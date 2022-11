Copa no Cazé: Casimiro bate recorde mundial de audiência com gol do xará

A vitória do Brasil por 1 a 0 no jogo desta segunda-feira, 28, contra a Suíça, trouxe destaque para Casemiro — tanto o jogador quanto o streamer. Enquanto o camisa 5 da seleção brasileira marcava o gol para o Brasil, o streamer Casimiro batia um recorde no Youtube, com 4,2 milhões de espectadores simultâneos na plataforma.

Se o tento de Casemiro garantiu a classificação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo, o sucesso da live de Casimiro trouxe a ele o marco de maior transmissão ao vivo da plataforma em todo o planeta. De acordo com o Youtube, a lista dos maiores picos de audiência agora conta com o CazéTV em duas posições: a primeira e a terceira.

CazéTV (Brasil): 4,2 milhões FluTV: 3,59 milhões CazéTV (Brasil): 3,48 milhões Marília Mendonça (Brasil): 3,31 milhões Jorge & Mateus (Brasil): 3,24 milhões Andrea Bocelli (Itália): 2,86 milhões Gusttavo Lima (Brasil): 2,77 milhões

Em julho de 2020, o FluTV conquistou o feito após transmitir a final da Taça Rio, uma disputa entre Flamengo e Fluminense.

LEIA TAMBÉM: Quem é Diogo Defante? Repórter de Casimiro no Catar viraliza nas redes

Parceria entre Ronaldo e Casimiro

Como parte do acordo entre a Fifa e a LiveMode, o ex-jogador Ronaldo vai participar de ao menos três lives da Copa do Cazé. Já Casimiro vai reagir a cobertura da RonaldoTV no Catar, que está disponível no Fifa+. A parceria tem como intuito promover o serviço de streaming da marca.

Além de Ronaldo, os ex-jogadores Juninho Pernambucano, Júnior Baiano, Gilberto, Emerson e Edmílson também vão aparecer em algumas das lives.

Quem são os narradores da Copa do Casimiro?

Luís Felipe Freitas, Chicungunha, Raony Pacheco, Kaio Cezar e Michell Santana.

Quem são os comentaristas da Copa do Casimiro?

Casimiro, Victor Canedo, Edurado Barthen, Raphael Resende, Felipe Rolim e Braune.

LEIA TAMBÉM: