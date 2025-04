Quem é Phoebe Gates, filha de Bill Gates que acaba de lançar startup de moda

Phoebe Adele Gates, filha caçula de Bill Gates e Melinda French Gates, nasceu em 14 de setembro de 2002, em Seattle, Washington.

Ela é estudante de Biologia Humana na Universidade de Stanford e tem se destacado recentemente como empreendedora ao lançar a startup de moda digital chamada Phia, ainda em fase de pré-lançamento.

Educação e desafios pessoais

Apesar do enorme sucesso do pai, Bill Gates, Phoebe teve uma criação com regras rígidas e valorização da educação.

Diferentemente do que fez Bill, que abandonou Harvard para fundar a Microsoft, Phoebe foi incentivada por seus pais a concluir a faculdade antes de se dedicar ao seu negócio.

Ela completou sua graduação antecipadamente no ano passado e tem falado abertamente sobre as inseguranças de crescer sob o rótulo de "nepo baby" e a pressão para provar seu próprio valor.

A startup Phia e o futuro no mundo dos negócios

A startup Phia, idealizada por Phoebe, promete inovar a experiência de compras online no setor de moda, embora ainda haja poucos detalhes públicos sobre o projeto.

Além de seu lado empreendedor, Phoebe também é conhecida por seu relacionamento com Arthur Donald, neto de Paul McCartney, e pela amizade com a estilista Stella McCartney, que tem influência no círculo social da jovem.

Phoebe é neta de William H. Gates Sr. e Mary Maxwell Gates, e sua família é conhecida pelo engajamento filantrópico por meio da Fundação Bill & Melinda Gates, fundada por seus pais em 2000. Bill Gates declarou que pretende deixar apenas 1% de sua fortuna para os filhos, incentivando-os a construir seus próprios caminhos.