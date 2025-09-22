Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Os maiores supermercados de Guarulhos faturam R$ 18,3 bilhões; veja ranking

As cinco maiores redes somam 192 lojas e R$ 18,3 bilhões em vendas. A segunda maior rede do estado de São Paulo foi fundada na cidade

Tenda: rede guarulhense registrou R$ 7,4 bilhões em vendas (Redes Sociais/Reprodução)

Tenda: rede guarulhense registrou R$ 7,4 bilhões em vendas (Redes Sociais/Reprodução)

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 08h42.

O varejo brasileiro é liderado pelos supermercados, mas o setor segue com forte apelo regional, mostra o levantamento do Instituto Retail Think Tank (IRTT), em parceria com a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC). Em 2024, os supermercados movimentaram R$ 658,6 bilhões, o equivalente a 52,6% do faturamento das 300 maiores varejistas do país.

Das 156 empresas supermercadistas que aparecem no ranking TOP 300, 129 operam em apenas um estado e 130 possuem menos de 50 lojas, reforçando o caráter regional do setor.

“Não é correto dizer que o varejo brasileiro está se concentrando. O que temos é um movimento de mais empresas crescendo e atingindo relevância, mas a diversidade regional permanece”, afirma o consultor Alberto Serrentino.

Guarulhos, um polo supermercadista

A população de Guarulhos em 2025 é estimada em aproximadamente 1.349.100 habitantes, segundo dados recentes do IBGE. O município é a segunda cidade mais populosa do estado de São Paulo, ficando atrás apenas da capital paulista, e também figura entre as maiores cidades do Brasil.

Nesse contexto, Guarulhos reúne algumas das principais redes supermercadistas paulistas. Ao todo, os maiores grupos locais movimentaram R$ 18,3 bilhões em 2024, segundo o levantamento.

O destaque é a Tenda Atacado, que aparece como a segunda maior rede de São Paulo, com R$ 7,4 bilhões em vendas.

Além dela, outras redes tradicionais da cidade, como Comercial Esperança, Nagumo, Barbosa Supermercados e Supermercados Irmãos Lopes, estão entre os maiores players regionais.

As quatro maiores redes de Guarulhos aparecem no ranking dos maiores supermercados do estado de São Paulo.

Juntas, as cinco redes somam 192 lojas e um faturamento de R$ 18,9 bilhões, tornando Guarulhos um dos polos mais relevantes do varejo alimentar no Brasil.

Confira o ranking dos maiores supermercados de Guarulhos:

EmpresaVendas (R$ bilhões)Número de unidades
Tenda7,444
Comercial Esperança3,823
Nagumo3,057
Barbosa Supermercados2,536
Supermercados Irmãos Lopes1,632
  • caixa de auto atendmento do mercado Atacadão Pacaembu, consumo, consumidotres, mercado, compras, mercadoria, alimentos, inflação, produtos Foto: Leandro Fonseca Data: 10/09/2024

    1/11 caixa de auto atendmento do mercado Atacadão Pacaembu, consumo, consumidotres, mercado, compras, mercadoria, alimentos, inflação, produtos Foto: Leandro Fonseca Data: 10/09/2024 (Atacadão puxa o resultado do Grupo Carrefour)

  • Assaí: despesas ficaram estáveis, representando 11,2% da receita, o que ajudou a melhorar rentabilidade

    2/11 Assaí: despesas ficaram estáveis, representando 11,2% da receita, o que ajudou a melhorar rentabilidade (Assaí: atacarejo aparece na segunda posição)

  • Magazine Luiza: foco na geração de caixa deve resultar em melhores retornos no futuro

    3/11 Magazine Luiza: foco na geração de caixa deve resultar em melhores retornos no futuro (Magazine Luiza: empresa aparece como a terceira maior varejista do país)

  • Santander vê proposta de venda de medicamentos no supermercado menos disruptiva do que se esperava

    4/11 Santander vê proposta de venda de medicamentos no supermercado menos disruptiva do que se esperava (RaiaDrogasil: rede de farmácias é a quarta maior varejista do país)

  • Loja do Boticário em São Paulo: a rede tem uma unidade a cada 3 quilômetros Brasil adentro

    5/11 Loja do Boticário em São Paulo: a rede tem uma unidade a cada 3 quilômetros Brasil adentro (Grupo Boticário aparece em 5º lugar)

  • Casas Bahia: margens mostram melhora sequencial

    6/11 Casas Bahia: margens mostram melhora sequencial (Casas Bahia)

  • Grupo Mateus: crescimento em mesmas lojas foi de 8,8% no 4º trimestre Foto: Leandro Fonseca

    7/11 Grupo Mateus: crescimento em mesmas lojas foi de 8,8% no 4º trimestre Foto: Leandro Fonseca (Grupo Mateus: rede de supermercado aparece na 7ª posição)

  • Amazon: em comunicado, diretor da empresa afirma que a americana quer continuar a expandir a rede

    8/11 Amazon: em comunicado, diretor da empresa afirma que a americana quer continuar a expandir a rede "no Nordeste e no Brasil" (Amazon: empresa americana aparece em oitavo lugar)

  • Americanas: a crise da empresa acelerou a redução dos retornos nos investimentos em 2023

    9/11 Americanas: a crise da empresa acelerou a redução dos retornos nos investimentos em 2023 (Americanas: companhia aparece em 9º lugar)

  • 10/11 (size_960_16_9_supermercados_bh.jpg)

  • Pedro Oliveira, fundador do BH: sem dívidas e com 200 milhões em caixa

    11/11 Pedro Oliveira, fundador do BH: sem dívidas e com 200 milhões em caixa (Pedro Oliveira, fundador do BH: rede de supermercado aparece na 10ª colocação)

Acompanhe tudo sobre:SupermercadosGuarulhos

Mais de Negócios

Irmãos se endividaram com franquia. Hoje, faturam R$ 204 milhões com churrasco na pedra

47 franquias baratas para quem quer mudar de emprego a partir de R$ 4.990

Enciclopédia Barsa: o que aconteceu com o ‘Google de papel’ que marcou gerações

Floripa é um destino global de nômades digitais — e já tem até 'concierge' para gringos

Mais na Exame

Economia

Boletim Focus: mercado reduz expectativas do IPCA e Selic para 2026

Brasil

PEC da Blindagem volta à pauta no Senado após protestos

Mercados

Assembleia da ONU e relatório de receitas e despesas: o que move os mercados

Mundo

França alerta que responderá 'com extrema firmeza' possíveis represálias de Israel