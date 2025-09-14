Negócios

Quais são as 10 maiores lojas de departamento do Brasil? Veja quantos elas faturam

Magazine Luiza, Americanas e Havan juntas respondem por 86,2% das vendas de lojas de departamento do Brasil. Veja ranking completo

Lojas de departamento: as dez maiores empresas somam R$ 98 bilhões em vendas (Germano Lüders/Exame)

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 13h13.

Última atualização em 14 de setembro de 2025 às 13h15.

As maiores lojas de departamento do Brasil registraram R$ 98 bilhões em vendas em 2024, o que representa 7,8% do faturamento das 300 maiores varejistas do país, de acordo com o levantamento TOP 300 do varejo brasileiro, elaborado pelo Instituto Retail Think Tank Brasil (IRTT).

Tradicionalmente fortes em eletroeletrônicos, essas redes vêm expandindo o portfólio e hoje incluem desde artigos para o lar e itens de vestuário até produtos de conveniência. Essa diversificação ajuda a entender por que empresas tão diferentes em modelo e estratégia, como Havan e MadeiraMadeira, são classificadas dentro do mesmo setor.

O ponto em comum entre esses varejistas é a capacidade de adaptação. A evolução dos negócios, com foco no consumidor e em seus novos hábitos de compra, tem exigido transformações constantes nos formatos de loja, nos canais de venda e na digitalização das operações, aponta o estudo.

As 10 maiores lojas de departamento do Brasil

A liderança do setor é concentrada em três gigantes: Magazine Luiza, Americanas e Havan, que juntas respondem por 86,2% das vendas de lojas de departamento no país.

Além de estarem entre as 20 maiores varejistas brasileiras, elas têm em comum a presença nacional e modelos de negócios que combinam escala, diversidade de produtos e forte aposta na digitalização.

No topo do ranking, o Magazine Luiza se mantém como líder absoluto, com R$ 47,3 bilhões em vendas e 1.245 lojas espalhadas pelo país. A rede se destaca não apenas pelo tamanho, mas pela integração entre operação física e digital, usando suas unidades como hubs logísticos para acelerar entregas e ampliar o alcance do marketplace.

Em segundo lugar, as Americanas registraram R$ 21,4 bilhões em vendas, com 1.587 lojas que reforçam a presença nacional da marca. A terceira colocada, Havan, faturou R$ 15,8 bilhões em suas 177 lojas, apostando em grandes unidades de autoatendimento, mix diversificado e forte investimento em marketing para atrair consumidores de diferentes regiões.

Logo atrás, o Grupo Claudino, controlador do Armazém Paraíba, atingiu R$ 3,7 bilhões em vendas com uma rede de 500 lojas, com forte presença no Nordeste. O gaúcho Grupo Herval, dono de 220 lojas, registrou R$ 3,1 bilhões em vendas, destacando-se por sua atuação em cidades de médio porte.

Confira o ranking completo a seguir:

EmpresaVendas (R$ em bilhões)Número de Lojas
Magazine Luiza47,31.245
Americanas21,41.587
Havan15,8177
Grupo Claudino (Armazém Paraíba)3,7500
Grupo Herval3,1220
Grupo CVLB (Casa & Vídeo/Le Biscuit)2,7360
Lojas Lebes1,5352
Grupo Grazzioni0,9356
Madeira Madeira0,950
Webfones0,6e-commerce
