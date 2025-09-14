Quais são as 10 maiores lojas de departamento do Brasil? Veja quantos elas faturam

Lojas de departamento: as dez maiores empresas somam R$ 98 bilhões em vendas (Germano Lüders/Exame)
Publicado em 14 de setembro de 2025 às 13h13.
As maiores lojas de departamento do Brasil registraram R$ 98 bilhões em vendas em 2024, o que representa 7,8% do faturamento das 300 maiores varejistas do país, de acordo com o levantamento TOP 300 do varejo brasileiro, elaborado pelo Instituto Retail Think Tank Brasil (IRTT).
Tradicionalmente fortes em eletroeletrônicos, essas redes vêm expandindo o portfólio e hoje incluem desde artigos para o lar e itens de vestuário até produtos de conveniência. Essa diversificação ajuda a entender por que empresas tão diferentes em modelo e estratégia, como Havan e MadeiraMadeira, são classificadas dentro do mesmo setor.
O ponto em comum entre esses varejistas é a capacidade de adaptação. A evolução dos negócios, com foco no consumidor e em seus novos hábitos de compra, tem exigido transformações constantes nos formatos de loja, nos canais de venda e na digitalização das operações, aponta o estudo.
A liderança do setor é concentrada em três gigantes: Magazine Luiza, Americanas e Havan, que juntas respondem por 86,2% das vendas de lojas de departamento no país.
Além de estarem entre as 20 maiores varejistas brasileiras, elas têm em comum a presença nacional e modelos de negócios que combinam escala, diversidade de produtos e forte aposta na digitalização.
No topo do ranking, o Magazine Luiza se mantém como líder absoluto, com R$ 47,3 bilhões em vendas e 1.245 lojas espalhadas pelo país. A rede se destaca não apenas pelo tamanho, mas pela integração entre operação física e digital, usando suas unidades como hubs logísticos para acelerar entregas e ampliar o alcance do marketplace.
Em segundo lugar, as Americanas registraram R$ 21,4 bilhões em vendas, com 1.587 lojas que reforçam a presença nacional da marca. A terceira colocada, Havan, faturou R$ 15,8 bilhões em suas 177 lojas, apostando em grandes unidades de autoatendimento, mix diversificado e forte investimento em marketing para atrair consumidores de diferentes regiões.
Logo atrás, o Grupo Claudino, controlador do Armazém Paraíba, atingiu R$ 3,7 bilhões em vendas com uma rede de 500 lojas, com forte presença no Nordeste. O gaúcho Grupo Herval, dono de 220 lojas, registrou R$ 3,1 bilhões em vendas, destacando-se por sua atuação em cidades de médio porte.
Confira o ranking completo a seguir:
|Empresa
|Vendas (R$ em bilhões)
|Número de Lojas
|Magazine Luiza
|47,3
|1.245
|Americanas
|21,4
|1.587
|Havan
|15,8
|177
|Grupo Claudino (Armazém Paraíba)
|3,7
|500
|Grupo Herval
|3,1
|220
|Grupo CVLB (Casa & Vídeo/Le Biscuit)
|2,7
|360
|Lojas Lebes
|1,5
|352
|Grupo Grazzioni
|0,9
|356
|Madeira Madeira
|0,9
|50
|Webfones
|0,6
|e-commerce