Essa startup permite que empresas criem redes sociais aos funcionários. E vai faturar R$ 15 milhões

Sabe aqueles e-mails que a equipe de recursos humanos manda aos funcionários dando os informativos sobre as novidades ou atualizações de negócios? A startup carioca Dialog deu um passo além: se o RH quiser, pode até mandar e-mail, mas também pode fazer a comunicação interna a partir de um aplicativo próprio. Uma espécie de rede social que é gerida pela própria empresa e que os funcionários podem interagir, comentar, criar grupos, responder pesquisas, consultar benefícios, ver controle do ponto e, claro, receber os informativos da comunicação interna.

“O funcionário baixa o aplicativo, que pesa menos do que uma foto, e pode receber tudo que a empresa precisa comunicar por aí”, afirma Hugo Coutinho, que é CEO da Dialog desde o final de 2022. “E o RH, por sua vez, consegue ver o índice de engajamento, ver quem está recebendo as comunicações e como está interagindo com isso”.

Aliás, a ideia de Coutinho é usar cada vez mais esses dados, inclusive para começar a fazer associações. Uma pesquisa feita pela Dialog, por exemplo, com uma varejista, mostrou que o funcionário reduzia o engajamento com o aplicativo 30 dias antes de pedir demissão. “Isso permitiu que ela pudesse fazer uma estratégia para tentar reduzir o turnover”, diz. “Queremos que as empresas usem os dados que captam na plataforma da Dialog para ter maior produtividade na comunicação”.

Outro exemplo é fazer testes para ver qual comunicação é mais efetiva. Para uma equipe de funcionários, a plataforma testa um informativo. Para a outra, testa uma comunicação diferente. A partir disso, a startup percebe qual teve maior engajamento ou qual gerou mais resultado, e faz o relatório para a equipe de RH.

Com esse trabalho, e com um portfólio de 160 empresas e 650.000 funcionários cadastrados, a Dialog faturou 8,7 milhões de reais em 2022, um crescimento de 84,2% frente a 2021. E para 2023, quer bater os 15 milhões de reais em faturamento. Ou seja, praticamente dobrar novamente.

Para isso, o plano tem sido intensificar o uso de dados para subir o tíquete médio. Também agregaram novos produtos, como um chatbot que usa inteligência artificial para ajudar as equipes de RH a escrever os comunicados internos. E, claro, achar novos clientes.

Como a Dialog nasceu

A história da Dialog e do atual CEO, Coutinho, conversam. Ele era executivo da InPress, uma das principais empresas de relações públicas do Brasil. Por lá, foi responsável, no início dos anos 2000, a construir a área digital, que chegou a ter 50 pessoas. Em 2015, trabalhou com um selo de inovação dentro do grupo, e começou a discutir como trazer tecnologias para media training, gestão de crise e comunicação interna.

“E no caso da comunicação interna, criamos a Dialog, em 2016”, diz Coutinho.

Em 2016, ainda dentro da Inpress, a PepsiCo foi a primeira cliente da Dialog. Até 2018, ela ficou como um braço da Inpress, até fazer o spin-off e ir ao mercado. À época, já tinha outros grandes clientes, como Klabin e Carrefour.

“Foi uma startup que nasceu com clientes enterprise”, diz Coutinho. “Lançamos a Dialog e começamos a trajetória mais startup. E fomos diversificando. Hoje não somos só uma rede social. Entregamos comunicação interna em todos canais, e agora, até com inteligência artificial”.

E não foi só a Dialog que “saiu” da Inpress. Coutinho também decidiu sair da companhia para focar na startup de comunicação interna. “Sabia que ali tinha uma coisa que poderia dar muito certo e ter minha cara”, afirma. “Foi a hora certa de ficar focado”.

Como a Dialog está usando dados e inteligência artificial

Como a Dialog tem a rede social em que os funcionários interagem sobre assuntos da empresa, a startup consegue mapear esse engajamento e gerar informações para os recursos humanos das companhias. É o comportamento digital do funcionário.

“Conseguimos entender quando o funcionário quer receber mais mensagem, qual a comunicação mais efetiva, e reportamos tudo para a empresa”, diz. “E mapeamos que uma boa experiência de funcionário traz resultado na prática. As companhias ficam quase 50% mais competitivas”.

Agora, o próximo passo é usar mais inteligência artificial. A Dialog lançou um chatbot integrado ao Chat GPT e a outras inteligências para que as equipes de recursos humanos recebam ajuda para construir a comunicação interna. “O RH diz na plataforma qual o objetivo da comunicação, o tema, quais reações espera, e recebe o texto para enviar a comunicação”.

Como a Dialog quer crescer

Se tornando referência em dados sobre funcionários

Escalar o produto sem perder a capacidade de analisar os dados

Ter estudos de engajamento para saber como estão as participações dos funcionários

Adicionar outras áreas de recursos humanos no aplicativo, como pesquisas de clima

Empresa faz parte do ranking Negócios em Expansão

A Dialog foi uma das vencedoras do ranking EXAME Negócios em Expansão 2023, levantamento da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), com suporte técnico da PwC Brasil.

A empresa ficou na 61ª colocação na categoria de 5 a 30 milhões de reais, com um crescimento de receita líquida de 84,25%. Em 2021, a receita líquida foi de R$ 4,7 milhões. Em 2022, subiu para R$ 8,7 milhões.

O ranking é uma forma de reconhecer os negócios e celebrar o empreendedorismo no país. Com gestões eficientes, análise de oportunidade, novas estratégias e um bom jogo de cintura, os executivos no comando desses negócios conseguiram avançar no mercado.

Neste ano, a lista traz 335 empresas de 22 estados, representantes das cinco regiões do país. Em relação ao ano anterior, o número de selecionadas representa aumento de 63%. Veja os resultados: