ao ambiente de trabalho.

O indicador utilizado para medir essa relação foi a taxa de abertura de comunicados da empresa enviados pela ferramenta da Dialog ao funcionário.

1 /36 Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) ()

2 /36 (Leo Branco (moderador), editor da EXAME, Gabriel Mann dos Santos, diretor de Comercialização de Energia na ENGIE Brasil Energia, e Rodrigo Ferreira, presidente executivo da Abraceel)

3 /36 (Gabriel Motomura, co-head of BTG Pactual Empresas, Marcelo Oliveira Diretor executivo de operações Grupo Educacional Ietaam, e Caroline Nogueira, CEO Premium Essential Kitchen)

4 /36 (Participantes do evento Negócios em Expansão 2024)

5 /36 (Participantes do evento Negócios em Expansão 2024)

6 /36 (Douglas Bego, diretor de Negócios PME - Claro Brasil, Rodrigo Freire, chef do Preto Cozinha, Andréia Bessa, co-fundadora e CEO Casa Floráh)

7 /36 (Leo Branco (moderador), editor da EXAME, Douglas Bego, diretor de Negócios PME - Claro Brasil, Rodrigo Freire, chef do Preto Cozinha, Andréia Bessa, co-fundadora e CEO Casa Floráh)

8 /36 (Anderson Franco, fundador e CEO da Allp Fit e acompanhantes)

9 /36 (Gabriel Motomura, co-head of BTG Pactual Empresas, Marcelo Oliveira Diretor executivo de operações Grupo Educacional Ietaam, e Caroline Nogueira, CEO Premium Essential Kitchen)

10 /36 (Leo Branco (moderador), editor da EXAME, Anderson Franco, fundador e CEO da Allp Fit, Tales Vilar, vice-presidente internacional do Cartão de TODOS, e Ana Fontes, fundadora e presidente da Rede Mulher Empreeendedora)

11 /36 ()

12 /36 ()

13 /36 (Ana Fontes, fundadora e presidente da Rede Mulher Empreeendedora)

14 /36 ()

15 /36 ()

16 /36 (Heloisa Jardim, head Faculdade EXAME, e Tim Lucas, head da Hyper Island)

17 /36 (Leo Branco, editor da EXAME, e Beto Justos, CEO da Blendi Empreendimentos)

18 /36 (Leo Branco, editor da EXAME, e Alex Sales, CEO da Alumbra)

19 /36 (Leo Branco, editor da EXAME, e Izaias Pertrelly, fundador e CEO da Blue Company)

20 /36 (Leo Branco (moderador), editor da EXAME, Anderson Franco, fundador e CEO da Allp Fit, Tales Vilar, vice-presidente internacional do Cartão de TODOS, e Ana Fontes, fundadora e presidente da Rede Mulher Empreeendedora)

21 /36 ()

22 /36 ()

23 /36 ()

24 /36 (Empreendedores que participaram do Negócios em Expansão 2024)

25 /36 ()

26 /36 (Evento contou com jantar especial)

27 /36 (Leo Branco, editor da EXAME, e Caroline Nogueira, CEO da Premium Refeições Corporativas)

28 /36 (Leo Branco, editor da EXAME, e Pedro Mac Dowel, CEO da QI Tech)

29 /36 (Participantes do evento Negócios em Expansão 2024)

30 /36 (Leo Branco, editor da EXAME, e Thiago Veiga, CEO da Indra Energia)

31 /36 (DC6_5710)

32 /36 (Leo Branco, editor da EXAME, e o casal Heloisa e Vilfredo Schurmann, CEO da Voz dos Oceano)

33 /36 (Palestra do casal Heloisa e Vilfredo Schurmann, CEOs da Voz dos Oceano)

34 /36 (Evento contou com coffee break e jantar)

35 /36 (Participantes do evento Negócios em Expansão 2024)

36/36 (Capa da revista EXAME sobre o ranking Negócios em Expansão 2024)

Como foi o estudo

Realizado entre os meses de janeiro e agosto de 2024, o estudo analisou o comportamento de funcionários de clientes da Dialog no agronegócio e no varejo.

Entre os indicadores avaliados estavam:

Tempo de engajamento no conteúdo

Módulos acessados

Retenção do engajamento

Total de interações

Temas de interesse por áreas da empresa pautas mais trabalhadas pela organização

Ao todo, 156.530 profissionais contribuíram para a coleta de dados na plataforma de comunicação interna. Os dados foram coletados de maneira anônima.

A conclusão do estudo é que um aumento de 10% no tempo de engajamento dos funcionários às ferramentas de comunicação interna desenvolvidas pela Dialog conseguiu reduzir em até 5,72% a rotatividade da empresa no período da pesquisa.

“Para a Dialog, engajamento é como o colaborador vivencia a plataforma”, diz Godinho. “Isso significa que avaliamos não apenas curtidas e comentários, mas também os acessos e o tempo de permanência na ferramenta – que indica, por exemplo, o interesse que a comunicação e os conteúdos disponibilizados despertam nos colaboradores.”

A constatação do estudo da Dialog vem resolver um problema da ordem do dia para a maioria das empresas. De acordo com o estudo State of the Global Workplace, publicado pela Gallup em 2024, 69% da mão de obra brasileira está pouco ou nada satisfeita com seus empregos.

A saída desse pessoal custa caro para as empresas — seja mandando embora quem não está rendendo ou recebendo o pedido de demissão de quem foi para outro emprego.

O prejuízo financeiro que o desligamento de funcionários traz às organizações pode ser equivalente a até oito salários de quem está de saída, segundo dados da consultoria Robert Half. O custo considera verbas rescisórias, impactos operacionais e a busca por outros talentos.

A Dialog é uma das vencedoras do ranking EXAME Negócios em Expansão, o maior anuário do empreendedorismo do Brasil.

Na edição de 2024, a empresa ficou na 113ª colocação na categoria de 5 a 30 milhões de reais, com um crescimento de receita líquida de 21%. Em 2022, a receita líquida foi de 8,8 milhões de reais. Em 2023, subiu para 10,7 milhões de reais.

O que é o ranking EXAME Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas brasileiras que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023.

A análise considerou os negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais. Após uma análise detalhada das demonstrações contábeis das empresas inscritas, a edição de 2024 do ranking foi lançada no dia 24 de julho.

São 371 empresas de 23 estados brasileiros que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2024.