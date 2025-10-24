Pix parcelado é o novo ouro — e esta fintech quer chegar primeiro

O Pix, sistema de pagamentos instantâneos que movimenta mais de 2 trilhões de reais por mês no Brasil, virou também terreno fértil para inovação financeira.

Entre as empresas que surfam essa onda está a Koin, fintech que acaba de lançar a campanha “Destrava com a Koin”.

O objetivo é consolidar a marca como parceira para quem busca crédito e segurança em um ambiente digital cada vez mais dominado pelos pagamentos instantâneos.

A Koin, fundada em 2014, cresceu com a proposta de oferecer parcelamento para compras online sem necessidade de cartão de crédito.

Na época, o meio utilizado eram os boletos. Agora, o foco da empresa é o Pix parcelado. Conta com mais de 4 milhões de downloads do aplicativo e presença em três países da América Latina.

O plano da empresa com o novo posicionamento é ampliar o alcance da solução e reforçar o discurso de confiança em torno do crédito digital.

A campanha marca o reposicionamento da fintech, que passou por um processo de expansão após ser incorporada a Decolar, e mais recentemente ao ecossistema da Prosus, grupo holandês controlador do iFood.

O novo momento, segundo a companhia, é de consolidação.

“Mais do que uma mudança, este é um movimento de fortalecimento. Queremos reafirmar a Koin como parceira que viabiliza crescimento e eficiência em toda a jornada de venda de uma empresa ou compra de um consumidor”, afirma Raphael Valente, diretor de riscos da Koin.

A aposta vem em um momento estratégico.

As novas funcionalidades do Pix Garantido e do Pix Automático, previstas pelo Banco Central, devem ampliar o uso do meio de pagamento e abrir espaço para produtos que unem agilidade e crédito — justamente o terreno onde a Koin opera.

“As evoluções do Pix têm impacto direto na expansão da Koin. Fomos pioneiros ao lançar o modelo de parcelamento online sem cartão, e o avanço do sistema fortalece esse ecossistema de pagamentos instantâneos”, diz Valente.

No horizonte, a fintech quer crescer dentro e fora do Brasil, ampliando as parcerias com marketplaces e grandes varejistas, e fortalecendo sua vertical de antifraude — área que recebeu 30 milhões de reais em investimento em 2025.

Qual é a história e os desafios da Koin

A Koin nasceu de uma dor antiga do e-commerce brasileiro: como permitir o parcelamento sem depender do cartão de crédito.

Quando começou, em 2014, o país ainda engatinhava no comércio digital e a inclusão financeira era restrita.

O produto original — o parcelamento via boleto — foi uma inovação à época e abriu espaço para consumidores fora do sistema bancário tradicional.

Durante a pandemia, a empresa enfrentou um dos períodos mais críticos da sua trajetória, com o aumento do risco de inadimplência e o recuo do consumo. A virada veio com a aquisição pela Decolar, que trouxe fôlego financeiro e expansão para novos segmentos além do turismo.

“Foi o ponto de inflexão. A partir dali conseguimos investir em tecnologia e consolidar nossa operação regional”, diz Valente.

Hoje, a fintech conta com cerca de 300 funcionários e operações no Brasil, México e Colômbia.

A aquisição da Decolar pela Prosus, em 2024, ampliou ainda mais o alcance. O iFood, parte do mesmo grupo, já é o segundo maior volume de vendas dentro da operação da Koin — sinergia que fortalece o posicionamento da empresa no ecossistema digital.

Expectativas e futuro do ecossistema

Com a campanha “Destrava com a Koin”, a fintech quer ir além de um slogan publicitário.

Internamente, o conceito se tornou parte da cultura corporativa e da estratégia de expansão.

“O Destrava é mais do que uma campanha, é uma declaração de propósito. Ele simboliza o avanço de uma empresa que cresceu, diversificou produtos e agora consolida sua atuação como facilitadora, tecnológica e inovadora”, afirma Valente.

O foco agora é acelerar a integração de suas soluções de Pix parcelado e antifraude em grandes plataformas de e-commerce, aproveitando o avanço do Pix como meio universal de pagamento.

“Queremos reafirmar a Koin como parceira que viabiliza crescimento e eficiência em toda a jornada de venda de uma empresa ou compra de um consumidor,” diz Valente.

O posicionamento consolida a empresa como uma referência em tecnologia, crédito e anti-fraude, com a missão de facilitar o acesso, a segurança e o crescimento sustentável de seus parceiros e clientes no ecossistema digital.