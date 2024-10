Ela empreendeu em vez de prestar concurso. Hoje, a empresa dela movimenta R$ 320 milhões

"Eu não me vejo fazendo nenhuma outra coisa a não ser empreender", diz Renata Nilsson, fundadora e CEO da PX Ativos Judiciais. Para a advogada, o empreendedorismo veio como uma negação a três caminhos óbvios para um profissional do direito no Brasil: montar um escritório, ingressar numa banca aberta por terceiros ou prestar um concurso público. "Não existe fórmula mágica. Empreender, assim como outras escolhas de carreira, precisa ser uma escolha consciente de acordo com o perfil da pessoa", diz.

Depois de um tempo atuando para empresas do mercado financeiro, Renata descobriu o mercado de antecipação de créditos judiciais de gente com dinheiro para receber em ações civis, trabalhistas e em precatórios. Sob a supervisão de advogados hábeis na cobrança, o capital costuma girar mais rápido — e render um bom dinheiro a quem intermedeia as transações.

Em 2023, a PX Ativos Judiciais teve receita líquida de R$ 5,1 milhões, alta de 116,14% em 12 meses. O crescimento da empresa foi atestado no ranking EXAME Negócios em Expansão 2024. Na edição anterior do ranking, a receita líquida era de R$ 2,3 milhões.

O resultado decorre do foco escolhido por Nilsson: ela começou olhando para as causas de até R$ 10 milhões, consideradas pequenas demais para as bancas tradicionais.

“Era comum a esse credor esperar anos para receber o que era de direito ou, então, aceitar um acordo que raramente beneficiava a pessoa ou o advogado dela”, diz Nilsson. “Com a concessão de crédito, nós conseguimos mudar esse cenário e entregar uma solução mais segura e assertiva.”

Hoje, a empresa não tem mais valor máximo e está trabalhando para não ter valor mínimo também. A expectativa é baratear processos com o uso de inteligência artificial (IA) e outras tecnologias para viabilizar cada vez mais créditos menores. "Nossa missão é ajudar pessoas físicas e jurídicas, não importa o tamanho do crédito. Considerando que o Brasil é um dos países com mais litígios do mundo, a ideia ainda levar liquidez para qualquer pessoa", diz.

Como o negócio funciona

A morosidade para resolução de processos judiciais é um assunto frequente no meio jurídico e na vida das pessoas, principalmente para aquelas que possuem ações trabalhistas e cíveis, que normalmente levam entre cinco e oito anos para conseguirem uma solução definitiva.

Para sanar esse problema, a PX atua na aquisição de créditos provenientes de ações trabalhistas, cíveis e precatórios, para trazer mais agilidade e liquidez para o mercado. Um diferencial da empresa, segundo a CEO, é trabalhar com diversos tipos de ações, ampliando o público potencial.

Em três anos, a empresa já alocou mais de 800 milhões em crédito judicial. Atualmente, a empresa tem 4.000 processos ativos e já movimentou neste ano cerca de R$ 320 milhões.

A empreendedora destaca que a companhia possui um time especializado e com ampla experiência de mercado que avalia, junto aos clientes e seus advogados, as ações que estão tramitando na Justiça e faz a compra desse crédito, ou seja, antecipa o valor da ação a quem tem direito de forma parcial ou integral.

Além desse benefício, a empresa também permite que o advogado escolha se ele quer antecipar seus honorários (contratuais e de sucumbência) ou reservar para receber integralmente ao final do processo.

“Nós garantimos que isso ocorra independente do momento, mas não obrigamos que o advogado faça a venda dos seus honorários junto a antecipação, pois acreditamos que a proposta deve ser desenhada de acordo com a necessidade de cada um”, afirma a fundadora.

O crescimento da empresa

Nilsson acredita que a PX está passando por um momento de consolidação no mercado. No ano passado, a empresa passou a oferecer um serviço especializado em advogados, que hoje já presenta mais de 50% da locação. A ideia é dar liquidez para advogados que estão começando e não tem capital ou para profissionais que tem, por exemplo, um escritório e querem se aposentar.

"Como todas as operações têm uma garantia, seja um imóvel ou honorários futuros, a taxa de antecipação é menor do que a praticada por bancos, o que tem garantido o sucesso da PX", explica.

A empresa está em expansão e realizou duas aquisições em 2024: parte da operação da CredValue e aquisição total da Quantum, duas empresas que operam também na frente judicial.

Em busca de uma organização mais robusta e segura, a PX está formando um conselho. Esse mês o advogado Eurico Souza Leite Filho, sócio fundador do Leite e Almeida Leite foi anunciado como novo conselheiro da companhia.

O que é o ranking EXAME Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas brasileiras que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023.

A análise considerou os negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais. Após uma análise detalhada das demonstrações contábeis das empresas inscritas, a edição de 2024 do ranking foi lançada no dia 24 de julho.

São 371 empresas de 23 estados brasileiros que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2024.