CEO da OpenAI, Sam Altman: 'Você poderá ser pago um dia por seus dados de IA que usamos'

Os chatbots de inteligência artificial estão cada vez mais avançados. Mas nem sempre isso é uma boa notícia. Há muitos casos em que a tecnologia é utilizada para replicar estilos e identidades de obras sem a autorização dos autores.

Foi o que aconteceu em 2023 com a escritora norte-americana Jane Friedman, que descobriu que livros supostamente escritos por ela estavam sendo vendidos na Amazon e listados em seu perfil no Goodreads. Mas ela nunca escreveu essas obras. Os títulos eram, na verdade, criados por uma IA treinada para imitar seu estilo e assinados com seu nome – sem sua autorização.

Esse é apenas um dos muitos casos que levantam um dilema urgente: criadores originais devem ser remunerados sempre que sua obra influencia modelos de IA? Sam Altman, bilionário e CEO da OpenAI, tem uma proposta.

A proposta de Sam Altman

Altman defende um novo modelo de remuneração. A ideia é que escritores, roteiristas e artistas recebam compensação financeira sempre que seu trabalho influenciar a geração de conteúdo por IA. Na prática, cada poema, roteiro ou artigo poderia se transformar em uma fonte contínua de receita.

No entanto, transformar essa proposta em realidade não é simples.

Entre os desafios estão:

Criar um sistema de compensação justo e transparente;

Garantir que a participação dos criadores seja voluntária;

Desenvolver mecanismos que evitem o uso indevido de obras autorais.

Enquanto propostas como a de Altman ganham atenção, gigantes do setor já enfrentam batalhas judiciais. O The New York Times processou a OpenAI e a Microsoft, acusando as empresas de utilizar conteúdos sem autorização. O resultado disso pode definir o futuro das relações entre IA e economia criativa.

Oportunidade de ouro

Independente do desfecho dessas disputas, uma coisa é certa: a inteligência artificial já está transformando o mercado – e quem entende essa mudança pode se beneficiar dela.

Isso porque empresas de todos os setores estão adotando essa tecnologia para otimizar processos, aumentar a produtividade e criar novas oportunidades de receita. Profissionais que dominam a IA e sabem aplicá-la estrategicamente estão entre os mais disputados – e bem pagos – do mercado.

Se você quer estar à frente dessa transformação, há uma oportunidade perfeita.

