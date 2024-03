Koin, da Decolar, levanta R$ 36 milhões num FIDC para financiar clientes e quer ir além de viagens

Adquirida pelo Grupo Decolar nos últimos meses de 2020, a brasileira Koin tem crescido a sua oferta de produtos e serviços. Da origem no mercado de turismo e com a oferta de um único produto, o boleto parcelado, a startup avança para oferecer o modelo de negócio a outros setores.

A fintech funciona como um carnê digital, em que os usuários fazem as compras, escolhem PIX ou boleto parcelado, e pagam depois - sem comprometer os limites do cartão de crédito ou necessidade de conta em banco.

Em um novo movimento, pretende acelerar a atuação a partir da captação do seu primeiro FIDC no valor de R$ 36,6 milhões. O veículo será usado para financiar a operações de créditos dos clientes.

“Nós tivemos um crescimento bastante acelerado e percebemos que o caminho seria estruturar uma operação para termos esta independência”, afirma Daniel Lozano García, CFO da Koin. “Para os lojistas, eles têm muito mais confiança de que podem continuar crescendo a operação e contando a parceiro”.

Atualmente, a Koin tem mais de 1000 lojistas pela América Latina que usam a tecnologia, metade deles oferecendo a opção de PIX parcelado. No geral, são varejistas e ecommerces que processam mais de 5.000 pedidos por mês.

Quer dicas para decolar o seu negócio? Receba informações exclusivas de empreendedorismo diretamente no seu WhatsApp. Participe já do canal Exame Empreenda

“Nós queremos trazer mais lojistas de sucesso e duplicar as transações com clientes finais”, afirma Lucas Iván Gonzalez, Chief Product Officer da Koin. De acordo com números de mercado, o tíquete médio da operação fica em torno de R$ 2,500 e as parcelas podem ser distribuídas em até 24 meses, a depender da transação.

Após alcançar o break even no ano passado, a ambição da startup é também “duplicar números de transações” com pix parcelado nos 12 meses de 2024.

Como surgiu a Koin

A strartup chegou ao mercado em 2016 pelas mãos do brasileiro Ricardo Siqueira, também fundador da MaxiPago, como uma solução digital de boleto parcelado, sob o modelo de Buy Now Pay Late (BNPL, compre agora e pague depois).

Com mudanças na indústria financeira e já sob a gestão do Grupo Decolar, a Koin incluiu ao portfólio o PIX parcelado, modelo que avançou no mercado brasileiro nos últimos anos. Os dois produtos são o carro-chefe da operação no país.

A maior compreensão sobre o mercado abriu os olhos para oportunidades de ir além do turismo, entrando em educação, cosméticos, vestuários, e esporte e lazer, setores que apresentam alta recorrência no digital.

“Nós crescemos muito nos últimos anos, evoluímos nos serviços, em pessoas e acreditamos que poderíamos entregar valor também nestas categorias“, afirma Gonzalez. O argentino lidera o time de desenvolvimento de produtos e chegou à operação logo após a aquisição pela Decolar.

Foi neste período que a Koin agregou outras camadas de serviços como um serviço antifraude e um sistema que intermedia pagamentos (gateway). Mais recentemente, a startup lançou um marketplace, espaço em que reúne varejistas de diversas áreas.

“Com nosso próprio aplicativo, nós podemos conhecer um pouco mais os clientes e permitir que façam compras em qualquer e-commerce do país”, afirma Gonzalez.

Qual é o momento da startup

Além de novos segmentos de mercado, a nova gestão, comandada pelo argentino Nicolas Obejero, ex-VP da Despegar (controladora da Decolar), tem conduzido o negócio para outras frentes. Além do Brasil, a Koin opera outros 8 países da região, como Argentina e México, e tem usado os dados obtidos ao longo dos anos para estruturar novos negócios.

“Nós temos uma base de dados muito grande, que enriquecemos a partir de um modelo de machine learning, para entender o turismo, os tipos de fraude e as tentativas mais comuns”, afirma Gonzalez.

De acordo com a empresa, a meta deste ano é triplicar a atração de lojistas para este produto em países como México, Colômbia, Argentina e ainda o Brasil.

Inscreva a sua empresa no maior anuário de empreeendedorismo do país, o Ranking EXAME Negócios em Expansão 2024