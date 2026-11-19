Quando o caixa da Americanas apertou, a empresa discutiu fechar centenas de lojas. A decisão, segundo o CEO Fernando Dias Soares, foi concentrar recursos na rede física e reduzir a operação de comércio eletrônico que havia colocado a varejista entre as maiores do país.

Na Ri Happy, o CEO Héctor Núñez vê outra oportunidade no ponto de venda. Em uma loja na Avenida Paulista, a rede testa um formato em que adultos podem sentar para jogar e montar quebra-cabeças.

Os dois executivos discutiram essas escolhas na noite de quarta-feira, 18 de novembro, no restaurante Rancho Portugal, em São Paulo. O jantar reuniu empresários na edição mensal do Mercado & Opinião.

Na abertura, Marcos Koenigkan, que lidera o encontro, apresentou o tema da noite, “Reinventar para liderar”, e destacou o apoio do grupo ao projeto Amigos do Bem.

Junior Borneli, fundador da StartSe e mediador do painel, abriu a discussão perguntando o que faz um consumidor escolher uma empresa quando encontra ofertas semelhantes em vários lugares. Também defendeu que as empresas testem mudanças enquanto têm tempo e recursos para corrigir o que der errado. “Quando tudo fica óbvio, significa que as nossas oportunidades já foram capturadas por alguém”, disse.

Para Paulo Motta, vice-presidente do Mercado & Opinião, as estratégias têm um ponto em comum. “A Americanas e a Ri Happy foram buscar a saída dentro de casa, na loja e nas pessoas que já conheciam o cliente”, afirma.

O que fez a Americanas priorizar as lojas

Antes de aceitar o convite para assumir a Americanas, Soares visitou unidades da rede. Encontrou lojas cheias, funcionários com décadas de casa e clientes que ainda se davam ao trabalho de reclamar quando algo dava errado. Daquelas visitas, disse, saiu uma pergunta que ajudou a orientar a reestruturação. Quem sentiria falta da Americanas se ela deixasse de existir?

A escolha pelas lojas veio quando cerca de metade das unidades dava prejuízo. Mesmo assim, na avaliação da administração, manter a estrutura de comércio eletrônico da época exigiria mais recursos do que recuperar a operação física. “Insistir nas lojas era o caminho mais trabalhoso”, disse Soares. A decisão, acrescentou, exigia menos investimento.

Hoje, o estoque das lojas abastece entregas de pedidos feitos pela internet, e os pontos de venda também servem para retirar ou trocar compras online. A receita bruta desse canal, que integra a venda digital às unidades físicas, cresceu 80,3% nos primeiros nove meses de 2026 ante o mesmo período de 2025, segundo a companhia. “As pessoas estarem na sua loja é um privilégio”, afirmou Soares.

A Justiça do Rio de Janeiro decretou em 19 de outubro o fim da recuperação judicial da Americanas, iniciada em janeiro de 2023 após a revelação de uma fraude contábil bilionária. A recuperação da rentabilidade segue em curso. No terceiro trimestre, a receita líquida cresceu 10,3%, para R$ 2,97 bilhões, e a companhia registrou prejuízo de R$ 352 milhões, ante lucro de R$ 367 milhões um ano antes.

Por que a Ri Happy quer adultos à mesa

No Shopping Cidade São Paulo, na Avenida Paulista, a Ri Happy testa uma loja com cafeteria temática de Monopoly, mesas para jogos e espaço para colecionáveis. A aposta é atrair também quem compra brinquedos para si, de fãs de Pokémon a adultos que jogam em família ou montam quebra-cabeças. Para Núñez, dar ao cliente um motivo para ficar na loja ajuda a rede a competir com plataformas que vendem produtos semelhantes.

“Eu tô reaprendendo varejo novamente”, disse Núñez, que comandou a Ri Happy de 2012 a 2020 e voltou ao cargo após a compra do grupo pela BluSun Capital Partners, anunciada no fim de agosto. No painel, ele disse que a concorrência mudou nesse intervalo e que a rede começou a testar ferramentas de inteligência artificial para entender melhor o giro dos produtos e decidir quais itens precisam estar em cada loja. “A gente precisa andar muito rápido aqui”, afirmou.

A volta ao comando também trouxe a tarefa de explicar a recuperação extrajudicial a funcionários, fornecedores e parceiros. O grupo, dono das redes Ri Happy e PBKids, apresentou o pedido em 18 de outubro, 48 dias após anunciar a mudança de controle. A Justiça de São Paulo autorizou o processamento do pedido cinco dias depois. A empresa busca renegociar R$ 827,4 milhões em dívidas.