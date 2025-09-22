Os maiores supermercados de Guarulhos faturam R$ 18,3 bilhões; veja ranking

O varejo brasileiro é liderado pelos supermercados, mas o setor segue com forte apelo regional, mostra o levantamento do Instituto Retail Think Tank (IRTT), em parceria com a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC). Em 2024, os supermercados movimentaram R$ 658,6 bilhões, o equivalente a 52,6% do faturamento das 300 maiores varejistas do país.

Das 156 empresas supermercadistas que aparecem no ranking TOP 300, 129 operam em apenas um estado e 130 possuem menos de 50 lojas, reforçando o caráter regional do setor.

“Não é correto dizer que o varejo brasileiro está se concentrando. O que temos é um movimento de mais empresas crescendo e atingindo relevância, mas a diversidade regional permanece”, afirma o consultor Alberto Serrentino.

Guarulhos, um polo supermercadista

A população de Guarulhos em 2025 é estimada em aproximadamente 1.349.100 habitantes, segundo dados recentes do IBGE. O município é a segunda cidade mais populosa do estado de São Paulo, ficando atrás apenas da capital paulista, e também figura entre as maiores cidades do Brasil.

Nesse contexto, Guarulhos reúne algumas das principais redes supermercadistas paulistas. Ao todo, os maiores grupos locais movimentaram R$ 18,3 bilhões em 2024, segundo o levantamento.

O destaque é a Tenda Atacado, que aparece como a segunda maior rede de São Paulo, com R$ 7,4 bilhões em vendas.

Além dela, outras redes tradicionais da cidade, como Comercial Esperança, Nagumo, Barbosa Supermercados e Supermercados Irmãos Lopes, estão entre os maiores players regionais.

As quatro maiores redes de Guarulhos aparecem no ranking dos maiores supermercados do estado de São Paulo.

Juntas, as cinco redes somam 192 lojas e um faturamento de R$ 18,9 bilhões, tornando Guarulhos um dos polos mais relevantes do varejo alimentar no Brasil.

Confira o ranking dos maiores supermercados de Guarulhos:

Empresa Vendas (R$ bilhões) Número de unidades Tenda 7,4 44 Comercial Esperança 3,8 23 Nagumo 3,0 57 Barbosa Supermercados 2,5 36 Supermercados Irmãos Lopes 1,6 32