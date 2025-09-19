Qual é o maior supermercado de Minas Gerais? Veja quanto ele fatura

O supermercado que mais vendeu em Minas Gerais em 2024 foi o Supermercados BH, segundo o Ranking Top 300 do Varejo Brasileiro, elaborado pelo Instituto Retail Think Tank (IRTT).

A rede mineira consolidou a liderança no estado e ficou na 4ª posição entre os que mais venderam em todo o Brasil, atrás apenas de Carrefour, Assaí e Grupo Mateus.

O levantamento mostra que as empresas regionais seguem fortes no cenário nacional, impulsionando o consumo com modelos de negócios adaptados às realidades locais.

A liderança do setor é do Supermercados BH, fundado em 1996 por Pedro Lourenço. A rede alcançou mais de R$ 21 bilhões em vendas no último ano, com 338 lojas em operação. Na segunda posição aparece o Mart Minas, que faturou R$ 11,4 bilhões com 86 unidades. Confira o ranking completo do estado aqui.

O perfil do Supermercados BH

A rede BH, como é conhecida, cresceu "comendo pelas beiradas", abrindo lojas onde havia pouca concorrência. Inicialmente, focou na periferia de Belo Horizonte e, depois, em pequenas cidades do interior de Minas Gerais, sempre com produtos de marcas mais acessíveis. Esse movimento foi impulsionado pelo aumento do poder aquisitivo das classes C e D desde 1996.

Nesses locais, a competição vem principalmente de pequenos mercadinhos, mas o BH se destaca pela sua escala, que permite negociar melhores condições com os fornecedores.

O fundador Pedro Lourenço deixou sua cidade natal aos 18 anos para buscar trabalho na capital. Com apenas o 8º ano do ensino fundamental, começou sua trajetória em supermercados como encarregado do depósito, depois carregador, repositor e vendedor.

Com o tempo, subiu na hierarquia, tornando-se gerente e, mais tarde, supervisor de vendas no atacadista Ferreirão. Em 1996, aos 40 anos e com alguma economia guardada, decidiu investir e abrir uma mercearia em um bairro periférico de Santa Luzia, cidade vizinha de Belo Horizonte.

Com os lucros, ampliou a loja e abriu filiais em bairros e cidades próximas. Em 2004, vendeu 40% da empresa para dois sócios e usou os recursos para expandir ainda mais, comprando mercadinhos que estavam em dificuldades financeiras.

"Meus amigos diziam que não ia dar certo vender na periferia, e minha esposa queria que eu desistisse. Mas eu não ligo para o que os outros pensam", afirmou Lourenço em entrevista à EXAME, em 2017.

Torcedor fanático do Cruzeiro, ele comprou as ações da SAF do Cruzeiro que estavam nas mãos do jogador de futebol Ronaldo.

Confira a lista dos 10 supermercados que mais venderam no país em 2024

A liderança absoluta está o Grupo Carrefour, com R$ 120,6 bilhões em vendas e 1.007 lojas das marcas Atacadão, SAM's Club, Super Bompreço, Nacional, Carrefour, Carrefour Bairro e Carrefour Express.

Em segundo lugar está o Assaí, com R$ 80,57 bilhões e 302 unidades. O Grupo Mateus, em terceiro, registrou R$ 30,1 bilhões em vendas, com uma base de 272 lojas.

Veja o ranking das 10 maiores redes supermercadistas do Brasil em 2024:

Posição Segmento Posição Geral Venda 2024 em R$ Bilhões Nº Lojas 2024 Funcionários 2024 1 Grupo Carrefour Brasil ³ 120.600 1.007 130.000 2 Assaí ¹ 80.570 302 87.201 3 Grupo Mateus ³ 30.137 272 n.d. 4 Supermercados BH ² 21.279 338 39.217 5 Grupo Pão de Açúcar GPA ¹ 20.048 726 39.320 6 Muffato ² 17.433 106 22.124 7 Grupo Pereira ² 15.327 96 18.665 8 Mart Minas ² 11.433 86 16.171 9 Cencosud Brasil ¹ 11.235 233 17.942 10 Koch Hipermercado ² 10.341 80 12.436