Bill Gates diz ter ficado 'aliviado' por filha ter fundado negócio sem sua ajuda financeira

Bill Gates, cofundador da Microsoft (MSFT), expressou alívio por sua filha, Phoebe, ter se aventurado no empreendedorismo sem precisar usar parte de sua fortuna.

Em uma recente entrevista ao The New York Times, Gates, de 69 anos, compartilhou que teve receios quando Phoebe, de 22 anos, e sua colega de Stanford, Sophia Kianni, de 23, decidiram lançar a startup Phia. O aplicativo oferece aos consumidores uma maneira simples de comparar os preços de itens novos e usados em milhares de sites de e-commerce.

No começo, Gates pensou: “Oh, ela vai vir pedir [dinheiro]”, refletindo sobre suas preocupações iniciais em relação à entrada de Phoebe no competitivo mundo do e-commerce.

“Muitas pessoas já tentaram, e tem grandes nomes lá,” acrescentou. Apesar de ser um dos indivíduos mais ricos do mundo, atualmente classificado como o 13º na lista de bilionários de 2025 da Forbes, com um patrimônio de US$ 102,2 bilhões, Gates evitou apoiar financeiramente o negócio de sua filha.

Phoebe e Kianni inicialmente levantaram 100 mil dólares do Soma Capital e receberam uma bolsa de 250 mil dólares do programa de empreendedorismo social de Stanford.

Após enfrentarem diversas rejeições, conseguiram garantir mais 500 mil dólares de investidores anjo. Melinda French Gates, mãe de Phoebe e ex-esposa de Gates, teve um papel crucial em incentivar Phoebe a levantar o capital sozinha, o que ela viu como uma valiosa oportunidade de aprendizado.

Phoebe explicou a abordagem de sua mãe. “Ela viu isso como uma real oportunidade para eu aprender e falhar", disse.

Embora Gates estivesse disposto a financiar Phia se fosse solicitado, ele admitiu que, ao fazer isso, enfrentaria desafios.

"Eu a manteria com uma coleira curta e faria revisões de negócios, o que eu acharia complicado", refletiu.

Ele também reconheceu que sua participação provavelmente o faria ser excessivamente gentil, gerando dúvidas sobre a adequação de suas ações. No entanto, a decisão de Phoebe de não pedir apoio financeiro o aliviou dessa questão.

Phoebe tem como mentores figuras influentes, como Kris Jenner, Sara Blakely, da Spanx, e Joanne Bradford, ex-presidente da Honey. Apesar de sua participação limitada, Gates enfatizou que seus conselhos a Phoebe se concentram principalmente em questões de pessoal, dizendo: “Quando se trata de compras, eu não sou exatamente o público-alvo.”

Embora Phoebe e sua cofundadora tenham alcançado o sucesso sem o apoio financeiro de Gates , o êxito delas é um reflexo do impulso empreendedor, com um investimento inicial proveniente de bolsas e investidores anjo.

Os filhos de Gates, apesar de sua educação e criação privilegiadas, herdaram menos de 1% de sua fortuna total, com Gates acreditando que essa distribuição irá incentivá-los a seguir seus próprios caminhos na vida.